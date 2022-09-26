Fitbit cihazları yakında Google hesabı gerektirecek

Bir süre önce Google çatısı altına giren akıllı saat üreticisi Fitbit, halen kendi ekosistemini devam ettiriyor. Önümüzdeki yıldan itibaren beklenen Google entegrasyonu akıllı saatlerde hayata geçirilecek.
Fitbit saatlerde Google dönemi
Fitbit by Google tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılından itibaren yeni Fitbit cihazlarını aktive etmek isteyen veya yeni bir Fitbit hesabı açmak isteyen kullanıcılar Google hesabı kullanmak zorunda.
Mevcut kullanıcıların ise 2025 yılı başlarına kadar Fitbit hesaplarını kullanma imkânı var ancak bu tarihe kadar verilerini Google hesaplarına aktarmaları tavsiye ediliyor. Bu tarihten sonra Fitbit hizmetleri durdurulacak. Diğer taraftan düzenleyici kurul kararları gereğince Fitbit verileri hiç bir şekilde Google reklam ağında kullanılmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum