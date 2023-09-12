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    FC24'teki en yüksek reytingli futbolcular açıklandı

    FIFA 23'ün devamı olarak piyasaya sürülecek FC24'teki en yüksek reytingli futbolcular açıklandı. Listenin ilk sırasında 91 reyting ile dört futbolcu yer alıyor.
    FC24'teki en yüksek reytingli futbolcular açıklandı Tam Boyutta Gör
    FIFA ile isim anlaşmasını sonlandıran EA Sports’un yeni oyunu EA Sports FC 24’ten yeni bilgiler devam ediyor. 22 Eylül’de çıkış yapacak FC24’teki en yüksek reytingli oyuncular açıklandı.

    EA Sports’tan yapılan açıklamaya göre FC24’teki dört futbolcu en yüksek reytingli oyuncu unvanını paylaşacak. 91 reytingiyle Kylian Mbappe, Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve kadın futbolundan Alexia Putellas Segura, oyunun en yetenekli futbolcuları olacak.

    Oyuncuların Ultimate Team modundaki kartları da paylaşıldı. Haaland, 93 şut yeteneğiyle FC24’ün en iyi şutörü olacak. Messi, 90 reytingi ile listenin ikinci sırasında yer bulurken Ronaldo’nun en iyi ilk 12 futbolcu arasında yer almadığını görüyoruz.

    FC 24'teki en yüksek reytingli futbolcular (Erkek)

    FC24'teki en yüksek reytingli futbolcular açıklandı Tam Boyutta Gör

    FC 24'teki en yüksek reytingli futbolcular (Kadın)

    FC24'teki en yüksek reytingli futbolcular açıklandı Tam Boyutta Gör

    FC24 fiyatı ve çıkış tarihi

    FC24 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül'deçıkış yapacak. EA Play aboneleri ve Ultimate Edition sahipleri 22 Eylül'de oynamaya başlayacak.

    FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı

    • FC24 Standart Edition: 1399 TL
    • FC24 Ultimate Edition: 1999 TL

    FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)

    • FC24 Standart Edition: 1199 TL
    • FC24 Ultimate Edition: 1699 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 23 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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