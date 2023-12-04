LEGO Fortnite geliyor

LEGO Fortnite heyecanı
LEGO Group ile ortak hazırlanan LEGO Fortnite deneyimi 10 yaş üzeri kullanıcılara hitap ediyor. Oyun içerisindeki görsel unsurların LEGO karakterleri ile değiştiği deneyimin hayatta kalma odaklı olacağı açıklandı. Ayrıca 1200 farklı görünüm de oyuna eklenecek. LEGO Fortnite deneyimi 7 Aralık itibariyle oyunculara sunulacak.
Rocket Racing deneyimi adından da anlaşılacağı üzere Rocket League geliştiricisi Psyonix tarafından hazırlandı. Oyuncular farklı araçlarla Rocket League benzeri bir yarış deneyimi yaşayacak. Rocket Racing deneyimi 8 Aralık tarihinde erişime açılacak.
Son olarak Fortnite Festival deneyimi ise Rock Band oyununun arkasındaki Harmonix tarafından geliştirildi. Oyuncular tek veya çoklu olarak sahnede bir müzik grubu içerisinde parçalara ayak uydurmaya çalışacak. 9 Aralık tarihinde açılacak olan deneyimin ilk konuğu da The Weeknd olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.