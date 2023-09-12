Tam Boyutta Gör FIFA ile isim anlaşmasını sonlandıran EA Sports’un yeni oyunu EA Sports FC 24’ten yeni bilgiler devam ediyor. 22 Eylül’de çıkış yapacak FC24’teki en yüksek reytingli oyuncular açıklandı.

EA Sports’tan yapılan açıklamaya göre FC24’teki dört futbolcu en yüksek reytingli oyuncu unvanını paylaşacak. 91 reytingiyle Kylian Mbappe, Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve kadın futbolundan Alexia Putellas Segura, oyunun en yetenekli futbolcuları olacak.

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Oyuncuların Ultimate Team modundaki kartları da paylaşıldı. Haaland, 93 şut yeteneğiyle FC24’ün en iyi şutörü olacak. Messi, 90 reytingi ile listenin ikinci sırasında yer bulurken Ronaldo’nun en iyi ilk 12 futbolcu arasında yer almadığını görüyoruz.

FC 24'teki en yüksek reytingli futbolcular (Erkek)

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FC 24'teki en yüksek reytingli futbolcular (Kadın)

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FC24 fiyatı ve çıkış tarihi

FC24 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül'deçıkış yapacak. EA Play aboneleri ve Ultimate Edition sahipleri 22 Eylül'de oynamaya başlayacak.

FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı

FC24 Standart Edition: 1399 TL

FC24 Ultimate Edition: 1999 TL

FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)

FC24 Standart Edition: 1199 TL

FC24 Ultimate Edition: 1699 TL

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FC24'teki en yüksek reytingli futbolcular açıklandı