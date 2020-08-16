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    Fortnite Raise the Cup turnuvası duyuruldu

    Tüm dünyadan Fortnite oyuncularının kendini deneyebileceği yeni çevrim içi turnuvada sıralamaya girenlerin yeni bir duygu ifadesi (emote) kazanması mümkün olacak.
    5 gün
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    Oyunlar
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    Ekrem71
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    Fortnite Raise the Cup turnuvası duyuruldu
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    Bir süredir oyun içi satın alım yolu nedeniyle uygulama mağazalarında sorun yaşayan popüler Fortnite oyunu yeni çevrim içi turnuvasını duyurdu. Raise the Cup turnuvası haftaya başlıyor.

    Raise the Cup neler sunuyor?

    Fortnite Arena modu içerisinde gerçekleştirilecek olan Raise the Cup turnuvası ile oyuncuların yeni bir duygu ifadesi (emote) kazanması mümkün olacak. Bu ifade yakın dönemde de mağazada satışa çıkacak.

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    Turnuva Fortnite oyununun erişimde olduğu tüm bölgeler için geçerli olacak. Oyuncuların katılım için Açık Lig içerisinde sıralamaya girmesi gerekiyor. Sonrasında 3 saatlik bu turnuvaya katılım hakkı elde edecek.

    18 Ağustos’ta başlayacak olan turnuvada oyuncular 10 oyun oynayabilecekler. Oyunda kazanılan zaferler, elenmeler veya elde edilen pozisyonlar belirli miktarda puan kazandıracak. Bu puanlarla sıralamalar oluşacak.

    Her bölgeye belirli bir kota verildiği ifade ediliyor. Avrupa kıtası için sayı 1000. Brezilya için 250, Asya-Orta Doğu-Avusturalya için 125, Kuzey Amerika için 900 kota ayrılmış. Turnuvanın mobilde geçerli olmadığını belirtelim.



    https://www.slashgear.com/fortnite-raise-the-cup-tournament-revealed-how-to-get-the-emote-prize-14633554/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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