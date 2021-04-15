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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu

    Facebook artık tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç aldığını ve net sıfır emisyona ulaştığını açıkladı. Şirket, rüzgar ve güneş enerjisi projelerine 8 milyar dolar para harcadığını söylüyor
    15 Nisan 2021, 16:30 (18 sa.)
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    Alternatif Enerji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu
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    Sosyal medya devi Facebook resmi blog sayfası aracılığıyla yaptığı duyuruda, küresel operasyonlarını tamamen yenilenebilir enerji ile güçlendirme hedefine ulaştığını açıkladı.

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    Şirket böylelikle 22 Nisan Dünya Günü yaklaşırken artık tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından güç aldığını ve net sıfır emisyona ulaştığını resmen ilan etmiş oldu.

    Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu
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    Facebook, 2018'de belirlediği yenilenebili enerji hedeflerine üç yıl içerisinde ulaşarak dünyanın en büyük yenilenebilir enerji alıcılarından biri haline gelmiş durumda.

    63 projeye 8 milyar dolar yatırım

    Şirket, 18 eyalet ve beş ülkede 6 gigawatt'tan fazla rüzgar ve güneş enerjisi sözleşmesi yaparak hedeflerine ulaşmayı başardı. Sosyal paylaşım sitesinin kurucusu Mark Zuckerberg de konuyla ilgili duygularını paylaştı.

    Facebook yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefine ulaştığını duyurdu
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    Facebook hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan Zuckerberg, şirket olarak rüzgar ve güneş enerjisi üretimi için 63 projeye 8 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve on binlerce insana istihdam sağladıklarını ifade etti.



    https://tech.fb.com/renewable-energy/
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    E eg2077 (E.G ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Irakta nükleer ve kimyasal silahlar var , afganistandan çıkıyoruz , facebook yeşil enerjiye gecti. Bunlara inanan varsa zaten bitmişiz ! Çin ve hindistanı cevreye olan zararını saymasak bile , sadece abd ve avrupanın yaptığı israf bu kazanımın 100 lerce katı...
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    G gidi (gidi gidi) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    zakırbörg abd başkanlığı hayalın suya düştü madem gel ibbnin başına geç şu santrallerden bize de kur
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    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tabi tabi sıfır emisyon! Zaten o yenilenebilir sistemleri üretirken de hiç karbon salınmadı doğaya. 7/24 enerji gerekli serverlar-sistemler için. Peki güneş battığında ya da rüzgar esmediğinde ne yapıyorsun? Enerjiyi depolamak için kullandığın güneş pilleri, aküler ne olacak? Gerçekten o sistemler söylendiği kadar çevreci mi yoksa bu yeşil devrim! in altından da başka şeyler mi çıkacak hep birlikte göreceğiz...
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çevre için güzel haber. Darısı diğerlerinin başına.
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    Jon_Kar 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay keriz vay



    Şu an dünyadaki CO2 saliniminin %35 ini Çin ve Hindistan yapıyor.

    Sen yenilenebilire geçsen ne olacak Çine söyleyin de kömür santrali açmayı bıraksınlar
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    C CleanCoders (Fatih ) 18 sa. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    çinden sonra en çok CO2 salınımı ABD yapıyor, sonra Avrupa, sonra Hindistan,
    veri güncel değil. güncel bulan olursa sevinirim


    https://tr.euronews.com/2018/09/03/dunyayi-en-cok-hangi-ulkeler-kirletiyor-turkiye-kacinci-sirada-
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    K konusancpu 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aferin mark. Şaşırtıcı bir şekilde güzel bir iş yaptın
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    D desunotto 17 sa. ( Mesaj Silindi ) konusancpu
    Oculus,Facebook reality labs gibi işleri de çok iyi...
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