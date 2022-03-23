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    Far Cry 6 tüm platformlarda geçici olarak ücretsiz indirilebilecek

    Ubisoft, düzenleyeceği hafta sonu etkinliğiyle birlikte popüler aksiyon oyunu Far Cry 6'yı tüm platformlar için ücretsiz yapacağını açıkladı.                    
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    Far Cry 6 tüm platformlarda geçici olarak ücretsiz olacak
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    Ubisoft, Far Cry 6 oyunu için ücretsiz hafta sonu düzenleyeceğini duyurdu. Oyun, 24-27 Mart tarihlerinde Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 ve PC'de Epic Games Store ve Ubisoft Store üzerinden ücretsiz indirilebilecek.

    The Vanishing görevi de duyuruldu

    Promosyon sırasında oyuncular, Far Cry 6'nın tüm ana içeriğine erişebilecek ve kaydedilen ilerlemelerini, oyunun ücretsiz olarak indirebilecekleri sürümüne aktarılabilecekler. Ayrıca oyun hem tek oyunculu modda hem de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.

    Ubisoft, ücretsiz hafta sonu ile aynı zamana denk gelecek şekilde, tüm Far Cry 6 oyuncuları için 24 Mart'ta mevcut olacak yeni bir ücretsiz Stranger Things geçiş görevi The Vanishing'i de duyurdu. Resmi açıklamaya göre The Vanishing, Far Cry 6'da ilk kez bir dizi gizemli karakterin eşlik ettiği bir hayatta kalma oyunu deneyimi sunacak. 

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