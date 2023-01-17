Oyuncuları üzecek: Forspoken sistem gereksinimleri belli oldu

Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit

Windows 10 64-bit (Kasım 2019 Güncelemesi ve sonrası) ya da Windows 11 64-bit

İşlemci

AMD Ryzen 5 1600 (3.7GHz ya da daha iyisi) Intel Core i7-3770 (3.7GHz ya da daha iyisi)

AMD Ryzen 5 3600 (3.7 GHz ya da daha iyisi) Intel Core i7-8700K (3.7GHz ya da daha iyisi)