Fortnite'tan Mayıs ayında rekor gelir: Tam 318 milyon dolar

Fortnite, Mayıs ayında tam 318 milyon dolarlık hasılat yaptı. Popüler battle royale oyunu, ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor olsa da uygulama için satın alma yöntemiyle rekor gelirlere imza atıyor.