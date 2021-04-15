Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu

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Sosyal medya devi Facebook resmi blog sayfası aracılığıyla yaptığı duyuruda, küresel operasyonlarını tamamen yenilenebilir enerji ile güçlendirme hedefine ulaştığını açıkladı.

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Şirket böylelikle 22 Nisan Dünya Günü yaklaşırken artık tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç aldığını ve net sıfır emisyona ulaştığını resmen ilan etmiş oldu.

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Facebook, 2018'de belirlediği yenilenebili enerji hedeflerine üç yıl içerisinde ulaşarak dünyanın en büyük yenilenebilir enerji alıcılarından biri haline gelmiş durumda.

63 projeye 8 milyar dolar yatırım

Şirket, 18 eyalet ve beş ülkede 6 gigawatt'tan fazla rüzgar ve güneş enerjisi sözleşmesi yaparak hedeflerine ulaşmayı başardı. Sosyal paylaşım sitesinin kurucusu Mark Zuckerberg de konuyla ilgili duygularını paylaştı.

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Facebook hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan Zuckerberg, şirket olarak rüzgar ve güneş enerjisi üretimi için 63 projeye 8 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve on binlerce insana istihdam sağladıklarını ifade etti.

https://tech.fb.com/renewable-energy/

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