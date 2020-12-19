Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek

    Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre online satışı yapılan bir ürün veya e-ticaret sitesi hakkında Forum DonanımHaber’deki şikayetler incelenip ceza kesilebilecek.
    2 gün
    8,1b
    2
    114
    Web Siteleri
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    87

    Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek
    Tam Boyutta Gör

    Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerine yeni bir düzenleme getiriyor. Düzenlemenin taslak versiyonu kamuoyunun ve sektör yetkililerinin görüşlerine açıldı. Gelecek talepler üzerine bazı maddeler çıkarılabilir veya eklenebilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu haberde yer alan bilgilerin tamamı taslak düzenlemeye ait.

    Forumdaki şikayetler taranacak ve ceza kesilecek

    Taslak maddelere göre online satışları denetlemek için denetim sistemi kurulacak. Şikayet olmasa bile tüketicinin mağdur edildiği, ürünlerin kusurlu olduğu durumlar tespit edilip izlenecek. Moda ve trendler, internet forumları, tüketici şikayetleri, gelecekte elektronik ticarette popüler ve riskli olabilecek alanlar da sistem üzerinden tespit edilip izlenecek. Buna göre örneğin Forum DonanımHaber’de bir satıcı veya ürün hakkın bol şikayet olması halinde bakanlığa resmi şikayet bildirimi yapılmamış olsa bile ilgili kurumlar durumu inceleyecek ve ceza kesebilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Online tanzim satış uygulaması başladı

    Yetkili denetim kuruluşları internette satılan ürünleri tüketici gibi satın alıp denetim yapacak. Ürünler incelendikten sonra gerekirse yasaklanacak. Denetim kurumları, sakıncalı olduğunu tespit ettiği ürünlerin satışını durdurmak için uyarıda bulunabilecek. BTK’ya başvurup içeriğe erişim engeli getirtebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!"

    E-ticaret pazar yerleri (Trendyol, n11, Hepsiburada vb.) platformda satılan ürünlerin içeriğini kontrol etmek,  güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Satıcı yükümlü olacak. Pazar yerleri, uygunsuz bir ürünün satıldığını tespit etmesi halinde bu ürüne ulaşımı kendisi engelleyebilecek.

    İnternet ya da telefondan satış yapan imalatçı, bir yetkili temsilci görevlendirecek. Yetkili temsilci, talep doğrultusunda, ürünün uygunluğunu gösteren gerekli bilgi ve belgeleri denetim kuruluşuna sunacak, riskli ürünü tespit etmesi halinde bildirim yapacak. Temsilcinin ismi, unvanı, açık adresi, iletişim bilgileri, ürünün üzerinde, ambalajında, kolisinde veya gönderilecek belgede yer alacak.

    Türkiye’ye gönderim yapan ve TL ile satış yapan yabancı alışveriş sitelerinin (Aliexpress vb.) Türkiye’de kurulu işletmesi yoksa, ürünleri elinde bulunduran Türkiye’de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı olması istenecek. 



    https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/online-alisverise-yeni-duzen-6383535 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Huawei Mate 40 Pro+, DXOMARK’ta yeni lider
    12 sa.
    Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı
    19 sa.
    Editörün Seçimi Yorum
    Şükür bizi kazıklamaya çalışan sözde dümencileri gerçekten şikayet edebileceğimiz bir sistem geliyor İnşallah anlatıldığı gibi uygulanır
    Yorumu gör »     Dinocan Gökçek
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tüketici lehine uzun zaman sonra yapılan bir gelişme.. 1.önceliğin şikayetvar sitesi olması lazım.. devket ağırlığıni hissettirirse hepsiburada kafasına gore iade politikası belirleyemez, telefon kutusu açıldı diye iade almıyorlar ama ölü pixel var diyelim, o kadar para vermişim neden servis raporu vs ile ben uğraşayım ki üstelik beğenmedim demek de bir çözum değil beğenmeyince bile servise yonlendiriyorlar .. çok büyük bir ceza kesilmesi lazim ki akılları başlarına gelsin.. kargo hasarli geliyor adam kapiya birakıp iktir olup gitmiş bana kargo tutanağı tutturun diyor ..

    Subeye gidiyorum sizin yapmadığıniz ne malum diyor..
    Tüketici lehine uzun zaman sonra yapılan bir gelişme.. 1.önceliğin şikayetvar sitesi olması lazım.. devket ağırlığıni hissettirirse hepsiburada kafasına gore ia...
    Devamını Gör
    3 Yanıt Yanıtla +149
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homebird (Bilen BİLİR) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Forumları dikkate almaları güzel olmuş. Ama trolllere dikkat etmek lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +79
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dinocan Gökçek (Ankaralı Dinocan) 2 gün ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Şükür bizi kazıklamaya çalışan sözde dümencileri gerçekten şikayet edebileceğimiz bir sistem geliyor



    İnşallah anlatıldığı gibi uygulanır
    Yanıtla +59
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (85) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    Bloodin 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geçenki deterjan meselesi tüm haberlerde günlerce yayınlandıktan aonra böyle bir şey geleceği kesindi. Amazon aradan sıyrılıyordu kalitesiyle. Şimdi hepsi kendini Amazon seviyesine çekmek zorunda kalacak. Ceza tabi ki satıcıya kesilmeli ama maldaki ayıba rağmen "satıcıyla görüşeceksin, bizlik bir şey yok" deyip işi yokuşa süren ve satıcının insafına bırakan pazar yerleri de kesinlikle ceza almalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FRED BAKER (Tayfun D) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    hepsiburadayla başlasınlar desem arkamdan bir sürü insan gelir eminim
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    from softwave 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahanda Sarı gazozun havası kaçacak galiba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kırılanhayaller (u m) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Trendyol, n11, gittigidiyor vb sitelerde sahtekar satıcı dolu.

    Sahte parfüm satanı, kullanılmış lisans satanlar vb. daha zibilyon tane satıcı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mahmutengin 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    EN BAŞTA DA TRENDYOL A GİTSİN CEZA BİZİ REKLAM MANYAĞI YAPTILAR
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    REDSTONE (REDSTONE ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://forum.donanimhaber.com/hangi-e-ticaret-sitesi-neden-anket-paylasim-muhabbet--143765855

    O zaman bu gibi başlıklar da umarım gereken önemini kazanırlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zampara1234 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sitelere ceza kesilmesi, sitelerin maliyet yükünü artırır ve daha az, daha düşük kampanyalar olarak yine tüketiciye yansır.



    Şuan rekabetin en iyi olduğu dönemdeyiz. N11, HB, GG, TY, Amazon...



    Müşterisine kötü davranan zaten piyasada tutunamaz. En büyük zararı kendisi görür.



    Lütfen devlet buraya karışmasın da şu rekabet ortamı bozulmasın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rambocuk (Nathan Drake) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    trendyol bana sahte ürün gönderdi iade almadı mahkemeye verdim oraya da cevap vermiyor ve hergün bunların sağda solda reklamını görmek çok acı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Netasan (Ugur Neta) 20 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tüketici için çok iyi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Forumlaradaki internet problemleri de aynı şeye girecek mi ? Sonucta hizmet satın alıyorsun :=)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ssbrutality +71 vedkum +61 ProfXavier +60 investing +43 khytr89 +41 palamutix +38 galaxyg +38 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +27
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (1 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8141 kez okundu.
    83 kişi, toplam 85 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    e-ticaret, online satış ve
    7 etiket daha ticaret bakanlığı forum şikayet taslak düzenleme düzenleme yasa Internet
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı 2 gün Ubisoft'un verdiği son ücretsiz oyun belli oldu: Anno 1701 2 gün Google Camera Go’ya HDR desteği geldi 2 gün Bir Facebook hatası, Instagram kullanıcılarının bazı kişisel bilgilerini ortaya çıkardı 2 gün Parayı bastım, 5 tane aldım, peki? "Philips Hue Play incelemesi" 2 gün Qualcomm, Snapdragon 888 karşılaştırma sonuçlarını paylaştı: Snapdragon 865'e göre ne kadar güçlü? 2 gün Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu 2 gün 50 TL değerindeki The Long Dark, Epic Store'da ücretsiz 2 gün Dünyanın ilk MicroLED ekranlı akıllı saati duyuruldu: Aphaea Watch 2 gün Suç mahallinde kan analizinde kullanılabilecek cihaz geliştirildi 2 gün Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak 2 gün Kendi kendini onarabilen ekran yapısı geliştirildi 2 gün Facebook haberleri yapay zeka ile özetleyecek 2 gün MIUI 12.5'in çıkış tarihi belli oldu 2 gün Fantastik orta çağ filmi The Green Knight'ın yeni vizyon tarihi belli oldu 2 gün Realme, Watch S Pro akıllı saat modelinin özelliklerini resmi sitesinden açıkladı 2 gün Exxen'in ilk dizisi olan Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Şeref Bey'den poster yayınlandı 2 gün Snapdragon 460 işlemcili Moto G Play (2021) yakında tanıtılacak 2 gün 2020'nin en iyi PlayStation oyunları belli oldu 2 gün iPhone 13 veri aktarım hızını artıran Wi-Fi 6E desteğiyle gelebilir 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek Sonraki Microsoft Edge daha hızlı açılacak: 88. sürümle gelecek yeni özellikler 2 gün Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?" 2 gün Sony 4K 120Hz X900H/XH90 TV’sinin bulanıklık sorununu keskinleştirme filtresiyle ‘’çözdü’’ 3 gün Kadrosunda Mads Mikkelsen ve Tom Holland'ın olduğu bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün DJI şokta: ABD kara listeye aldı 3 gün ASUS tüm B450 anakartlarına SAM desteği getirdi: İlk nesil Ryzen’larda bile çalışıyor! 3 gün Microsoft da kendi ARM işlemcilerini geliştirmek istiyor 3 gün İki kişi ile oynanan oyun SplitFire! Android için yayınlandı 3 gün AirPods Max ilginç güç tasarrufuyla dikkat çekiyor 3 gün Zack Snyder's Justice League, orijinal filmin aksine +18 olacak 3 gün Control, ışın izleme özelliği ile yeni nesil konsollara geliyor 3 gün Spotify, şarkı yazarlarını öne çıkaran yeni bir özellik başlattı 3 gün TikTok, Walmart ile canlı yayında alışverişi test edecek: TikTok için bir ilk 3 gün Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı 3 gün Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, mobil cihazlar için çıktı 3 gün MIT, şimdiye kadarki en hassas atom saatini yaptı 3 gün PUBG ile aynı evrende geçen The Callisto Protocol'ün yaratıcısı: "Dünyanın en korkunç oyununu yapmak istiyoruz" 3 gün Intel Avengers Edition işlemcilerinin üretimini durdurdu 3 gün Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye! 3 gün PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız