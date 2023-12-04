LEGO Fortnite geliyor

Tam Boyutta Gör 26 milyar dolara ulaşan gelirleriyle oyun dünyasının en çok kazandıran yapımı olmayı başaran Fortnite, biraz daha alt yaş gruplarına ulaşabilmek amacıyla yeni bir deneyim serisi sunmaya hazırlanıyor.

LEGO Fortnite heyecanı

LEGO Group ile ortak hazırlanan LEGO Fortnite deneyimi 10 yaş üzeri kullanıcılara hitap ediyor. Oyun içerisindeki görsel unsurların LEGO karakterleri ile değiştiği deneyimin hayatta kalma odaklı olacağı açıklandı. Ayrıca 1200 farklı görünüm de oyuna eklenecek. LEGO Fortnite deneyimi 7 Aralık itibariyle oyunculara sunulacak.

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Rocket Racing deneyimi adından da anlaşılacağı üzere Rocket League geliştiricisi Psyonix tarafından hazırlandı. Oyuncular farklı araçlarla Rocket League benzeri bir yarış deneyimi yaşayacak. Rocket Racing deneyimi 8 Aralık tarihinde erişime açılacak.

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Son olarak Fortnite Festival deneyimi ise Rock Band oyununun arkasındaki Harmonix tarafından geliştirildi. Oyuncular tek veya çoklu olarak sahnede bir müzik grubu içerisinde parçalara ayak uydurmaya çalışacak. 9 Aralık tarihinde açılacak olan deneyimin ilk konuğu da The Weeknd olacak.

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