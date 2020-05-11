Flight Simulator 2020 ekran görüntüleri vs. gerçek dünya

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Microsoft’un merakla beklenen uçuş simülasyonu Flight Simulator’ün yeni versiyonundan görüntüler gelmeye devam ediyor. Alpha versiyonundan alınan ekran görüntülerini gerçeğinden ayırt etmek kolay değil.

Microsoft’un geliştirici ekibinin paylaştığı ekran görüntüleri üstte, gerçek görüntüler ise aşağıda yer alıyor. Görüntüler İsviçre, Fransa, Meksika, Rusya ve Yeni Zellanda’daki mekanları gösteriyor.

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Flight Simulator, yapay zeka sayesinde gerçekçi görünüyor. Bing harita servisindeki uydu görüntüleri Azure AI teknolojisi ile oyuna 3 boyutlu bir şekilde aktarıldı. Geliştirici ekip, bu görüntülere elle düzenleme yaparak önemli mekanların gerçeğine yakın şekilde gözükmesini sağladı. Yapay zeka, yalnızca belirli şehirleri değil dünyanın hemen her yerini taradı. Bu nedenle oyunda 2 milyondan fazla şehir ve 40 binden fazla havalimanı yer alıyor.

Flight Simulator, 2020 yılı içerisinde PC ve 2021’de Xbox One, Xbox Series X platformlarına çıkış yapacak. Oyunun PC için sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum:

CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770

VRAM: 2GB

RAM: 8GB

HDD: 150GB

Bant genişliği: 5 Mbps

Önerilen:

CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970

VRAM: 4GB

RAM: 16GB

HDD: 150GB

Bant genişliği: 20 Mbps

İdeal:

CPU: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X

GPU: Radeon VII / Nvidia RTX 2080

VRAM: 8GB

RAM: 32GB

HDD: 150GB (SSD önerilir)

Bant genişliği: 50 Mbps

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