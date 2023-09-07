Starfield, çıkış yaptığı gün tüm platformlarda 1 milyon eş zamanlı oyuncuyu geçti

Microsoft Store'daki PC oyuncuları, Xbox oyuncuları veya Xbox Bulut Oyun oyuncuları için belirli bir sayı paylaşılmadı ancak Valve'ın Steam platformunda eş zamanlı oyuncu sayısı hakkında bir bilgimiz var. Valve’ın Steam oyuncu istatistikleri sayfasına göre, Starfield, Çarşamba günü 269.177 kişisel eş zamanlı oyuncu zirvesine ulaştı. Kıyaslama açısından, bir başka tek oyunculu RPG olan Baldur's Gate 3, Çarşamba günü 373.504 oyuncu zirvesine ulaşarak dördüncü sırada yerini aldı. Listede ilk üçte Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 ve PUBG var.
Steam en çok satan oyunlarda ikinci sırada
Bu hafta sonu Starfield’ın daha yüksek Steam eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşması bekleniyor. Oyun, şu anda Steam’de en çok satan oyunlar arasında ikinci sırada. 7 Eylül itibarıyla Steam en çok satanlar listesi şu şekilde:
- Counter-Strike: Global Offensive
- Starfield
- Apex Legends
- Baldur’s Gate 3
- PUBG: Battlegrounds
- Hogwarts Legacy
- EA Sports FC 24
- Dota 2
- GTA V
- Assassin’s Creed Valhalla
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.