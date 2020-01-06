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    Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor

    Finlandiya'nın 34 yaşındaki Başbakan'ı Sanna Marin, günde 8 saatten haftada 5 gün mesai yerine günde 6 saat, haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi için çalışmalara başladı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    11,5b
    1
    257
    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor
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    Finlandiya’nın 34 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin, çalışma saatlerinin esnetilmesi konusunda girişimde bulundu. Günde altışar saatten, haftada 4 gün çalışılması için kolları sıvadı. Şu anda günde 8 saat, haftada 5 gün çalışılıyor.

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    Dünyanın görev başındaki en genç ikinci başbakanı Marin, yeni sistem sayesinde işçilerin aileleriyle daha fazla vakit geçirmesine imkan tanınacağını ifade etti. Marin, “İnsanlar aileleriyle, sevdikleriyle, hobileriyle ve yaşamın diğer yönleriyle daha fazla vakit geçirmeyi hak ediyor. Bu nedenle Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "ABD Hükümeti, yapay zekâ teknolojisine ihracat sınırlaması getiriyor"

    Finlandiya’nın komşu ülkesi İsveç’te 2015 yılında günlük 6 saatlik çalışma sistemini uygulamaya başladı. Araştırmalara göre çalışanlar daha mutlu, daha üretken ve daha yaratıcı oldu. Microsoft, Kasım ayından itibaren Japonya’da 4 gün iş, 3 gün tatil sistemine geçti. Yeni sistem ile birlikte üretkenliğin yüzde 39,9 oranında arttığı belirtiliyor. Ayrıca çalışanlar ofiste yılda 50 gün daha az süre geçireceği için enerji ve ofis malzemelerinden tasarruf sağlanıyor.

    Rusya’da da 4 gün iş, 3 gün tatil sistemine geçilecek. Rusya’daki kararda sosyal kalitenin artmasının yanı sıra daha fazla kişiye iş imkanı sunulacak olması önemli etken oldu. Hali hazırda Finlandiya, Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Mutluluk Raporu’nda birinci sırada bulunuyor. Türkiye, aynı listede 79. Sırada.



    https://www.dailymail.co.uk/news/article-7854449/Finlands-new-Prime-Minister-Sanna-Marin-34-plans-introduce-four-day-working-week.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BOLDVIPER 2 hf. en beğenilen
    İnsana insan gibi değer veren ülkelerden biri helal olsun çok daha iyi yerlere gelirler umarım
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    12 Angry Men 2 hf.
    İskandinav ülkelerinde doğmak vardı. Ortadoğu çöplüğünde ömrümüz boşa gidiyor.
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    Wizarrd 2 hf.
    Az mesaiyi geçtim maaşlar eksik veya geç verilmesin,izinler tam kullanılabilsin bize yeter.Yani İNSAN muamelesi görsek bize yeter.
    1 Yanıt Yanıtla +184
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    4 Avatar Avatar Avatar
    Earth_Dreams 1 hf.
    Finlandiyada yasiyorum 8 yildir ve Fin vatandaşıyım çifte pasaportum var.belki bazilariniz buraya ilk geldiğimde actigim konulardan tanırlar 2013-2014 yıllarındaki.



    Pek cok yerde haber oldu ama baskabakanimiz Sanna Marin bunu gecen sene Ulaştırma bakani olduğu dönemde Twitter dan söylemisti ve 'suanda ütopya ancak ilerde neden olmasin' demisti.Bu hem maaşları düşürür hemde daha fazla is gucu gerektirir.Basbakani oldugu yeni kabine de böyle bir plani yok,gerceklesme ihtimalide uzak sadece uzun döneme bir temenni,böyle bir olay yok.



    Ayrica burayi cok abartmissiniz.Burasi Avrupa nin bir köyü.Almanya, Hollanda gibi Orta Avrupa ülkelerine gidince Oh be Avrupa burasiymis diyorum.Burada cok izoleyiz,6 ay karanlik ve soguk.Davulun sesi disaridan iyi duyulurmus buraya bir cogunuz gelse bir hafta dayanamaz.Medya da yazilanlara aldanmayin varsa sorunuz beklerim.



    Finlandiya dan selamlar.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ***RAMMSTEIN*** 1 hf. Earth_Dreams
    Resmen başka gezegen. Mutluluklar.
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    striker_o 1 hf.
    Önemli olanin kaç saat calismak oldugu degil verimli calismak oldugunu sonunda anlamis ülkedir. Calistigim pek cok yerde görürüm, adam ise gelir, cay, kahve, sigara , facebook, telefonla oynamak derken gunun %20-25'ini bunlarla gecirir, ondan sonra is yetismeyince ise ' deli gibi calisiyorum' diye etrafa yakinir. Bu sekilde calisan insanlar oldukca elbetteki calisma süreleri insanlara dayatilmaktadir ( butun Dunya'da )
    Ama kimi adamda vardir, insan gibi isini yapar, bos islerle vakit gecirmez ve yaptigi isi hem iyi hemde vakitli tamamlar. Iste bu tip insanlar icin finlandiya tipi sistem mantiklidir.
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    PoisonedPurple 1 hf.
    Coğrafya kaderdir..
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    azimlibirisii 1 hf.
    Kıskandık
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    Adoring 1 hf.
    Ülkede çindeki gibi nüfus planlaması yapılması gerekiyor çok cocuk yasaklanmalı nerede cok nüfus orada mokluk hele bizim ülkede önünü alamazsın.Yoksa snake oyunu gibi birbirimizi yemekten başka birşey yapamayacak sıkıntı stress hiç bitmeyecek duruma geleceğiz.Şuanki Nüfus çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk bu ülkeye.
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    orhan239 1 hf.
    6 saat 4 gün de fazla bence endüstri çok gelişti teknoloji son süratte kademeli artışla devam ediyor 100 yıldır. 4 saat 3 gün yeterli, daha da azaltılabilir azaltılmalıdır. Adam gibi düzen kur bu yeter aynı şekilde.
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    orhan239 1 hf. Karbon 12
    Helal hocam bunlarda beyin yerine sünger var
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    Broon 1 hf.
    Şöyle ilk başvuran 1000 kişiye vatandaşlık veriyoruz dese de gitsek
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    acquiles 1 hf.
    Biz daha az çalışıyoruz zaten



    Sabah 9 mesai başlar, 9:30a kadar dün ne yaptın sabah trafik vardı saçım nasıl olmuş, ozan tufan gol attı nasıl oldu anlamadım vs..

    Pztesi use bu 10a kadar uzar (özellikle yazın, haftasonu nereye gittin konusu)

    10:00 - 11:00 çalışma.

    11:00-11:20 sigara molası git gel

    11:30 öğlen yemeğinde nereye gidelim

    12:00-1300 yemek

    13:00-13:30 çay kahve sigara (acele etmeyin gideriz)

    13:30-15:00 calisma

    15:00-15:20 sigara molası, çay molası, kahve molası

    15:20-16:00 çalışma

    16:00-17:00 düşük devir çalışma, rolanti de

    17:00-18:00 bitsede gitsek modu, akşam hangi dizi vardı, trendyol da indirim varmış dur bakalım vs...



    Hesaplayin kaç saat çalıştık?



    Turkiyede beyaz yaka verimli 6 saat çalışmıyor günde. NET..
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    engink 1 hf.
    sermaye ve devlet köylü kafasında olduğu için çok mesai = verim sanıyor ama YANILIYORLAR.
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    11463 kez okundu.
    156 yorum yazıldı.

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