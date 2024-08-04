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    Anlık Bildirim

    Ford'un yeni patenti hız yapan sürücüleri tespit edip yetkililere bildirecek

    Ford'un yeni patent başvurusuna göre araçlarda bulunacak araç üstü kamera ve sensör teknolojisiyle hız yapan sürücüler tespit edilip yetkililere bildirilebilecek.
    Ford'un yeni patenti hız yapan sürücüleri yetkililere bildirecek Tam Boyutta Gör
    Ford'un "Hız İhlallerini Tespit Etmek İçin Sistemler ve Yöntemler" başlıklı son patent başvurusu şirketin hız yapan sürücüleri otomatik olarak ihbar etmenin bir yolunu aradığı şeklinde yorumlanıyor.

    Ford'un patent başvuru hız yapan sürücüleri tedirgin edebilir

    Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) göre başvuruda Ford'un araçlarında, araç üstü kamera ve sensör teknolojisinde hız yapan sürücüleri tespit edip yetkililere bildirmek için kullanabileceği yollar ele alınıyor.

    Bir dizi temel taslak ve akış şeması, Ford'un teknolojisinin bir sürücünün hız sınırını aştığını nasıl algıladığını, daha sonra kamerayı nasıl etkinleştirdiğini ve görüntüleri nasıl yakaladığını, ardından bu bilgileri yakındaki takip araçlarına nasıl ilettiğini veya bir sunucuya nasıl kaydettiğini gösteriyor.

    Patentte, sınırı aşan aracın hızının GPS konum verilerinin ve net görüntü veya videonun alınıp ilgili makamlara gönderilebileceği ve ardından ilgili makamların takip başlatmaya karar verebileceği belirtiliyor.

    Ancak Ford, patent başvurusunda bu potansiyel gelecekteki teknolojinin yalnızca özel olarak uyarlanmış polis devriye arabalarına mı yönelik olduğunu yoksa binek araçlara veya hatta otonom taksilere mi takılabileceğini açıkça belirtmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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