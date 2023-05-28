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    Fantastic Four filminin kadrosu ortaya çıktı: Margot Robbie Marvel’a katılıyor

    Marvel Sinematik Evreninin en beklenen projelerinden olan Fantastik Dörtlü, oyuncularını bulmuşa benziyor. İddialar doğruysa Marvel, F4 kadrosu ile hayranlarını oldukça mutlu edecek.
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    Fantastik Dörtlü filminin kadrosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    15 yılı aşkın bir süredir Sinematik Evrenini geliştiren Marvel, önümüzdeki yıllarda Fantastik Dörtlü takımını beyaz perdeye taşıyacak. Marvel’ın 6.Faz’ında önemli bir yere sahip olması beklenen ilginç aile sonunda kadrosunu bulmuşa benziyor.

    Adam Driver ve Margot Robbie MCU’ya katılıyor

    Disney’in Fox’u satın alması ile Marvel, Sinematik Evren planlarını X-Men ve Fantastic Four takımlarını içerecek şekilde değiştirmeye başladı. 2025 yılında ilk kez Marvel Sinematik Evreninde göreceğimiz sevilen takım, sonunda kadrosunu bulmuşa benziyor. Çizgi roman filmleri hakkında yaptığı sızıntılar ile bilinen MyTimeToShineHello, Twitter üzerinden Fantastik Dörtlü filminin kadrosunu paylaştı. Bahsi geçen kadro, aylardır karşımıza çıkan iddiaları bir nevi doğrular nitelikte.

     

    AlexFromCC gibi endüstrideki diğer sızıntı kaynakları tarafından doğrulanan sızıntıya göre Fantastik Four filminin kadrosu şu şekilde olacak: Adam Driver, Reed Richards’ı, Margot Robbie Sue Storm’u, Paul Mescal Johnny Storm’u, Daveed Diggs ise Ben Grimm karakterini canlandıracak. Adam Driver ve Margot Robbie, bir süredir bahsi geçen roller için iddia ediliyordu ancak Paul Mescal ve Daveed Diggs, ilk kez bu sızıntı ile gündeme gelmiş oldu. Eğer iddialar doğru ise Marvel, son yıllarda Hollywood’un en beğenilen aktörlerini bünyesine katmış olacak. 

    Marriage Story, Paterson ve House of Gucci gibi yapımlarda harikalar yaratan Adam Driver, Mr.Fantastic için oldukça dikkat çeken bir seçim olmuş. DC Evreninde Harley Quinn karakterini canlandıran Margot Robbie ise Invisible Woman karakterini oldukça başarılı canlandıracaktır. Son yıllarda yer aldığı Normal People ve Aftersun yapımları ile bilinen Paul Mescal ise Human Torch karakteri için oldukça ilgi çekici bir seçim olmuş. Önümüzdeki aylarda yeni açıklamalara sahip olması beklenen Fantastic Four, Şubat 2025 tarihinde vizyona girecek. 

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

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