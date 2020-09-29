FarmVille veda ediyor

Sosyal ağlar üzerinde oyun oynama konseptinin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve yıllarca sevilerek oynanan FarmVille çiftlik oyunu veda ediyor. Sebebi ise Adobe Flash desteğinin sona ermesi.

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2009 yılında Flash tabanlı olarak hazırlanan FarmVille; sanal ortamda oyuncuların bir çiftlik işletmelerine olanak tanıyordu. Arkadaşlar arasında rekabet, yardımlaşma ve paylaşma gibi unsurlarla kısa sürede geniş bir kitleye yayılmıştı.

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İnsanları adeta sanal çiftçi haline getiren FarmVille uzun süre Facebook üzerinde en fazla oyuncuya sahip oyun oldu. Ayrıca Zynga’nın da sektörde tanınmasına ve bugünlere gelmesine de katkı sağladı. Oyun içi sanal eşyaların satışlarından önemli gelirler elde edildi.

Adobe Flash standardının yolun sonuna gelmesi ile birlikte FarmVille oyunu da sona eriyor. 31 Aralık itibariyle oyun sunucuları kapanacak. Bu tarihe kadar mevcut kredilerin kullanılması isteniyor. Ayrıca oyun içi satın alımlar da 17 Kasım tarihinde kadar devam edecek. Bu tarihden sonra kaldırılacak.

https://www.engadget.com/farmville-shutting-down-december-31-134117646.html

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