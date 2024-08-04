Ford'un yeni patenti hız yapan sürücüleri tespit edip yetkililere bildirecek

Ford'un patent başvuru hız yapan sürücüleri tedirgin edebilir
Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) göre başvuruda Ford'un araçlarında, araç üstü kamera ve sensör teknolojisinde hız yapan sürücüleri tespit edip yetkililere bildirmek için kullanabileceği yollar ele alınıyor.
Bir dizi temel taslak ve akış şeması, Ford'un teknolojisinin bir sürücünün hız sınırını aştığını nasıl algıladığını, daha sonra kamerayı nasıl etkinleştirdiğini ve görüntüleri nasıl yakaladığını, ardından bu bilgileri yakındaki takip araçlarına nasıl ilettiğini veya bir sunucuya nasıl kaydettiğini gösteriyor.
Patentte, sınırı aşan aracın hızının GPS konum verilerinin ve net görüntü veya videonun alınıp ilgili makamlara gönderilebileceği ve ardından ilgili makamların takip başlatmaya karar verebileceği belirtiliyor.
Ancak Ford, patent başvurusunda bu potansiyel gelecekteki teknolojinin yalnızca özel olarak uyarlanmış polis devriye arabalarına mı yönelik olduğunu yoksa binek araçlara veya hatta otonom taksilere mi takılabileceğini açıkça belirtmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.