Fitbit cihazları yakında Google hesabı gerektirecek

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Bir süre önce Google çatısı altına giren akıllı saat üreticisi Fitbit, halen kendi ekosistemini devam ettiriyor. Önümüzdeki yıldan itibaren beklenen Google entegrasyonu akıllı saatlerde hayata geçirilecek.

Fitbit saatlerde Google dönemi

Fitbit by Google tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılından itibaren yeni Fitbit cihazlarını aktive etmek isteyen veya yeni bir Fitbit hesabı açmak isteyen kullanıcılar Google hesabı kullanmak zorunda.

Fitbit üç yeni ürün tanıttı: Sense 2, Versa 4 ve Insprie 3 1 ay önce eklendi

Mevcut kullanıcıların ise 2025 yılı başlarına kadar Fitbit hesaplarını kullanma imkânı var ancak bu tarihe kadar verilerini Google hesaplarına aktarmaları tavsiye ediliyor. Bu tarihten sonra Fitbit hizmetleri durdurulacak. Diğer taraftan düzenleyici kurul kararları gereğince Fitbit verileri hiç bir şekilde Google reklam ağında kullanılmayacak.

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