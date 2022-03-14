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    Apple tedarikçisi Foxconn ve Unimicron, COVID-19 sebebiyle üretimi durdurdu

    Artan COVID-19 salgını yarı iletken sektörünü etkilemeye devam ediyor. Apple'ın iki tedarikçisi Foxconn ve Unimicron, kısıtlamalar sebebiyle üretime ara verdiklerini duyurdu.
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    Foxconn, COVID-19 sebebiyle üretime ara veriyor
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    Apple cihazlara parça tedariki sağlayan Foxconn ve Unimicron, yeni COVID-19 salgını kısıtlamaları sebebiyle Shenzhen şehrindeki fabrikalarında üretime ara verdiğini açıkladı.

    Salgının etkisi sürüyor

    Paylaşılan bilgilere göre virüsün yayılmasını azaltmak için toplu bir rejim kararı alan Çin Hükümeti’nin, yerel halktan mümkün olduğunca içeride kalmalarını istediği bildiriliyor. Bu nedenle bir sonraki duyuruya kadar operasyonları askıya almaya karar veren iki üretici, herhangi bir gecikme yaşanmaması için yedekleme planlarına sahip olduklarını dile getirdi.

    Verilen kararın üretimi hangi oranda etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor olsa da COVID-19 salgını, yarı iletken ve teknoloji endüstrisine büyük darbe vurmaya devam ediyor. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle yarı iletken yapımında kullanılan yüksek kaliteli neon arzında da sıkıntılar yaşanmakta. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da bulunan ve küresel neon tedarikinin neredeyse yarısından sorumlu Ingas ve Cryoin şirketleriüretimi durdurduklarını açıkladı.

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