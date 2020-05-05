Forza Street artık Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor

Tam Boyutta Gör

Turn 10 Studios'un geçen ay vaat ettiği gibi, Forza Street yarış oyunu nihayet bugün mobilde piyasaya sürüldü ve şimdi haftalarca yapılan ön kayıt sonrasında Android ve iOS cihazlara indirilebilir.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem"

Hediye paketi ile geldi

Forza Street'i 5 Mayıs ile 5 Haziran arasında indirenler, Founder's Pack adlı hoş bir hediye alacaklar ve bu pakette bazı oyun içi krediler ve altın ile birlikte 2017 Ford GT marka otomobil de yer alıyor. Oyundaki amaç basit, araba satın almak ve yükseltmek için yarışlarda para kazanmanız gerekiyor.

Tam Boyutta Gör

Microsoft, Forza Street ile sinematik bir yarış deneyimi ve oyuncuların oyunda ilerledikçe çözecekleri ilginç bir olaylar dizisi sunuyor. Şirket, zengin hikaye odaklı bu formatla birlikte, Forza Street'in, Asphalt 9: Legends ve Real Racing 3 gibi diğer popüler rakiplerden öne çıkmasını hedeflemiş.

Forza Street Microsoft Corporation Yarış Ücretsiz 48M

Forza Street Microsoft Corporation Oyunlar Ücretsiz 1.9 GB

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.