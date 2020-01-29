Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz

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Apple’ın ana üretim ortağı Foxconn, Çin'de koronavirüs salgını patlak verse bile tüm üretim yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence verdi.

Şirket yaptığı açıklamada “Özel üretim uygulamalarımız hakkında yorum yapmıyoruz, ancak tüm global üretim yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edebilmemizi sağlayacak önlemler aldığımızı doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs salgınıyla ilgili vakaların sayısı 6.000'i aşmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. İyileşme gösteren hasta sayısının 110'un üzerinde olduğu bildiriliyor.

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Wuhan'da büyük bir üretim tesisi var

Pekin yönetimi virüsün yayılmasını durdurmak için, Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede yeni yıl tatilini 2 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı.

Virüs salgınının başladığı şehir olan Wuhan'da büyük bir tesise sahip olan Foxconn, Çin'deki fabrikalarının tatil programına uyduğunu ve tüm işletmeler standart çalışma saatlerine dönene kadar bu şekilde devam edeceğini belirtti.

https://www.reuters.com/article/us-china-health-foxconn/foxconn-says-plans-in-place-to-meet-production-obligations-after-virus-outbreak-idUSKBN1ZS094

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