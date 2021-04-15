Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu

Sosyal medya devi Facebook resmi blog sayfası aracılığıyla yaptığı duyuruda, küresel operasyonlarını tamamen yenilenebilir enerji ile güçlendirme hedefine ulaştığını açıkladı.
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Şirket böylelikle 22 Nisan Dünya Günü yaklaşırken artık tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç aldığını ve net sıfır emisyona ulaştığını resmen ilan etmiş oldu.
Facebook, 2018'de belirlediği yenilenebili enerji hedeflerine üç yıl içerisinde ulaşarak dünyanın en büyük yenilenebilir enerji alıcılarından biri haline gelmiş durumda.
63 projeye 8 milyar dolar yatırım
Şirket, 18 eyalet ve beş ülkede 6 gigawatt'tan fazla rüzgar ve güneş enerjisi sözleşmesi yaparak hedeflerine ulaşmayı başardı. Sosyal paylaşım sitesinin kurucusu Mark Zuckerberg de konuyla ilgili duygularını paylaştı.
Facebook hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan Zuckerberg, şirket olarak rüzgar ve güneş enerjisi üretimi için 63 projeye 8 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve on binlerce insana istihdam sağladıklarını ifade etti.
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Şu an dünyadaki CO2 saliniminin %35 ini Çin ve Hindistan yapıyor.
Sen yenilenebilire geçsen ne olacak Çine söyleyin de kömür santrali açmayı bıraksınlar
veri güncel değil. güncel bulan olursa sevinirim
https://tr.euronews.com/2018/09/03/dunyayi-en-cok-hangi-ulkeler-kirletiyor-turkiye-kacinci-sirada-