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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Foxconn koronavirüs için çok sert önlemler alıyor

    iPhone 12 üretiminin sıkıntıya girmemesi için ince eleyip sık dokuyan Foxconn işçilere yönelik sert tedbirler alıyor. Sürekli ısı ölçme, QR kodlu sandalye uygulaması bunlar arasında.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Foxconn koronavirüs için çok sert önlemler alıyor
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    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınını ilk atlatan ve şu anda karantinalarını sonlandıran Çin yine de mevcut tedbirleri en sert şekilde devam ettirmekte kararlı. Foxconn tesisleri üst seviye tedbirler uyguluyor.

    Sıkı tedbirler

    Gelen bilgilere göre özellikle iPhone 12 üretiminin aksamaması adına Foxconn, tesislerinde hem hükümet tarafından verilen talimatları hem de kendi talimatlarını çalışanlara sıkı bir şekilde uyguluyor.

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    Çin hükümeti üretim yapan firmaların çalışanlarına maske sağlamalarını, sürekli olarak vücut ısılarını ölçmelerini ve çalışanların sağlık durumlarını sürekli rapor etmelerini istiyor. Ayrıca günde 3 kez yarım saatliğine camlar açılıyor ve yüz yüze kesinlikle oturulmuyor.

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    Foxconn ise bunnları uygulayabilmek adına kafeterya ve yemekhanelerde sandalyelere QR kodları eklendi. İşçiler kodu taradıktan sonra sandalyelere oturuyor. Böylece firma işçilerin beslenme esnasında nasıl oturduklarını takip edebiliyor.

    Foxconn koronavirüs için çok sert önlemler alıyor
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    Ayrıca beraber çalışması gereken işçiler için de farklı bir uygulama var. En fazla 20 kişi olacak şekilde gruplandırılan bu işçiler beraber yemek yiyor, çalışıyor ve uyuyor. Yani yapışık ikizler gibi kesinlikle birbirlerinden ayrılmıyor. Yine yatakhanelerde ceket ve çantaların dezenfekte için dışarıda bırakıldığı ifade ediliyor.

    Çin’de şimdilik salgın önlenmiş gibi duruyor ancak semptom göstermeden atlatan kişilerin fazlalığı nedeniyle endişe hakim. Çin bu nedenle halen yüksek sayıda test yapmaya çalışıyor.



    https://www.phonearena.com/news/Apple-supplier-Foxconn-takes-coronavirus-precautions-to-the-next-level_id123707 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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