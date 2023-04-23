Tam Boyutta Gör Facer, Samsung Galaxy Watch’lar için binlerce saat yüzü içeren bir kitaplık sunuyor. Galaxy Watch ile gelen saat yüzlerini sevmediyseniz, Facer’ın yeni harika görünümlü 3D saat yüzlerini deneyebilirsiniz. Saat yüzlerine 3 boyutlu grafik öğeleri ve animasyonlar ekleyen tasarım araçları sunan Facer uygulamasının 7.0 sürümünde yeni arayüzler mevcut.

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Yeni 3D saat yüzleri, Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro ile uyumlu. Facer 7.0 sürümde daha gerçekçi görünen efektler, animasyonlar, dinamik aydınlatma efektleri için yüksek poligon 3B modeller ve karakterler yer alıyor. Ayrıca benzersiz saat yüzleri oluşturan prosedürel olarak oluşturulan 3D animasyonlar mevcut. Facer’a göre 3D saat yüzleri pili de fazla tüketmiyor.

Facer, premium kullanıcılar için 15 yeni 3D saat yüzünü ücretsiz olarak veriyor ancak ücretsiz kullanıcılara her biri 2 dolar.

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Facer 7.0, gerçek zamanlı 3 boyutlu saat yüzleri getiriyor