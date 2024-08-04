Ford'un yeni patenti hız yapan sürücüleri tespit edip yetkililere bildirecek

Tam Boyutta Gör Ford'un "Hız İhlallerini Tespit Etmek İçin Sistemler ve Yöntemler" başlıklı son patent başvurusu şirketin hız yapan sürücüleri otomatik olarak ihbar etmenin bir yolunu aradığı şeklinde yorumlanıyor.

Ford'un patent başvuru hız yapan sürücüleri tedirgin edebilir

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) göre başvuruda Ford'un araçlarında, araç üstü kamera ve sensör teknolojisinde hız yapan sürücüleri tespit edip yetkililere bildirmek için kullanabileceği yollar ele alınıyor.

Bir dizi temel taslak ve akış şeması, Ford'un teknolojisinin bir sürücünün hız sınırını aştığını nasıl algıladığını, daha sonra kamerayı nasıl etkinleştirdiğini ve görüntüleri nasıl yakaladığını, ardından bu bilgileri yakındaki takip araçlarına nasıl ilettiğini veya bir sunucuya nasıl kaydettiğini gösteriyor.

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Patentte, sınırı aşan aracın hızının GPS konum verilerinin ve net görüntü veya videonun alınıp ilgili makamlara gönderilebileceği ve ardından ilgili makamların takip başlatmaya karar verebileceği belirtiliyor.

Ancak Ford, patent başvurusunda bu potansiyel gelecekteki teknolojinin yalnızca özel olarak uyarlanmış polis devriye arabalarına mı yönelik olduğunu yoksa binek araçlara veya hatta otonom taksilere mi takılabileceğini açıkça belirtmiyor.

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Ford'un yeni patenti hız yapan sürücüleri yetkililere bildirecek