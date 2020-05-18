FBI sonunda El-Kaide bağlantılı saldırganın iPhone şifresini kırdı

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Pensacola katliamının sorumlusu olan ve FBI araştırmalarıyla El-Kaide ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri personeli Muhammed Said el-Şamrani soruşturmasında saldırganın sahip olduğu iki iPhone incelemeye alınmıştı. Bu cihazların içeriklerinin incelenmesine yönelik Apple’a yapılan taleplere firma olumlu yanıt vermezken FBI, ortaya çıkana göre cihazlara girmenin başka bir yolunu buldu.

Apple, soruşturmaya desteğini saldırganın iCloud yedeklemeleri ve alışveriş geçmişini paylaşarak destek olmuş olsa da iPhone donanımı ve yazılımını açmaya yönelik herhangi bir katkı sunmayacağını belirtmişti. FBI, buna bağlı olarak soruşturma sürecinde farklı güvenlik firmalarıyla çalışmaya karar verdi. Bu firmalar şimdiye kadar iPhone “hacklemekte” başarısız olsa da son resmi açıklamaya göre FBI, telefonların içeriğine erişmeyi başardı.

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Kullanılan yöntem ve içerikten elde edilenler hakkında herhangi bir yorum yapılmasa da bu durum, Amerikan yasa uygulayıcılarının Apple’a iPhone kilitleri konusunda çok daha az başvurmasına sebep olabilir. FBI, kısa süre sonra yapılacak basın açıklamasında saldırganın El-Kaide ile olan bağlantısının, iPhone’lardan elde edilen bilgiler ışığında detaylı olarak paylaşacağını açıkladı.

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