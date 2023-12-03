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    Bethesda hayranlarına müjde: Fallout dizisinden ilk fragman yayınlandı

    Oyun tarihinin en popüler ve başarılı serilerinden olan Fallout, çok yakında TV ekranlarına taşınıyor. Amazon tarafından geliştirilen Fallout dizisinden ilk fragman yayınlandı.
    Lucy - Fallout Tam Boyutta Gör
    Oyun tarihinin en popüler markalarından olan ve The Elder Scrolls ile birlikte Bethesda’nın en başarılı serisi olan Fallout, çok yakında TV ekranlarına taşınıyor. Geçtiğimiz yıllarda Amazon tarafından geliştirilmeye başlayan Fallout, ilk fragmanı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Fallout, gelecek yıl Prime Video üzerinden yayınlanacak

    Fallout’un dizisi için Amazon, Westworld yaratıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy ile anlaşmış. Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xlia Mendes-Jones ve Arron Moten’ı içeren kadrosu ile dikkat çeken yapım, oyunlarda gördüğümüz atmosferi ve canavarları TV ekranlarına getiriyor. Yapım, nükleer bir kıyametin 200 yıl sonrasını anlatıyor. Ayrıca, dizi ve oyunların aynı evrende geçtiği de gelen bilgiler arasında.

    Fragmanda görüldüğü üzere Fallout, Los Angeles eyaletinde geçiyor. Vault 33 vatandaşı Lucy’nin sığınağı terk etmesi ile başlayan hikâye, Lucy’nin dış dünyadaki macerasına evriliyor. Oyunlarda gördüğümüz canavarlar, Brotherhood of Steel grubu ve Ghouls isimli mutasyona uğramış insanlar da fragmanda yer alıyor. Todd Howard’ın yapımcı olarak yer aldığı Fallout, 12 Nisan 2024 tarihinde Prime Video üzerinden yayınlanacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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