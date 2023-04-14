Fizy’de iPhone ödüllü çekiliş başladı

30 Haziran 2023’e kadar katılım formunu doldurarak kampanyaya katılan Fizy kullanıcıları, uygulamada dinledikleri her bir şarkı için bir çekiliş hakkı elde edecek. Fizy Premium üyeliğini kampanya sonuna kadar aktif tutan kullanıcılar 3 kat daha fazla çekiliş hakkı kazanacak. 30 saniye ve altında dinlenen şarkılar kampanyaya dahil edilmiyor. Ayrıca bir günde en fazla 50 çekiliş hakkı elde edilebiliyor.
Ödüller neler?
Çekiliş sonucunda 1 kişiye iPhone 14 128 GB, 2 kişiye Playstation 5 oyun konsolu, 3 kişiye Dyson V12 Detect Slim Absolute dikey şarjlı süpürge, 5 kişiye Apple Watch Series 8 GPS 41mm, 10 kişiye 2.nesil Apple AirPods kulaklık hediye edilecek.
Kampanyaya katılmak için: https://play.fizy.comBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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