Bethesda hayranlarına müjde: Fallout dizisinden ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Oyun tarihinin en popüler markalarından olan ve The Elder Scrolls ile birlikte Bethesda’nın en başarılı serisi olan Fallout, çok yakında TV ekranlarına taşınıyor. Geçtiğimiz yıllarda Amazon tarafından geliştirilmeye başlayan Fallout, ilk fragmanı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

The Boys'un dördüncü sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 sa. önce eklendi

Fallout, gelecek yıl Prime Video üzerinden yayınlanacak

Fallout’un dizisi için Amazon, Westworld yaratıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy ile anlaşmış. Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xlia Mendes-Jones ve Arron Moten’ı içeren kadrosu ile dikkat çeken yapım, oyunlarda gördüğümüz atmosferi ve canavarları TV ekranlarına getiriyor. Yapım, nükleer bir kıyametin 200 yıl sonrasını anlatıyor. Ayrıca, dizi ve oyunların aynı evrende geçtiği de gelen bilgiler arasında.

Fragmanda görüldüğü üzere Fallout, Los Angeles eyaletinde geçiyor. Vault 33 vatandaşı Lucy’nin sığınağı terk etmesi ile başlayan hikâye, Lucy’nin dış dünyadaki macerasına evriliyor. Oyunlarda gördüğümüz canavarlar, Brotherhood of Steel grubu ve Ghouls isimli mutasyona uğramış insanlar da fragmanda yer alıyor. Todd Howard’ın yapımcı olarak yer aldığı Fallout, 12 Nisan 2024 tarihinde Prime Video üzerinden yayınlanacak.



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