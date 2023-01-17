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    Oyuncuları üzecek: Forspoken sistem gereksinimleri belli oldu

    Square Enix tarafından yayınlanacak olan ve Luminous Productions tarafından geliştirilen Forspoken’in sistem gereksinimleri açıklandı. Ancak oyunu bekleyenler üzülebilir.
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    Forspoken sistem gereksinimleri belli oldu: Minimum 16 GB RAM Tam Boyutta Gör
    Oyuncular tarafından beklenen yeni aksiyon RPG oyunu Forspoken için sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Luminous Productions (Final Fantasy XV'in arkasındaki ekip) tarafından geliştirilen oyun yakında çıkışını yapacak ancak açıklanan gereksinimler oyuncuları üzecek cinsten.

    Forspoken, minimum 16 GB RAM istiyor

    Forspoken sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Genel olarak Forspoken’dan yüksek gereksinimler bekleniyordu ancak açıklananlar tüm beklentileri aşmış durumda. Hatta Nvidia tarafında işler çok daha kötü. Öte yandan oyunun AMD destekli bir yapım olduğu da bir sır değil fakat Ultra 4K gereksinimlerde RX 6800 XT ile RTX 4080’in eş tutulması enteresan.

    Ek olarak oyunun talep ettiği işlemci gereksinimleri de hayli yüksek. Ultra 4K gereksinimlerde Intel için halihazırda oldukça güçlü olan i7 12700 öneriliyor. AMD tarafındaysa Ryzen 5 5800X. Ancak tüm bunlardan daha çarpıcı olan ise oyunun minimum RAM gereksiniminin 16 GB olması. Forspoken, 24 Ocak 2023'te PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak. Bilgisayar için oyunun ön sipariş fiyatı ise 699 TL.

    Forspoken sistem gereksinimleri nedir?

    DH

    Minimum

    Önerilen

    Ultra 4K

    İşletim Sistemi

    Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit

    Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit

    Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit

    İşlemci

    AMD Ryzen 5 1600 (3.7GHz ya da daha iyisi)

    Intel Core i7-3770 (3.7GHz ya da daha iyisi)

    AMD Ryzen 5 3600 (3.7 GHz ya da daha iyisi)

    Intel Core i7-8700K (3.7GHz ya da daha iyisi)

    AMD Ryzen 5 5800X (3.8 GHz ya da daha iyisi)

    Intel Core i7-12700 (ya da daha iyisi)

    Ekran Kartı

    AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

    NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM

    AMD Radeon RX 6700 XT 12GB

    NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB VRAM

    AMD Radeon RX 6800 XT 16GB

    NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB VRAM

    RAM

    16GB

    24GB

    32GB

    Çözünürlük ve FPS

    720p 30fps

    1440p 30fps

    2160p 60fps

    Depolama alanı

    HDD 150GB ya da daha fazla

    SSD 150GB ya da daha fazla

    NVMe SSD 150GB ya da daha fazla
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