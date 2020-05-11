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    Flight Simulator 2020 ekran görüntüleri vs. gerçek dünya

    Flight Simulator 2020 ekran görüntüleri, gerçek dünyayla karşı karşıya. Hangisinin gerçek hangisinin oyun olduğunu ayırt etmek çok zor.
    2
    4 gün
    9,2b
    2
    50
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Microsoft’un merakla beklenen uçuş simülasyonu Flight Simulator’ün yeni versiyonundan görüntüler gelmeye devam ediyor. Alpha versiyonundan alınan ekran görüntülerini gerçeğinden ayırt etmek kolay değil.

    Microsoft’un geliştirici ekibinin paylaştığı ekran görüntüleri üstte, gerçek görüntüler ise aşağıda yer alıyor. Görüntüler İsviçre, Fransa, Meksika, Rusya ve Yeni Zellanda’daki mekanları gösteriyor.

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    Flight Simulator, yapay zeka sayesinde gerçekçi görünüyor. Bing harita servisindeki uydu görüntüleri Azure AI teknolojisi ile oyuna 3 boyutlu bir şekilde aktarıldı. Geliştirici ekip, bu görüntülere elle düzenleme yaparak önemli mekanların gerçeğine yakın şekilde gözükmesini sağladı. Yapay zeka, yalnızca belirli şehirleri değil dünyanın hemen her yerini taradı. Bu nedenle oyunda 2 milyondan fazla şehir ve 40 binden fazla havalimanı yer alıyor.

    Flight Simulator, 2020 yılı içerisinde PC ve 2021’de Xbox One, Xbox Series X platformlarına çıkış yapacak. Oyunun PC için sistem gereksinimleri şöyle:

    Minimum: 

    • CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
    • GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770
    • VRAM: 2GB
    • RAM: 8GB
    • HDD: 150GB
    • Bant genişliği: 5 Mbps

    Önerilen:

    • CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
    • GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970
    • VRAM: 4GB
    • RAM: 16GB
    • HDD: 150GB
    • Bant genişliği: 20 Mbps

    İdeal:

    • CPU: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X
    • GPU: Radeon VII / Nvidia RTX 2080
    • VRAM: 8GB
    • RAM: 32GB
    • HDD: 150GB (SSD önerilir)
    • Bant genişliği: 50 Mbps



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    muroooo19 (murat aksdjas) 4 gün Xit
    Harbi öyle 😀 ama oyun Cidden efsane ya. Beklemeye değer.
    Yanıtla +1
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    Drummerrrr (Oguz Han) 4 gün Portraitclub
    icindeki bu yikicigiligin sebebi nedir? . Derhal doktora gitmelisin!!!
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    Nightwing (haldun ) 4 gün Philipp_Plein
    Bomboş bir yorum. Her simülatör oyunu meslek edinmek amacıyla oynanıyordu zaten.
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    gerçek dünyanın grafikleri fotoğraftan daha kötü duruyor
    Yanıtla +1
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    Pxix (Aydın Akdeniz) 2 gün
    Bir kaç uçakla haşır neşir olup, pilotluk başvurusunda buluniyim bari.
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    DH Misafiri 3 gün
    Türkiye coğrafyası nasıl işlenmiş acaba? Arazi yapısı gerçeği yansıtıyor mu? Ünlü lokasyonlar mevcut mu? Ben de başvurdum fakat yanıt gelmedi bana.
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    Krone 3 gün
    Son pc bükücü. Bu nasıl sistem gereksinimidir ?
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    umtcnkrt (umutcan kurt) 3 gün
    Offline oynanabilecek mi?
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    emirugur27 3 gün
    çok güzel duruyor ya. Başarılı yapmışlar vAlla
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    Paetzold (R S) 3 gün
    Benim 4460 işlemci emekli oluyor galiba artık. Minimum seviyede adı geçer oldu hep
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    kayamtky 3 gün
    Vay be, ideal: 32 gb ram isteyen oyunu da gördük.
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    Armin van Buuren* (Arda Arı) 3 gün kayamtky
    İyi bile aslında, oyunda tüm dünyanın verileri 2 Petabyte tutuyormuş, lokal indirse bile yüksek detayda baya veri olacak hafızada.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün
    gerçek dünyanın grafikleri daha kötü
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    Perturbator (Mehmetcan ) 4 gün
    Bu ara tek heyecanlandığım yapım umarım hayal kırıklığına uğramayız.
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    9155 kez okundu.
    38 kişi, toplam 38 yorum yazdı.

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    8 etiket daha flight simulator 2020 ekran görüntüleri uçak uçuş microsoft xbox one pc oyunları Yazılım
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