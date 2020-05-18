Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FBI sonunda El-Kaide bağlantılı saldırganın iPhone şifresini kırdı

    FBI tarafından yürütülen, silahlı saldırıya yönelik soruşturmada kilit noktada yer alan iki iPhone, şimdiye kadar şifrelenmiş olmaları yüzünden erişilmez durumdaydı. Bu durum, yeni açıklamayla değişti
    3 sa.
    1,5b
    32
    10
    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    FBI sonunda El-Kaide bağlantılı saldırganın iPhone şifresini kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Pensacola katliamının sorumlusu olan ve FBI araştırmalarıyla El-Kaide ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri personeli Muhammed Said el-Şamrani soruşturmasında saldırganın sahip olduğu iki iPhone incelemeye alınmıştı. Bu cihazların içeriklerinin incelenmesine yönelik Apple’a yapılan taleplere firma olumlu yanıt vermezken FBI, ortaya çıkana göre cihazlara girmenin başka bir yolunu buldu.

    Apple, soruşturmaya desteğini saldırganın iCloud yedeklemeleri ve alışveriş geçmişini paylaşarak destek olmuş olsa da iPhone donanımı ve yazılımını açmaya yönelik herhangi bir katkı sunmayacağını belirtmişti. FBI, buna bağlı olarak soruşturma sürecinde farklı güvenlik firmalarıyla çalışmaya karar verdi. Bu firmalar şimdiye kadar iPhone “hacklemekte” başarısız olsa da son resmi açıklamaya göre FBI, telefonların içeriğine erişmeyi başardı. 

    Ayrıca Bkz. "Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı"

    Kullanılan yöntem ve içerikten elde edilenler hakkında herhangi bir yorum yapılmasa da bu durum, Amerikan yasa uygulayıcılarının Apple’a iPhone kilitleri konusunda çok daha az başvurmasına sebep olabilir. FBI, kısa süre sonra yapılacak basın açıklamasında saldırganın El-Kaide ile olan bağlantısının, iPhone’lardan elde edilen bilgiler ışığında detaylı olarak paylaşacağını açıkladı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    iDoctor 31 dk.
    Reklam diyenleri anlayamadım? Firma neden kendini kötüleyen bir reklam versin ki? Sonuç olarak cihaz kırılmış durumda.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    EMINX84 (emre zanbak) 40 dk.
    Checkra1n ile delik deşik edildi, birde minacris var eski Apple mühendisi USB disable dahi kırıyor (yani şifre denenip lock olmuş). Apple çok güvenli diye görünse de neticede insan yapımı. Yazılımlar; Yükleme sırasında olan bir açığı kullanıyor. Son zamanlarda delik deşik oldu Apple, android kernel dahi yüklendi ve andoid çalıştırdı. Baseband kırmak daha zor olduğu için serverler ile şuan Online ve ücretli ancak gsm olmadan checkra1n ile bir çok şey ücretsiz. Hatta cihaz şifre ekranında ise İcloud kayıp modunda bile olsa isterseniz şifresi değişsin İcloud hesabından çıkıyorlar. Daha fazla bilgi zarar burası Türkiye malum. Apple güvenli demesin kimse, bende Apple kullanıyorum amacım kötülemek değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Furkan_88 41 dk.
    Koskocaman FBI, iphone şifresini kıramamış ve apple'dan destek istemiş .Appel da olmaz demiş. Hiç inandırıcı gelmiyor bana.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 2 sa.
    Şimdi reklamları izlediniz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 2 sa.
    Bazı ergenlerde, çok güvenli, asla kırılmaz, arada birde dümenden, fbi, cia bizden bilgi istiyor, asla vermeyiz diye, dümenden mini bi tartışma, oh, herkes inandı, abisidir nede olsa direk ofislerinden bağlanıyordur icloud içine. Teknolojik hiç bir cihaz güvenli değildir. Kimse kendini kandırmasın. İnanmayın böyle şeylere arkadaşlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alito (A. Teyfik Görmez) 2 sa.
    Amerika düşmanı bir terörist niye İphone kullanır ben de bunu anlamıyorum :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 3 sa. yeni yorumcu
    kırsalar ne olacak kendileri çıkar ordan ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa.
    Bu Iphone kırma olayı o kadar baştan savma ki, reklamdan başka bir şey değil. Hiç kimse demiyor ki FBI'da o kadar insan çalışıyor, kimse bir telefonu kıramıyor. Ama Apple sağlam telefon üretiyor diye sürekli reklam yapılıyor ve FBI'a kesinlikle dokundurulmuyor. Tam bir komedi. FBI kapatsın gitsin bence.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa. sniper23
    Ne işe yaramazlar değil mi, halbuki yoldan birini çevirseler şakkadanak diye kırar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mad (Halil Kök) 3 sa.
    Hiç bir şey güvenilir değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 44 dk. PlayStation 5, RTX 2080'li bir PC'den daha güçsüz 2 sa. Intel düşük segment için Jasper Lake işlemciler hazırlıyor 2 sa. Huawei Enjoy Z, şirketin en ucuz 5G akıllı telefonu olacak 3 sa. Vivo X50 Pro'nun kamera detaylarını gösteren resmi bir video paylaşıldı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN FBI sonunda El-Kaide bağlantılı saldırganın iPhone şifresini kırdı Sonraki 2si Bilmez | Normal-Leşme! 4 sa. Mozilla, Firefox 84'ü piyasaya sürerek Flash desteğini tamamen sonlandıracak 4 sa. iOS 13.5 için geri sayım başladı: İşte tüm yenilikler 4 sa. 18 Mayıs koronavirüs tablosu: İyileşme sürüyor 4 sa. 2020 Toyota Sienna, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı 5 sa. Youtube artık 720p çözünürlüğü HD olarak işaretlemiyor 5 sa. Monster'da Bu Hafta - Hellblade: Senua's Sacrifice 6 sa. The Umbrella Academy'nin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 6 sa. Microsoft: Açık kaynaklı yazılım hakkında yanıldık 7 sa. Samsung Galaxy A11'in fiyat etiketi belli oldu 7 sa. Epic Store'dan önemli hamle: İndirimden hemen önce aldığınız oyunlar için 'kısmi iade' başladı 8 sa. Netflix'in yeni Spike Lee filmi Da 5 Bloods'tan ilk fragman geldi 8 sa. Kablosuz kulaklığına isim arayan Poco anket başlattı 8 sa. Samsung, Sony IMX700'e rakip yeni bir kamera sensörü geliştiriyor 9 sa. Epic Games Store’un bir sonraki ücretsiz oyunu No Man's Sky olabilir 9 sa. Doğada bir yıl içinde çözünebilen %100 bitki bazlı şişeler geliştiriliyor 9 sa. Yeni nesil Volkswagen Golf'teki yazılım problemi, teslimatların durmasına neden oldu 10 sa. Fallout: New Vegas modu, Fallout 4: New Vegas’ın kısa oynanış videosu paylaşıldı 10 sa. Formula-E'de mücadele edecek ilk Türk-İtalyan takım için çalışmalar başladı 11 sa. Hedefi yüksek hassasiyetle tutturan lazer başlıklı LHGK-84 envantere girdi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi