Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Facer 7.0, gerçek zamanlı 3 boyutlu saat yüzleri getiriyor

    Facer, Galaxy Watch 4 ve 5 saatlerle uyumlu yeni 3 boyutlu saat yüzlerini sundu. WearOS'lu Samsung Galaxy akıllı saatiniz için alternatif yüzler arıyorsanız değerlendirmelisiniz.
    Oy Ver
    3D saat yüzü facer Tam Boyutta Gör
    Facer, Samsung Galaxy Watch’lar için binlerce saat yüzü içeren bir kitaplık sunuyor. Galaxy Watch ile gelen saat yüzlerini sevmediyseniz, Facer’ın yeni harika görünümlü 3D saat yüzlerini deneyebilirsiniz. Saat yüzlerine 3 boyutlu grafik öğeleri ve animasyonlar ekleyen tasarım araçları sunan Facer uygulamasının 7.0 sürümünde yeni arayüzler mevcut.

    Yeni 3D saat yüzleri, Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro ile uyumlu. Facer 7.0 sürümde daha gerçekçi görünen efektler, animasyonlar, dinamik aydınlatma efektleri için yüksek poligon 3B modeller ve karakterler yer alıyor. Ayrıca benzersiz saat yüzleri oluşturan prosedürel olarak oluşturulan 3D animasyonlar mevcut. Facer’a göre 3D saat yüzleri pili de fazla tüketmiyor.

    Facer, premium kullanıcılar için 15 yeni 3D saat yüzünü ücretsiz olarak veriyor ancak ücretsiz kullanıcılara her biri 2 dolar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    protein tozu gaz yapar mı gebze koop 4. levent manli ekran kartı alınır mı hastane sahibi ne kadar kazanır monitör yerine tv kullanmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız