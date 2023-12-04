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    LEGO Fortnite geliyor

    Fortnite oyununu daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen Epic Games ve LEGO iş birliğine gidiyor. LEGO karakterleri ile farklı bir deneyim oyuncuları bekliyor.  
    Fortnite Tam Boyutta Gör
    26 milyar dolara ulaşan gelirleriyle oyun dünyasının en çok kazandıran yapımı olmayı başaran Fortnite, biraz daha alt yaş gruplarına ulaşabilmek amacıyla yeni bir deneyim serisi sunmaya hazırlanıyor.

    LEGO Fortnite heyecanı

    LEGO Group ile ortak hazırlanan LEGO Fortnite deneyimi 10 yaş üzeri kullanıcılara hitap ediyor. Oyun içerisindeki görsel unsurların LEGO karakterleri ile değiştiği deneyimin hayatta kalma odaklı olacağı açıklandı. Ayrıca 1200 farklı görünüm de oyuna eklenecek. LEGO Fortnite deneyimi 7 Aralık itibariyle oyunculara sunulacak.

    Rocket Racing deneyimi adından da anlaşılacağı üzere Rocket League geliştiricisi Psyonix tarafından hazırlandı. Oyuncular farklı araçlarla Rocket League benzeri bir yarış deneyimi yaşayacak. Rocket Racing deneyimi 8 Aralık tarihinde erişime açılacak.

    Fortnite oyununda tam 3 yeni deneyim Tam Boyutta Gör

    Son olarak Fortnite Festival deneyimi ise Rock Band oyununun arkasındaki Harmonix tarafından geliştirildi. Oyuncular tek veya çoklu olarak sahnede bir müzik grubu içerisinde parçalara ayak uydurmaya çalışacak. 9 Aralık tarihinde açılacak olan deneyimin ilk konuğu da The Weeknd olacak.

    Fortnite oyununda tam 3 yeni deneyim Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 2 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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