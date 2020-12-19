Forumdaki şikayetlere göre e-ticaret sitelerine ceza kesilecek

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Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerine yeni bir düzenleme getiriyor. Düzenlemenin taslak versiyonu kamuoyunun ve sektör yetkililerinin görüşlerine açıldı. Gelecek talepler üzerine bazı maddeler çıkarılabilir veya eklenebilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu haberde yer alan bilgilerin tamamı taslak düzenlemeye ait.

Forumdaki şikayetler taranacak ve ceza kesilecek

Taslak maddelere göre online satışları denetlemek için denetim sistemi kurulacak. Şikayet olmasa bile tüketicinin mağdur edildiği, ürünlerin kusurlu olduğu durumlar tespit edilip izlenecek. Moda ve trendler, internet forumları, tüketici şikayetleri, gelecekte elektronik ticarette popüler ve riskli olabilecek alanlar da sistem üzerinden tespit edilip izlenecek. Buna göre örneğin Forum DonanımHaber’de bir satıcı veya ürün hakkın bol şikayet olması halinde bakanlığa resmi şikayet bildirimi yapılmamış olsa bile ilgili kurumlar durumu inceleyecek ve ceza kesebilecek.

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Yetkili denetim kuruluşları internette satılan ürünleri tüketici gibi satın alıp denetim yapacak. Ürünler incelendikten sonra gerekirse yasaklanacak. Denetim kurumları, sakıncalı olduğunu tespit ettiği ürünlerin satışını durdurmak için uyarıda bulunabilecek. BTK’ya başvurup içeriğe erişim engeli getirtebilecek.

Ayrıca Bkz. "Mcdodo ve DH iş birliği ile 20 kişiye mobil aksesuar hediye!"

E-ticaret pazar yerleri (Trendyol, n11, Hepsiburada vb.) platformda satılan ürünlerin içeriğini kontrol etmek, güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Satıcı yükümlü olacak. Pazar yerleri, uygunsuz bir ürünün satıldığını tespit etmesi halinde bu ürüne ulaşımı kendisi engelleyebilecek.

İnternet ya da telefondan satış yapan imalatçı, bir yetkili temsilci görevlendirecek. Yetkili temsilci, talep doğrultusunda, ürünün uygunluğunu gösteren gerekli bilgi ve belgeleri denetim kuruluşuna sunacak, riskli ürünü tespit etmesi halinde bildirim yapacak. Temsilcinin ismi, unvanı, açık adresi, iletişim bilgileri, ürünün üzerinde, ambalajında, kolisinde veya gönderilecek belgede yer alacak.

Türkiye’ye gönderim yapan ve TL ile satış yapan yabancı alışveriş sitelerinin (Aliexpress vb.) Türkiye’de kurulu işletmesi yoksa, ürünleri elinde bulunduran Türkiye’de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı olması istenecek.

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/online-alisverise-yeni-duzen-6383535

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