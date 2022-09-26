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    ABD ilk elektrikli Polis aracına kavuştu

    ABD Homeland Security departmanı ilk elektrikli kolluk aracı kullanan federal kurum haline geldi. Yeni Ford Mustang Mach-E elektrikli araçlar Polis arabası olarak kullanılacak. 
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    Ford
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    Kamu kurumlarında ihtiyaç olan ulaşım araçlarının alınması esnasında ortaya çıkan dev bütçe bir yana, kullanım süresince gerekli olan yakıt masrafı da ayrı bir dev bütçe gerektiriyor. ABD federal kurumları bu konuda önemli bir adım attı.

    İlk elektrikli Polis aracı

    İçişleri Bakanlığı olarak tanımlayabileceğimiz Homeland Security ülkenin en büyük araç filosuna sahip kurumu. 50 binden fazla aracı olan DHS yine ülkede ilk kez tam elektrikli araçlara yer veren kurum oldu.

    ABD hükümeti 2050 yılında sıfır karbon emisyonu hedefi koymuştu. DHS de önümüzdeki yıllarda araç filosunun yüzde 60’ını elektrikli olanlarla değiştirmeyi planlıyor. İlk elektrikli Polis aracı da bunun bir parçası.

    Ford Mustang Mach-E elektrikli araç modelleri belki de en zor testlerinden birine girmiş olacak ancak Ford kendisinden emin. Araçların yüksek hızlara dayandığı, off-road manevra kabiliyetinin yüksek olduğunu ve özel teknik dokunuşlara sahip olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan özellikle devriye görevlerinde çabukluk önemli olduğu için yakıt dolumu yerine uzun süreli şarj seanslarının nasıl etkisi olacak merak konusu.

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    homebird 17 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 20 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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