Starfield, çıkış yaptığı gün tüm platformlarda 1 milyon eş zamanlı oyuncuyu geçti

Tam Boyutta Gör Bethesda Game Studios’un bilim kurgu RPG türünde yeni oyunu Starfield, 6 Eylül’de çıkış yaptı ve şu anda Steam’de en çok satan 2. oyun. Microsoft Xbox’ın patronu Phil Spencer, Çarşamba günü oyunun tüm platformlarda bir milyon eş zamanlı oyuncuyu aştığını paylaştı.

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Microsoft Store'daki PC oyuncuları, Xbox oyuncuları veya Xbox Bulut Oyun oyuncuları için belirli bir sayı paylaşılmadı ancak Valve'ın Steam platformunda eş zamanlı oyuncu sayısı hakkında bir bilgimiz var. Valve’ın Steam oyuncu istatistikleri sayfasına göre, Starfield, Çarşamba günü 269.177 kişisel eş zamanlı oyuncu zirvesine ulaştı. Kıyaslama açısından, bir başka tek oyunculu RPG olan Baldur's Gate 3, Çarşamba günü 373.504 oyuncu zirvesine ulaşarak dördüncü sırada yerini aldı. Listede ilk üçte Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 ve PUBG var.

Steam en çok satan oyunlarda ikinci sırada

Bu hafta sonu Starfield’ın daha yüksek Steam eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşması bekleniyor. Oyun, şu anda Steam’de en çok satan oyunlar arasında ikinci sırada. 7 Eylül itibarıyla Steam en çok satanlar listesi şu şekilde:

Counter-Strike: Global Offensive Starfield Apex Legends Baldur’s Gate 3 PUBG: Battlegrounds Hogwarts Legacy EA Sports FC 24 Dota 2 GTA V Assassin’s Creed Valhalla

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Starfield, çıkış yaptığı gün 1 milyon eş zamanlı oyuncuyu aştı!