Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor

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Finlandiya’nın 34 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin, çalışma saatlerinin esnetilmesi konusunda girişimde bulundu. Günde altışar saatten, haftada 4 gün çalışılması için kolları sıvadı. Şu anda günde 8 saat, haftada 5 gün çalışılıyor.

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Dünyanın görev başındaki en genç ikinci başbakanı Marin, yeni sistem sayesinde işçilerin aileleriyle daha fazla vakit geçirmesine imkan tanınacağını ifade etti. Marin, “İnsanlar aileleriyle, sevdikleriyle, hobileriyle ve yaşamın diğer yönleriyle daha fazla vakit geçirmeyi hak ediyor. Bu nedenle Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli.” dedi.

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Finlandiya’nın komşu ülkesi İsveç’te 2015 yılında günlük 6 saatlik çalışma sistemini uygulamaya başladı. Araştırmalara göre çalışanlar daha mutlu, daha üretken ve daha yaratıcı oldu. Microsoft, Kasım ayından itibaren Japonya’da 4 gün iş, 3 gün tatil sistemine geçti. Yeni sistem ile birlikte üretkenliğin yüzde 39,9 oranında arttığı belirtiliyor. Ayrıca çalışanlar ofiste yılda 50 gün daha az süre geçireceği için enerji ve ofis malzemelerinden tasarruf sağlanıyor.

Rusya’da da 4 gün iş, 3 gün tatil sistemine geçilecek. Rusya’daki kararda sosyal kalitenin artmasının yanı sıra daha fazla kişiye iş imkanı sunulacak olması önemli etken oldu. Hali hazırda Finlandiya, Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Mutluluk Raporu’nda birinci sırada bulunuyor. Türkiye, aynı listede 79. Sırada.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7854449/Finlands-new-Prime-Minister-Sanna-Marin-34-plans-introduce-four-day-working-week.html

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