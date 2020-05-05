Forza Street artık Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor

Turn 10 Studios'un geçen ay vaat ettiği gibi, Forza Street yarış oyunu nihayet bugün mobilde piyasaya sürüldü ve şimdi haftalarca yapılan ön kayıt sonrasında Android ve iOS cihazlara indirilebilir.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 875'in detayları sızdı: Adreno 660 GPU, X60 5G modem"
Hediye paketi ile geldi
Forza Street'i 5 Mayıs ile 5 Haziran arasında indirenler, Founder's Pack adlı hoş bir hediye alacaklar ve bu pakette bazı oyun içi krediler ve altın ile birlikte 2017 Ford GT marka otomobil de yer alıyor. Oyundaki amaç basit, araba satın almak ve yükseltmek için yarışlarda para kazanmanız gerekiyor.
Microsoft, Forza Street ile sinematik bir yarış deneyimi ve oyuncuların oyunda ilerledikçe çözecekleri ilginç bir olaylar dizisi sunuyor. Şirket, zengin hikaye odaklı bu formatla birlikte, Forza Street'in, Asphalt 9: Legends ve Real Racing 3 gibi diğer popüler rakiplerden öne çıkmasını hedeflemiş.
Forza Street
Microsoft Corporation
Yarış
Ücretsiz
48M
Forza Street Microsoft Corporation Oyunlar Ücretsiz 1.9 GB
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: