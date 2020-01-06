Finlandiya'da az mesai, çok tatil sistemine geçiliyor

Finlandiya’nın 34 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin, çalışma saatlerinin esnetilmesi konusunda girişimde bulundu. Günde altışar saatten, haftada 4 gün çalışılması için kolları sıvadı. Şu anda günde 8 saat, haftada 5 gün çalışılıyor.İlginizi Çekebilir Rekabet Kurumu'ndan kargoculara ceza!
Dünyanın görev başındaki en genç ikinci başbakanı Marin, yeni sistem sayesinde işçilerin aileleriyle daha fazla vakit geçirmesine imkan tanınacağını ifade etti. Marin, “İnsanlar aileleriyle, sevdikleriyle, hobileriyle ve yaşamın diğer yönleriyle daha fazla vakit geçirmeyi hak ediyor. Bu nedenle Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli.” dedi.
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Finlandiya’nın komşu ülkesi İsveç’te 2015 yılında günlük 6 saatlik çalışma sistemini uygulamaya başladı. Araştırmalara göre çalışanlar daha mutlu, daha üretken ve daha yaratıcı oldu. Microsoft, Kasım ayından itibaren Japonya’da 4 gün iş, 3 gün tatil sistemine geçti. Yeni sistem ile birlikte üretkenliğin yüzde 39,9 oranında arttığı belirtiliyor. Ayrıca çalışanlar ofiste yılda 50 gün daha az süre geçireceği için enerji ve ofis malzemelerinden tasarruf sağlanıyor.
Rusya’da da 4 gün iş, 3 gün tatil sistemine geçilecek. Rusya’daki kararda sosyal kalitenin artmasının yanı sıra daha fazla kişiye iş imkanı sunulacak olması önemli etken oldu. Hali hazırda Finlandiya, Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Mutluluk Raporu’nda birinci sırada bulunuyor. Türkiye, aynı listede 79. Sırada.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7854449/Finlands-new-Prime-Minister-Sanna-Marin-34-plans-introduce-four-day-working-week.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Pek cok yerde haber oldu ama baskabakanimiz Sanna Marin bunu gecen sene Ulaştırma bakani olduğu dönemde Twitter dan söylemisti ve 'suanda ütopya ancak ilerde neden olmasin' demisti.Bu hem maaşları düşürür hemde daha fazla is gucu gerektirir.Basbakani oldugu yeni kabine de böyle bir plani yok,gerceklesme ihtimalide uzak sadece uzun döneme bir temenni,böyle bir olay yok.
Ayrica burayi cok abartmissiniz.Burasi Avrupa nin bir köyü.Almanya, Hollanda gibi Orta Avrupa ülkelerine gidince Oh be Avrupa burasiymis diyorum.Burada cok izoleyiz,6 ay karanlik ve soguk.Davulun sesi disaridan iyi duyulurmus buraya bir cogunuz gelse bir hafta dayanamaz.Medya da yazilanlara aldanmayin varsa sorunuz beklerim.
Finlandiya dan selamlar.
Ama kimi adamda vardir, insan gibi isini yapar, bos islerle vakit gecirmez ve yaptigi isi hem iyi hemde vakitli tamamlar. Iste bu tip insanlar icin finlandiya tipi sistem mantiklidir.
Sabah 9 mesai başlar, 9:30a kadar dün ne yaptın sabah trafik vardı saçım nasıl olmuş, ozan tufan gol attı nasıl oldu anlamadım vs..
Pztesi use bu 10a kadar uzar (özellikle yazın, haftasonu nereye gittin konusu)
10:00 - 11:00 çalışma.
11:00-11:20 sigara molası git gel
11:30 öğlen yemeğinde nereye gidelim
12:00-1300 yemek
13:00-13:30 çay kahve sigara (acele etmeyin gideriz)
13:30-15:00 calisma
15:00-15:20 sigara molası, çay molası, kahve molası
15:20-16:00 çalışma
16:00-17:00 düşük devir çalışma, rolanti de
17:00-18:00 bitsede gitsek modu, akşam hangi dizi vardı, trendyol da indirim varmış dur bakalım vs...
Hesaplayin kaç saat çalıştık?
Turkiyede beyaz yaka verimli 6 saat çalışmıyor günde. NET..
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