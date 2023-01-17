Oyuncuları üzecek: Forspoken sistem gereksinimleri belli oldu

Forspoken, minimum 16 GB RAM istiyor
Ek olarak oyunun talep ettiği işlemci gereksinimleri de hayli yüksek. Ultra 4K gereksinimlerde Intel için halihazırda oldukça güçlü olan i7 12700 öneriliyor. AMD tarafındaysa Ryzen 5 5800X. Ancak tüm bunlardan daha çarpıcı olan ise oyunun minimum RAM gereksiniminin 16 GB olması. Forspoken, 24 Ocak 2023'te PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak. Bilgisayar için oyunun ön sipariş fiyatı ise 699 TL.
|
DH
|
Minimum
|
Önerilen
|
Ultra 4K
|
İşletim Sistemi
|
Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit
|
Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit
|
Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit
|
İşlemci
|
AMD Ryzen 5 1600 (3.7GHz ya da daha iyisi)
Intel Core i7-3770 (3.7GHz ya da daha iyisi)
|
AMD Ryzen 5 3600 (3.7 GHz ya da daha iyisi)
Intel Core i7-8700K (3.7GHz ya da daha iyisi)
|
AMD Ryzen 5 5800X (3.8 GHz ya da daha iyisi)
Intel Core i7-12700 (ya da daha iyisi)
|
Ekran Kartı
|
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM
|
AMD Radeon RX 6700 XT 12GB
NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB VRAM
|
AMD Radeon RX 6800 XT 16GB
NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB VRAM
|
RAM
|
16GB
|
24GB
|
32GB
|
Çözünürlük ve FPS
|
720p 30fps
|
1440p 30fps
|
2160p 60fps
|
Depolama alanı
|
HDD 150GB ya da daha fazla
|
SSD 150GB ya da daha fazla
|
NVMe SSD 150GB ya da daha fazla
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