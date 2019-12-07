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    Fortnite ikili kış turnuvası 15 milyon dolarlık ödül havuzuyla başlıyor

    Hemen hemen her ay ödüllü etkinlikler düzenlemeye başlayan Fortnite oyunu bu ay büyük bir turnuva düzenliyor. Toplam ödül ise 15 milyon dolar olarak belirlendi.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fortnite ikili kış turnuvası 15 milyon dolarlık ödül havuzuyla başlıyor
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    Oyun dünyasının en çok kazandıran yapımlarının başında gelen Fortnite son dönemde biraz oyuncu kaybetmeye başladı. Epic Games oyuncuları oyunda tutabilmek için kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda.

    Fortnite Winter Royale Duos 2019 neler sunuyor?

    Fortnite Winter Royale Duos 2019 adındaki yeni turnuva 20 Aralık 2019-22 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. En yetenekliler arasından sıyrılacak galipleri ise büyük bir ödül havuzu bekliyor.

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    Epic Games henüz kuralları açıklamadı ancak turnuva iki kişilik takımlar arasında dünya çapında gerçekleştirilecek. Firmanın bu turnuvada farklı bir puanlama sistemi kullanacağı ifade ediliyor. Günün şampiyonu ile birlikte puanlamaya göre sıralanan takımlar 5 milyon dolarlık ödül havuzundan payına düşeni alacak. 3 gün sonunda ise toplamda 15 milyon dolarlık ödül takımlar arasında pay edilmiş olacak.



    https://www.slashgear.com/fortnite-winter-royale-duos-tournament-revealed-with-huge-prize-pool-05602435/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Chanser 5 gün
    Artık nasıl paralar kazanıyorlarsa ödüle bak ...
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