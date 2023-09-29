Fitbit Charge 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör 2021'den bu yana Google'ın alt markalarından biri olarak varlık gösteren Fitbit, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda uzun süredir beklenen Fitbit Charge 6 üzerindeki perde nihayet kaldırıldı. ABD'li dev, gelişmiş sağlık takibi ve entegrasyon özellikleri ile Fitbit Charge 6'yı resmen duyurdu.

Fitbit Charge 6 neler sunuyor?

Fitbit Charge 6, Ağustos 2021'de tanıtılan selefine kıyasla ufak yenilikler içeriyor. Alüminyum yapıda tasarlanan bileklik, ön yüzünde 1,04 inç AMOLED ekrana sahip. Bu ekranın Her Zaman Açık Ekran (AOD) işlevi sunduğunu belirtelim. Ayrıca izleyici ve kontroller için dokunsal bir yan düğmeye yer verilmiş. Bilekliğin boyut ve ağırlığı, kayış dahil 36,7 x 23,1 x 11,2 mm ve 37,64 gram sevilerinde.

Tam Boyutta Gör Charge 6'daki en büyük yenilik, yapay zeka bölümünde yapılmış. Bu noktada Google, bilekliğin AI destekli kalp atış hızı sensörüne sahip olduğunu söylüyor. Böylelikle selefine kıyasla yüzde 60'a kadar daha doğru sonuçlar alınabilecek. Ayrıca bileklik artık egzersiz makineleriyle eşleşebiliyor ve VO2 max okumalarını destekleyen 40'tan fazla egzersiz moduna sahip. Böylece kullanıcılar, egzersiz sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı verilerine ulaşabilecek.

Bileklik, kalp atış hızı sensörüne ek olarak, kandaki oksijen (SpO2) seviyesi, EKG, uygu, stres, cilt sıcaklığı ve solunum hızı takibi yapabiliyor. Ek olarak 50 metreye kadar suya dayanıklılık ve yerleşik olarak GPS ve GLONASS desteği bulunuyor. Entegrasyon bölümünde ise, bileklik artık YouTube Müzik kontrolleri ve Google Haritalar için desteğe sahip.

Xiaomi Smart Band 8 Türkiye fiyatı açıklandı: Beklenenden ucuz 3 gün önce eklendi

Google, Charge 6'nın normal kullanımda 7 günlük ömrü olduğunu söylüyor. Bu sürenin AOD aktif olduğunda değişebileceğini belirtelim. Charge 6'da ne kadar bellek bulunduğu ise açıklanmadı. Ancak Google, akıllı bilekliğin son yedi günün dakika bazında ayrıntılı hareket verileri ve son 30 güne ait günlük sağlık raporlarına kadar veri işleyebileceğini söylüyor.

Fitbit Charge 6 özellikleri

Ekran: 1,04 inç AMOLED AOD

1,04 inç AMOLED AOD Boyut ve Ağırlık: 36,7 x 23,1 x 11,2 mm 37,64 gram

36,7 x 23,1 x 11,2 mm 37,64 gram Malzeme : Alüminyum, cam ve reçine

: Alüminyum, cam ve reçine Uyumluluk : Android 9 Pie veya üstü iOS 15 veya üstü

: Android 9 Pie veya üstü iOS 15 veya üstü Pil ömrü: 7 güne kadar

7 güne kadar Sensörler: Optik kalp atış hızı, Uyku takibi, AFib izleme, 3 eksenli ivmeölçer, Dahili GPS + GLONASS, SpO2, EDA ve EKG

Optik kalp atış hızı, Uyku takibi, AFib izleme, 3 eksenli ivmeölçer, Dahili GPS + GLONASS, SpO2, EDA ve EKG Bağlantı. Bluetooth 5.0, NFC

Bluetooth 5.0, NFC Dayanıklılık: 50 metreye kadar suya dayanıklılık

Fitbit Charge 6 fiyatı:

Fitbit Charge 6, her ne kadar en iyi akıllı bileklerden biri olsa da, rakipleri karşısında pahalı bir fiyatla geliyor. Obsidyen, Mervan ve Porselen olmak üzere üç renkte satışa sunulacak bileklik, 160 dolardan başlayan fiyata sahip olacak. Charge 6'nın Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Fitbit Charge 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı