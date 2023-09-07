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    Starfield, çıkış yaptığı gün tüm platformlarda 1 milyon eş zamanlı oyuncuyu geçti

    Steam en çok satan oyunlar listesinde ikinci sırada olan Starfield, Çarşamba günü 1 milyon eş zamanlı oyuncuyu geçti. Xbox başkanı, tüm oyunculara teşekkür mesajı iletti.
    Starfield Steam eş zamanlı oyuncu sayısı 1 milyon Tam Boyutta Gör
    Bethesda Game Studios’un bilim kurgu RPG türünde yeni oyunu Starfield, 6 Eylül’de çıkış yaptı ve şu anda Steam’de en çok satan 2. oyun. Microsoft Xbox’ın patronu Phil Spencer, Çarşamba günü oyunun tüm platformlarda bir milyon eş zamanlı oyuncuyu aştığını paylaştı.

    Microsoft Store'daki PC oyuncuları, Xbox oyuncuları veya Xbox Bulut Oyun oyuncuları için belirli bir sayı paylaşılmadı ancak Valve'ın Steam platformunda eş zamanlı oyuncu sayısı hakkında bir bilgimiz var. Valve’ın Steam oyuncu istatistikleri sayfasına göre, Starfield, Çarşamba günü 269.177 kişisel eş zamanlı oyuncu zirvesine ulaştı. Kıyaslama açısından, bir başka tek oyunculu RPG olan Baldur's Gate 3, Çarşamba günü 373.504 oyuncu zirvesine ulaşarak dördüncü sırada yerini aldı. Listede ilk üçte Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 ve PUBG var.

    Steam en çok satan oyunlarda ikinci sırada

    Bu hafta sonu Starfield’ın daha yüksek Steam eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşması bekleniyor. Oyun, şu anda Steam’de en çok satan oyunlar arasında ikinci sırada. 7 Eylül itibarıyla Steam en çok satanlar listesi şu şekilde:

    1. Counter-Strike: Global Offensive
    2. Starfield
    3. Apex Legends
    4. Baldur’s Gate 3
    5. PUBG: Battlegrounds
    6. Hogwarts Legacy
    7. EA Sports FC 24
    8. Dota 2
    9. GTA V
    10. Assassin’s Creed Valhalla

    Kaynakça https://twitter.com/XboxP3/status/1699621881421471889 https://store.steampowered.com/charts/mostplayed https://store.steampowered.com/charts/topselling/TR
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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