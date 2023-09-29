Fitbit Charge 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Fitbit Charge 6 neler sunuyor?
Fitbit Charge 6, Ağustos 2021'de tanıtılan selefine kıyasla ufak yenilikler içeriyor. Alüminyum yapıda tasarlanan bileklik, ön yüzünde 1,04 inç AMOLED ekrana sahip. Bu ekranın Her Zaman Açık Ekran (AOD) işlevi sunduğunu belirtelim. Ayrıca izleyici ve kontroller için dokunsal bir yan düğmeye yer verilmiş. Bilekliğin boyut ve ağırlığı, kayış dahil 36,7 x 23,1 x 11,2 mm ve 37,64 gram sevilerinde.
Bileklik, kalp atış hızı sensörüne ek olarak, kandaki oksijen (SpO2) seviyesi, EKG, uygu, stres, cilt sıcaklığı ve solunum hızı takibi yapabiliyor. Ek olarak 50 metreye kadar suya dayanıklılık ve yerleşik olarak GPS ve GLONASS desteği bulunuyor. Entegrasyon bölümünde ise, bileklik artık YouTube Müzik kontrolleri ve Google Haritalar için desteğe sahip.
Google, Charge 6'nın normal kullanımda 7 günlük ömrü olduğunu söylüyor. Bu sürenin AOD aktif olduğunda değişebileceğini belirtelim. Charge 6'da ne kadar bellek bulunduğu ise açıklanmadı. Ancak Google, akıllı bilekliğin son yedi günün dakika bazında ayrıntılı hareket verileri ve son 30 güne ait günlük sağlık raporlarına kadar veri işleyebileceğini söylüyor.
Fitbit Charge 6 özellikleri
- Ekran: 1,04 inç AMOLED AOD
- Boyut ve Ağırlık: 36,7 x 23,1 x 11,2 mm 37,64 gram
- Malzeme: Alüminyum, cam ve reçine
- Uyumluluk: Android 9 Pie veya üstü iOS 15 veya üstü
- Pil ömrü: 7 güne kadar
- Sensörler: Optik kalp atış hızı, Uyku takibi, AFib izleme, 3 eksenli ivmeölçer, Dahili GPS + GLONASS, SpO2, EDA ve EKG
- Bağlantı. Bluetooth 5.0, NFC
- Dayanıklılık: 50 metreye kadar suya dayanıklılık
Fitbit Charge 6 fiyatı:
Fitbit Charge 6, her ne kadar en iyi akıllı bileklerden biri olsa da, rakipleri karşısında pahalı bir fiyatla geliyor. Obsidyen, Mervan ve Porselen olmak üzere üç renkte satışa sunulacak bileklik, 160 dolardan başlayan fiyata sahip olacak. Charge 6'nın Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.