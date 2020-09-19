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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FCC sertifikası alan Nokia 3.4 piyasaya sürülmeye yakın

    HMD Global şirketinin, geçtiğimiz haftalarda haberlerimize konu olan Nokia 3.4, FCC sertifikası aldı ve cihaz uygun bir fiyat etiketiyle sürülmeye hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    FCC sertifikası alan Nokia 3.4 piyasaya sürülmeye yakın
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    ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) veritabanında, HMD Global'in Android 10 çalıştıran düşük maliyetli yeni akıllı telefon modeli Nokia 3.4 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Google karbon ayak izini tamamen sıfırladı"

    200 dolardan satılacak

    HMD Global'in Nokia 3.4 adında yeni bir bütçe dostu akıllı telefon geliştirdiği biliniyordu. FCC belgeleri, akıllı telefonun temel tasarım özelliklerini de ortaya koyuyor. Beklendiği gibi, arka kamera halka şeklinde bir blok içine alınmış ve söylentilere göre, 13, 5 ve 2 milyon piksellik sensörler ve bir flaş barındırıyor. Cihazın şematik gösterimi, ön kameranın ekranın sol üst köşesindeki delikte bulunduğunu göstermekte. Ekran boyutu çapraz olarak yaklaşık 6.5 inç olacak ve çözünürlüğün HD+ (1600 × 720 piksel) olacağı belirtilmiş.

    FCC sertifikası alan Nokia 3.4 piyasaya sürülmeye yakın
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    Nokia 3.4, 1.8 GHz'e kadar frekansa sahip sekiz çekirdek içeren Qualcomm Snapdragon 460 işlemciye, Adreno 610 grafik hızlandırıcıya ve Snapdragon X11 LTE hücresel modeme sahip olacak. RAM miktarının 3 GB, depolama kapasitesinin ise 32 veya 64GB olacağını da belirtelim. Sertifika ayrıca bir ve iki SIM kart desteği ile TA-1283 ve TA-1285'in varyantlarının hazırlandığını gösteriyor. 200 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen Nokia 3.4'ün, 4.000 mAh kapasiteli bir pil ile geleceğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/nokia_34_inches_closer_to_launch_following_a_fcc_certification-news-45366.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    andires42 (Mu E) 59 dk.
    Bizim Ülkeye 200 dolar bile pahalı. 200*7=1400 tl giriş parası.

    Nokia 6 kac dolardı acaba 1350-1400 tl den satılıyordu.
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