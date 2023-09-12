FC24'teki en yüksek reytingli futbolcular açıklandı

- FC 24'teki en yüksek reytingli futbolcular (Erkek)
- FC 24'teki en yüksek reytingli futbolcular (Kadın)
- FC24 fiyatı ve çıkış tarihi
- FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı
- FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)
- Yorumlar
EA Sports’tan yapılan açıklamaya göre FC24’teki dört futbolcu en yüksek reytingli oyuncu unvanını paylaşacak. 91 reytingiyle Kylian Mbappe, Erling Haaland, Kevin De Bruyne ve kadın futbolundan Alexia Putellas Segura, oyunun en yetenekli futbolcuları olacak.
Oyuncuların Ultimate Team modundaki kartları da paylaşıldı. Haaland, 93 şut yeteneğiyle FC24’ün en iyi şutörü olacak. Messi, 90 reytingi ile listenin ikinci sırasında yer bulurken Ronaldo’nun en iyi ilk 12 futbolcu arasında yer almadığını görüyoruz.
FC 24'teki en yüksek reytingli futbolcular (Erkek)
FC 24'teki en yüksek reytingli futbolcular (Kadın)
FC24 fiyatı ve çıkış tarihi
FC24 PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarına 29 Eylül'deçıkış yapacak. EA Play aboneleri ve Ultimate Edition sahipleri 22 Eylül'de oynamaya başlayacak.
FC24 PlayStation ve Xbox fiyatı
- FC24 Standart Edition: 1399 TL
- FC24 Ultimate Edition: 1999 TL
FC24 PC fiyatı (Steam ve Epic Games)
- FC24 Standart Edition: 1199 TL
- FC24 Ultimate Edition: 1699 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.