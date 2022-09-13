Football Manager 2023 ile telefonlara ilk kez 3D maç özelliği geliyor

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Sports Interactive geçtiğimiz günlerde Football Manager 2023’ün mobil versiyonu hakkında yeni bilgiler paylaştı. FM 23 bu sene mobil oyuncuları heyecanlandıracak yenilikler sunacak.

Football Manager'ın Touch sürümü bu sene mobil cihazlara geri dönüyor. Mobil cihazlar için FM 23 Mobile ve FM 23 Touch adında iki farklı versiyon yayınlanacak. FM 2023 Touch versiyonu, mobilde Apple Arcade’e özel olarak çıkacak. iPhone, iPad, Mac ve Apple TV cihazları için yayınlanacak. Gelenek bozulmayacak ve Nintendo Switch'e de gelecek. Android kullanıcıları ise Touch versiyon için gelecek seneleri beklemek zorunda kalacak..

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iPhone'a ilk kez 3D maç özelliği geliyor

FM 23 Touch versiyonunda 3D maç motoru bulunuyor. Böylece iPhone kullanıcıları ilk kez 3D maç motoruyla FM deneyimi yaşayabilecek..

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Football Manager 23 Touch, 3D maç motorunun yanı sıra bilgisayardaki FM deneyimine daha yakın deneyim sunmasıyla dikkat çekiyor. 120’inin üzerinde ligi içeriyor. Taktik seçenekleri, yapay zeka, senaryolar ve seçenek sayısı bakımından FM23 Mobile'a göre daha gelişmiş özelliklere sahip . FM 23'ün yeni özellikleri hakkında detaylı açıklamalar Ekim ayında yapılacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı alındı

Football Manager 2023’te UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa turnuvaları lisanslı şekilde yer alacak. Turnuvaya dair gerçek maç grafikleri ve gerçek turnuva formatı kullanılacak. Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte tüylerimiz diken diken olacak.

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FM 23 çıkış tarihi ne zaman?

Football Manager 2023 tüm platformlar için 8 Kasım 2022 tarihinde çıkacak. PC için ön sipariş veren kullanıcılar, iki hafta önce Beta sürümü oynayabilecek. Xbox Game Pass'in konsol kütüphanesine ilk gün eklenecek. PC kütüphaensine ise sonraki aylarda eklenecek.

FM 23 hangi platformlarda yayınlanacak?

FM 23 : PC, Mac

: PC, Mac FM 23 Console : Xbox Series S, Xbox Series X, PS5

: Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 FM 23 Touch : Nintendo Switch, iPhone, iPad, Mac, Apple TV

: Nintendo Switch, iPhone, iPad, Mac, Apple TV FM 23 Mobile: iOS, Android

Football Manager 2023 Touch Games 3,2 GB

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FM 2023 ile telefonlara ilk kez 3D maç özelliği geliyor