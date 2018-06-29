Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fortnite'tan Mayıs ayında rekor gelir: Tam 318 milyon dolar

Fortnite, Mayıs ayında tam 318 milyon dolarlık hasılat yaptı. Popüler battle royale oyunu, ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor olsa da uygulama için satın alma yöntemiyle rekor gelirlere imza atıyor.
11 ay
2,6b
1
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından çok kısa bir sürede dünyanın en popüler oyunlarından birisi haline gelen Fortnite, rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Mayıs ayında tam 318 milyon dolarlık gelir elde eden Fortnite, free-to-play oyunlar arasında çok büyük bir farkla bir ayda en çok gelir elde eden oyun durumunda.

Bildiğiniz gibi Fortnite'ı ücretsiz bir şekilde indirip battle royale oyun deneyimini hemen yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Ancak yapımcı ekip Epic Games; kıyafet, karakter, ekipman ve hatta dans hareketleri gibi ekstra ögeleri uygulama içi satın alma yöntemiyle oyunculara sunuyor.

Finansal hizmetler şirketi Lendedu tarafından yapılan bir çalışmaya göre Fortnite oyuncularının tam %70'i oyun içi satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Bu oyuncuların harcadığı ortalama miktar ise 84.67 dolar olarak tespit edilmiş. Lendede, para harcayan ve harcamayan tüm oyuncular beraber hesaplandığında da ortalama harcanan ücretin 58.27 dolar olduğunu söylüyor.

Free-to-play yapımlar arasında bir ayda en çok gelir elde eden oyun olan Fortnite, en yakın rakibine 95 milyon dolarlık bir fark atmış durumda. 2017'nin Temmuz ayında yayınlanan Fortnite'ın bugüne kadar elde ettiği toplam hasılat ise tam 1.2 milyar dolar.

Fortnite; şu anda PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve MacOS platformlarında oynanabiliyor.

https://www.cnet.com/news/fortnite-made-over-300-million-in-may-but-could-finally-be-slowing-down/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 11 ay
inanılmaz rakamlar yanlış meslek seçmişiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1982-utkan 11 ay
Endüsrüri 4.0 bu işte Şu para Türkiyeye girse fenamı olurdu..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moving On 11 ay
Şaşırmamak gerek bu rakamlara, inanılmaz miktarlar var oyun endüstrisinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kutuzov 11 ay
Vay arkadaş ya yükledim oynamaya çalıştım hiç bisey yok anime karakteri gibi... Ama pubg öyle mi gerçek karakter gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 11 ay
Şu çizgifilm bozması saçma oyundan bir ben nefret ediyorum heralde...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pro-üye 11 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay 2si1 | Çin, güvercin casus robotlar geliştirdi 10 ay Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme 10 ay Adidas, web sitesinin hacklendiğini ve kullanıcı bilgilerinin çalındığını açıkladı 10 ay Bu elektrikli takside ödemeler şarkı söyleyerek yapılacak 10 ay LinkedIn'e QR Kod ve çeviri özelliği geldi 11 ay Twitter’ın spam engelleme oranı yüzde 200 arttı 11 ay Apple, başarısız olan Haritalar servisini sıfırdan tasarlıyor 11 ay Dünyanın en küçük 1000W güç kaynağı 11 ay Adata’dan sunuculara 11TB SSD desteği 11 ay Epic Games test kullanıcısına dava açtı 11 ay Tesla sekiz yılda değerini yirmiye katladı 11 ay Asus bunu da yaptı: İşlemci için sıvı soğutma 11 ay Tamamen çerçevesiz Mi Mix 3 sızdırıldı iddiası 11 ay Apple yeni nesil iPhone'ların modemini MediaTek'ten tedarik edebilir 11 ay ISS'in yeni üyesiyle tanışın: İşte yapay zekalı 'süzülen' robot CIMON 11 ay Çocuklara yönelik TCL MOVETIME MT30 akıllı saat satışa sunuldu 11 ay Yap-işlet-devret modeli ile İstanbul’a 600 km metro hattı müjdesi 11 ay Oppo, Qualcomm yonga seti ile güçlendirilmiş Bluetooth kulaklığını duyurdu 11 ay Sony Mobile Türkiye'den çekilme iddialarına yanıt verdi 11 ay LG G7 ThinQ Türkiye fiyatı belli oldu 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Fortnite'tan Mayıs ayında rekor gelir: Tam 318 milyon dolar Sonraki ABD'li senatörler Trump’ı ZTE yasağını yeniden yürürlüğe koymaya çağırdı 11 ay Kripto Para Sözlüğü | Bilinmesi gereken kelimeler ve anlamları 11 ay İnsülin iğnesi kadar etkili insülin hapı geliştirildi 11 ay AMD Ryzen 2 için atom karınca anakart 11 ay ABD'ye vergi yaptırımından hangi otomobiller etkilenecek? İşte yeni fiyatlar 11 ay Samsung Galaxy Note 9'un demo cihazını test eden editör, telefonla ilgili yeni bilgiler verdi 11 ay Ejderha gibi uçabilen yapay zeka destekli drone [Video] 11 ay İnsan gibi konuşan Google Duplex'in yeni videosu yayınlandı 11 ay Boeing sesten beş kat hızlı hipersonik yolcu jeti konseptini ortaya çıkardı 11 ay Jaguar Land Rover, elektrikli araç yatırımını 18 milyar dolara çıkardı 11 ay Uber'i yasaklatmaya çalışan taksiciler, şimdi de Suriyeli korsan taksicilerden şikayetçi 11 ay Facebook'ta yeni veri skandalı: Yüz milyonlarca kullanıcının verileri tehlikede 11 ay Honda'nın ünlü robotu Asimo emekli oluyor 11 ay Instagram hikâyelerine artık müzik eklenebilecek 11 ay Turkcell’den Tavla Go oyunu 11 ay Alibaba, Trendyol'a ortak oluyor 11 ay Halo oyun serisi dizi oluyor 11 ay Pokemon Quest bu kez görevlere çağırıyor 11 ay Boğaziçi Üniversitesinden büyük başarı 11 ay Dünyanın ilk ticari 5G ağı hizmet vermeye başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim