Fortnite oyun motoru güncelleniyor

Tam Boyutta Gör

Geçen yıl sürpriz bir şekilde Chapter 2 adındaki daha yeni bir görsel atmosfere geçiş yapan Fortnite oyunu şimdi de oyun motorunu güncelliyor. Güncelleme Sezon 2 ile birlikte gerçekleşecek.

Fortnite 11.50 neler sunacak?

Geçtiğimiz Kasım ayında Chapter 2 versiyonuna geçiş yapan Fortnite; Sezon 1 etkinliğini de başlatmıştı. Yıl bitmeden Sezon 2 etkinliğinin başlaması bekleniyordu ancak büyük güncelleme nedeniyle Şubat sonuna kaldı.

İlginizi Çekebilir

Ninja artık kendi Fortnite görünümüne sahip

Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

Fortnite tarihindeki en uzun sezon olacak Chapter 2 Sezon 1 etkinliğinin ardından oyunun motorunda da güncelleme yapılıyor. Fortnite 11.50 sürümü ile birlikte başlayacak Sezon 2 etkinliğinde oyun motoru da yeni Chaos fizik motoruna geçiş yapacak.

Unreal Engine 4.23 sürümü içerisinde yer alan Chaos fizik motoru ilk kez GDC 2019 fuarında tanıtılmıştı. Oyun motoru çok daha gerçekçi ve gerçek zamanlı yıkım yetenekleri üzerine yoğunlaşıyor. Yani Sezon 2 ile birlike Fortnite oyununda daha gerçekçi yıkım efektleri olacak.

Sezon 2 etkinliği 20 Şubat tarihinde başlayacak ve bu tarihe kadar Chaos oyun motorunun belirli kullanıcı grupları ile test edileceği ifade ediliyor. Sezon 2 içerisinde de pek çok zamanlı turnuvalar ve iki haftalık büyük bir etkinlik gerçekleşecek.

https://www.neowin.net/news/epic-is-changing-fortnites-physics-engine-in-the-next-season-of-chapter-2

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.