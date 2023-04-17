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    Fizy ve Musixen güçlerini birleştirdi

    İki yerli dijital müzik platformu Fizy ve Musixen, stratejik iş birliği yaptığını duyurdu. Platformlar arası etkileşim sağlanacak.                                 
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    Fizy ve Musixen güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Yerli dijital müzik platformu Fizy ile müzisyenler ile müzikseverleri buluşturan yerli canlı yayın platformu Musixen güçlerini birleştirdi. Musixen’de sanatçılar bağışlarla yayınlardan gelir elde ederken, müzikseverler de sevdiği sanatçıları ücretsiz olarak dinleme şansı elde ediyor.

    Musixen, 320 bin aktif kullanıcıya, 14 bin kayıtlı sanatçıya, 1,6 milyon indirilme miktarına ve 120 binin üzerinde canlı yayına ev sahipliği yapıyor. Platformda günlük ortalama 205 saat canlı yayın yapılıyor. Yurt dışında büyümeyi hedefleyen Musixen, 2023 sonuna kadar Afrika ve Latin Amerika, 2024 yılında Güneybatı Asya ve Körfez ülkeleri, 2025 yılında da yüzünü Kuzey Amerika ve Avrupa’ya çevirmeyi hedefliyor.

    Fizy ve Musixen’den yapılan yapılan açıklamada bu iş birliği ile birlikte kullanıcılar, müzisyenler, yayınlar ve platformlar arası etkileşimi  artırmaya yönelik aksiyonlar alacaklarını duyurdu. Organik kitle iletişimi yaratmaya yönelik cesur ve yenilikçi bir adım olduğu ifade edildi.

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