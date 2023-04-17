Fizy ve Musixen güçlerini birleştirdi

Tam Boyutta Gör Yerli dijital müzik platformu Fizy ile müzisyenler ile müzikseverleri buluşturan yerli canlı yayın platformu Musixen güçlerini birleştirdi. Musixen’de sanatçılar bağışlarla yayınlardan gelir elde ederken, müzikseverler de sevdiği sanatçıları ücretsiz olarak dinleme şansı elde ediyor.

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Musixen, 320 bin aktif kullanıcıya, 14 bin kayıtlı sanatçıya, 1,6 milyon indirilme miktarına ve 120 binin üzerinde canlı yayına ev sahipliği yapıyor. Platformda günlük ortalama 205 saat canlı yayın yapılıyor. Yurt dışında büyümeyi hedefleyen Musixen, 2023 sonuna kadar Afrika ve Latin Amerika, 2024 yılında Güneybatı Asya ve Körfez ülkeleri, 2025 yılında da yüzünü Kuzey Amerika ve Avrupa’ya çevirmeyi hedefliyor.

Fizy ve Musixen’den yapılan yapılan açıklamada bu iş birliği ile birlikte kullanıcılar, müzisyenler, yayınlar ve platformlar arası etkileşimi artırmaya yönelik aksiyonlar alacaklarını duyurdu. Organik kitle iletişimi yaratmaya yönelik cesur ve yenilikçi bir adım olduğu ifade edildi.

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