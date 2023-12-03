Bethesda hayranlarına müjde: Fallout dizisinden ilk fragman yayınlandı

Fallout, gelecek yıl Prime Video üzerinden yayınlanacak
Fallout’un dizisi için Amazon, Westworld yaratıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy ile anlaşmış. Ella Purnell, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Xlia Mendes-Jones ve Arron Moten’ı içeren kadrosu ile dikkat çeken yapım, oyunlarda gördüğümüz atmosferi ve canavarları TV ekranlarına getiriyor. Yapım, nükleer bir kıyametin 200 yıl sonrasını anlatıyor. Ayrıca, dizi ve oyunların aynı evrende geçtiği de gelen bilgiler arasında.
Fragmanda görüldüğü üzere Fallout, Los Angeles eyaletinde geçiyor. Vault 33 vatandaşı Lucy’nin sığınağı terk etmesi ile başlayan hikâye, Lucy’nin dış dünyadaki macerasına evriliyor. Oyunlarda gördüğümüz canavarlar, Brotherhood of Steel grubu ve Ghouls isimli mutasyona uğramış insanlar da fragmanda yer alıyor. Todd Howard’ın yapımcı olarak yer aldığı Fallout, 12 Nisan 2024 tarihinde Prime Video üzerinden yayınlanacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.