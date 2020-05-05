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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Forza Street artık Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor

    Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren Turn 10 Studios'un geliştirdiği yarış oyunu Forza Street, bugünden itibaren Android ve iOS platformları için indirmeye sunuldu.
    1 hf.
    3,8b
    1
    10
    Mobil Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Forza Street artık Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor
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    Turn 10 Studios'un geçen ay vaat ettiği gibi, Forza Street yarış oyunu nihayet bugün mobilde piyasaya sürüldü ve şimdi haftalarca yapılan ön kayıt sonrasında Android ve iOS cihazlara indirilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem"

    Hediye paketi ile geldi

    Forza Street'i 5 Mayıs ile 5 Haziran arasında indirenler, Founder's Pack adlı hoş bir hediye alacaklar ve bu pakette bazı oyun içi krediler ve altın ile birlikte 2017 Ford GT marka otomobil de yer alıyor. Oyundaki amaç basit, araba satın almak ve yükseltmek için yarışlarda para kazanmanız gerekiyor.

    Forza Street artık Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor
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    Microsoft, Forza Street ile sinematik bir yarış deneyimi ve oyuncuların oyunda ilerledikçe çözecekleri ilginç bir olaylar dizisi sunuyor. Şirket, zengin hikaye odaklı bu formatla birlikte, Forza Street'in, Asphalt 9: Legends ve Real Racing 3 gibi diğer popüler rakiplerden öne çıkmasını hedeflemiş.

    Forza Street Forza Street Forza Street Forza Street Microsoft Corporation Yarış Ücretsiz 48M
    Forza Street Forza Street Forza Street Forza Street Microsoft Corporation Oyunlar Ücretsiz 1.9 GB



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. en beğenilen
    Csr tarzi oyunlar 5 para etmez
    Yanıtla +9
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    jinjin (İlker ) 1 hf. GwynBleidd48
    Gaz pedalına virajlarda dokun/bırak yapmaktan ibaret bir gameplay hocam, aradığınız şey bu değilse uzak durun. Beklentimin onda birini buldum sadece.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    cngzmls 1 hf.
    Gear Club diye bir oyun var. Benim hoşuma gitti. Tavsiye ederim.
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    barballow (Barış Aksakal) 1 hf.
    Kaliteli bir oyun olduğunu düşünerek indirdim ancak oynanış anlamında neredeyse hiçbir şey sunmayan bir oyun olduğunu gördüm. Neredeyse 2 GB boyutu olması da ayrı bir sorun teşkil ediyor.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    Oyunun ne olduğunu bilmeden indirenlerin olduğunu da gördük
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    odysseus83 1 hf.
    Yuklemem ve silmem arasi 3 dk surdu sadece, 9 yas ustu bulasmasin:)
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf.
    Pc 4k forza horizon 4 oynadım dünyanın en iyi yarış oyunu tek rakibi kendi saygılar
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    tekin-71 (Fatih Tekin) 1 hf. en beğenilen
    Csr tarzi oyunlar 5 para etmez
    Yanıtla +9
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Oynanışın çok kötü olduğu söyleniyor
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    jinjin (İlker ) 1 hf. GwynBleidd48
    Çok kötü bile yetersiz kalır, indirmeye harcadığım zamana üzülüyorum.
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