Facer 7.0, gerçek zamanlı 3 boyutlu saat yüzleri getiriyor

Yeni 3D saat yüzleri, Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro ile uyumlu. Facer 7.0 sürümde daha gerçekçi görünen efektler, animasyonlar, dinamik aydınlatma efektleri için yüksek poligon 3B modeller ve karakterler yer alıyor. Ayrıca benzersiz saat yüzleri oluşturan prosedürel olarak oluşturulan 3D animasyonlar mevcut. Facer’a göre 3D saat yüzleri pili de fazla tüketmiyor.
Facer, premium kullanıcılar için 15 yeni 3D saat yüzünü ücretsiz olarak veriyor ancak ücretsiz kullanıcılara her biri 2 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)