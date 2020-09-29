Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Yeni Haber
    şimdi
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FarmVille veda ediyor

    Facebook üzerinde en çok oynanan oyun ünvanına sahip FarmVille yıl sonu itibariyle kapanıyor. Gerek Flash teknolojisinin rafa kalkması gerekse değişen alışkanlıklar oyunun sonunu getirdi.
    5 sa.
    1,9b
    40
    9
    sosyal medya
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    FarmVille veda ediyor

    Sosyal ağlar üzerinde oyun oynama konseptinin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve yıllarca sevilerek oynanan FarmVille çiftlik oyunu veda ediyor. Sebebi ise Adobe Flash desteğinin sona ermesi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook uygulamaları aylık 3 milyar kullanıcıyı geçti

    Bir devir kapanıyor

    2009 yılında Flash tabanlı olarak hazırlanan FarmVille; sanal ortamda oyuncuların bir çiftlik işletmelerine olanak tanıyordu. Arkadaşlar arasında rekabet, yardımlaşma ve paylaşma gibi unsurlarla kısa sürede geniş bir kitleye yayılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    İnsanları adeta sanal çiftçi haline getiren FarmVille uzun süre Facebook üzerinde en fazla oyuncuya sahip oyun oldu. Ayrıca Zynga’nın da sektörde tanınmasına ve bugünlere gelmesine de katkı sağladı. Oyun içi sanal eşyaların satışlarından önemli gelirler elde edildi.

    Adobe Flash standardının yolun sonuna gelmesi ile birlikte FarmVille oyunu da sona eriyor. 31 Aralık itibariyle oyun sunucuları kapanacak. Bu tarihe kadar mevcut kredilerin kullanılması isteniyor. Ayrıca oyun içi satın alımlar da 17 Kasım tarihinde kadar devam edecek. Bu tarihden sonra kaldırılacak.



    https://www.engadget.com/farmville-shutting-down-december-31-134117646.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fx_57,5 (semih ehli) 1 sa.
    saatlerimizi ayarlardır ekinlere göre...
    devam ettiğini bilmiyordum ama birçoğumuzun çokça anısı var bu oyunla.

    facebookta fake hesap alma nedeniydi bir zamanlar...
    ekin ekme ve toplama uygulamaları vardı...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 3 sa.
    Çok duydum ama hiç oynamadım.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kreat 4 sa.
    İlla sonu gelmesi mi gerekiyor? Port edilebilir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 sa.
    Vay be FarmVille. Az oynamadım bu oyunu. Saatlerimi, günlerimi harcadım bu oyuna. Sonra ikincisi falan çıktı ama birincisinin tadını veremedi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    napolyon94 4 sa.
    Bir iki kere oynamistim. Ne zaman mazot bitince para ver dedi orada biraktim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zekibeyy (Zekeriya YILMAZ) 4 sa.
    Bırakalı çok olmuştu ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 4 sa.
    Gerçekten hüzünlenmemek elde değil zamanında az oynamadık.. Arkadaş listesinden yardım arardık yana yakıla..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 4 sa. (düzenlendi)
    Hoşçakal oyunların reyizi....
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Specialist (Emre ) 4 sa.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. AMD CEO’su: Ryzen 5000’le performans çıtasını daha da yukarıya yükselteceğiz. 40 dk. Nvidia, RTX 3080’in çökme sorununu sürücüyle çözdü 1 sa. 620 beygirlik Maserati MC20 Pekin'deki fuarda sahneye çıktı 1 sa. Realme'nin akıllı saati elimizde | SpO2 sensörü de var 1 sa. Google Pixel 5'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı 2 sa. Dünyanın en büyük turbofan jet motoru, sonunda Federal Havacılık Dairesi onayını aldı 2 sa. Robot köpek Spot sokakta tek başına görüntülendi; açıklama gecikmedi 3 sa. Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri 3 sa. Xiaomi yeni akıllı saatini tanıttı: Mi Watch Revolve 3 sa. Barty: Nakitsiz yerli alışveriş platformu 4 sa. Koronavirüs bağışıklığında son durum 4 sa. Apple, iPhone 12 mini ve iPhone 12'yi 5 Ekim'de mağazalara gönderecek 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN FarmVille veda ediyor Sonraki Cyberpunk 2077’nin TGS gösterimi ile 2018 yılı sürümüne ait karşılaştırma videosu yayınlandı 6 sa. Google; alternatif uygulama mağazalarına daha dostça yaklaşacak 19 sa. Galaxy Tab Active 3 en zor koşullar için tasarlandı 20 sa. Netflix’e 2021 yılında CG Resident Evil dizisi geliyor 21 sa. Akıllı ulaşım eylem planı yarın açıklanıyor 21 sa. Elektrik hattından internet çeken ufaklık "TP-Link TL-PA7017 incelemesi" 21 sa. Çinli Great Wall Motors, yeni elektrikli sedan konsepti Futurist'i gösterdi 22 sa. Turkcell’den ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu 22 sa. FNSS'nin batmayan çıkarma aracı: ZAHA 23 sa. Volkswagen'den elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım 23 sa. Huawei Watch Fit indirimli olarak ön siparişe açıldı 1 gün TSMC 3 nm’de üretim kapasitesini arttırıyor 1 gün Microsoft, Yeni Edge’i ayarlarda önermeye başladı 1 gün BMW'nin ilk elektrikli 'M' modeli i4'ü temel alacak 1 gün Bilim insanları, Ay yüzeyindeki radyasyon seviyesini ölçtü 1 gün Yenilikçi dizüstü taşıma çantası ilgi görüyor 1 gün LinkedIn hikayeler özelliği kullanıma sunuldu 1 gün Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üretim başladı 1 gün Hyundai'den 810 beygirlik elektrikli araç prototipi: RM20e 1 gün TikTok yasağını mahkeme durdurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Konya’daki ‘dünyanın en büyük’ güneş enerjisi santralinde üret...
    DonanımHaber
    Amazon Prime Day indirim tarihleri paylaşıldı
    DonanımHaber
    PS Store'da oyun fiyatları yine zamlandı: 700 TL'yi aşan oyunl...
    DonanımHaber
    Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı
    DonanımHaber
    PlayStation Store Türkiye'de Bazı Oyunların Fiyatları Arttı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Avatar 2'nin Çekimleri Bitti, Avatar 3'ün de Bitmek Üzere
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    💰 Dolar=7,83 - Euro=9,17 - Altın=475 | 29 EYLÜL 💰
    DH Forum
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız