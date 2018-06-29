Fortnite'tan Mayıs ayında rekor gelir: Tam 318 milyon dolar

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından çok kısa bir sürede dünyanın en popüler oyunlarından birisi haline gelen Fortnite, rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Mayıs ayında tam 318 milyon dolarlık gelir elde eden Fortnite, free-to-play oyunlar arasında çok büyük bir farkla bir ayda en çok gelir elde eden oyun durumunda.
Bildiğiniz gibi Fortnite'ı ücretsiz bir şekilde indirip battle royale oyun deneyimini hemen yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Ancak yapımcı ekip Epic Games; kıyafet, karakter, ekipman ve hatta dans hareketleri gibi ekstra ögeleri uygulama içi satın alma yöntemiyle oyunculara sunuyor.
Finansal hizmetler şirketi Lendedu tarafından yapılan bir çalışmaya göre Fortnite oyuncularının tam %70'i oyun içi satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Bu oyuncuların harcadığı ortalama miktar ise 84.67 dolar olarak tespit edilmiş. Lendede, para harcayan ve harcamayan tüm oyuncular beraber hesaplandığında da ortalama harcanan ücretin 58.27 dolar olduğunu söylüyor.
Free-to-play yapımlar arasında bir ayda en çok gelir elde eden oyun olan Fortnite, en yakın rakibine 95 milyon dolarlık bir fark atmış durumda. 2017'nin Temmuz ayında yayınlanan Fortnite'ın bugüne kadar elde ettiği toplam hasılat ise tam 1.2 milyar dolar.
Fortnite; şu anda PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve MacOS platformlarında oynanabiliyor.
Bildiğiniz gibi Fortnite'ı ücretsiz bir şekilde indirip battle royale oyun deneyimini hemen yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Ancak yapımcı ekip Epic Games; kıyafet, karakter, ekipman ve hatta dans hareketleri gibi ekstra ögeleri uygulama içi satın alma yöntemiyle oyunculara sunuyor.
Finansal hizmetler şirketi Lendedu tarafından yapılan bir çalışmaya göre Fortnite oyuncularının tam %70'i oyun içi satın alma işlemini gerçekleştiriyor. Bu oyuncuların harcadığı ortalama miktar ise 84.67 dolar olarak tespit edilmiş. Lendede, para harcayan ve harcamayan tüm oyuncular beraber hesaplandığında da ortalama harcanan ücretin 58.27 dolar olduğunu söylüyor.
Free-to-play yapımlar arasında bir ayda en çok gelir elde eden oyun olan Fortnite, en yakın rakibine 95 milyon dolarlık bir fark atmış durumda. 2017'nin Temmuz ayında yayınlanan Fortnite'ın bugüne kadar elde ettiği toplam hasılat ise tam 1.2 milyar dolar.
Fortnite; şu anda PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve MacOS platformlarında oynanabiliyor.
https://www.cnet.com/news/fortnite-made-over-300-million-in-may-but-could-finally-be-slowing-down/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle