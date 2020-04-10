Facebook yeni bir sessiz mod ekleyerek bildirimleri susturuyor

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Facebook’un mobil uygulaması, yeni eklenen bir özellik ile bildirimlerden bir miktar daha uzaklaşmaya destek sağlıyor. Yeni “Sessiz Mod” özelliği, adından da anlaşılacağı üzere bildirimleri sessize alıyor.

Şimdiye kadar uygulamada zaten yer alan bildirimleri sessize alma özelliği, “Sessiz Mod” ile farklı bir yapıya sahip. Bildirimleri sessize almak, telefona gelen anlıkları devre dışı bırakıp uygulama içerisinde yine bunlara izin verirken yeni özellik, uygulama içinde de sessizlik sağlıyor. Bildirimleri kapatıp uygulamada gezinmenin fonksiyonu tartışılır olsa da Facebook’un kullanıcılara platformda kendilerini dizginleyebilecek bir özellik vermesi güzel.

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Kasım 2018’de eklenen ve Facebook’ta geçirdiğiniz zamanı detaylı biçimde gösteren kısma eklenecek yeni özellik, Google ve Apple’ın Dijital Sağlık uygulamalarını da bir miktar öne çıkaracak gibi görünüyor. Sessiz mod, manuel olarak açılıp kapatılabilmenin yanında istenen saatte otomatik açılıp kapanmak için de ayarlanabiliyor.

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