Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz

    Koronavirüs salgınının patlak verdiği Wuhan'da büyük bir tesisi olan Foxconn, tüm üretim yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence verdi. Şirket Apple’ın ana üretim ortağı konumunda.
    44 dk.
    228
    37
    1
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın ana üretim ortağı Foxconn, Çin'de koronavirüs salgını patlak verse bile tüm üretim yükümlülüklerini yerine getireceğine dair güvence verdi.

    Şirket yaptığı açıklamada “Özel üretim uygulamalarımız hakkında yorum yapmıyoruz, ancak tüm global üretim yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edebilmemizi sağlayacak önlemler aldığımızı doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonlarını üretmek için kendi fabrikasını kurdu

    Ayrıca Bkz. "NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünü, helikopterdeki iPad aydınlatabilir"

    Koronavirüs salgınıyla ilgili vakaların sayısı 6.000'i aşmış durumda. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. İyileşme gösteren hasta sayısının 110'un üzerinde olduğu bildiriliyor.

    Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz
    Tam Boyutta Gör

    Wuhan'da büyük bir üretim tesisi var

    Pekin yönetimi virüsün yayılmasını durdurmak için, Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede yeni yıl tatilini 2 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı.

    Virüs salgınının başladığı şehir olan Wuhan'da büyük bir tesise sahip olan Foxconn, Çin'deki fabrikalarının tatil programına uyduğunu ve tüm işletmeler standart çalışma saatlerine dönene kadar bu şekilde devam edeceğini belirtti.



    https://www.reuters.com/article/us-china-health-foxconn/foxconn-says-plans-in-place-to-meet-production-obligations-after-virus-outbreak-idUSKBN1ZS094 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Godolphin 19 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. PS Plus Şubat 2020 oyunları açıklandı 19 dk. Google'dan Microsoft Teams platformuna rakip geliyor 44 dk. GÖRÜNTÜLENEN Foxconn: Virüs salgınına rağmen tüm üretim yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz Sonraki RDNA 2 mimarili kartlar bu yıl geliyor 1 sa. Intel Lakefield işlemcisi ortaya çıktı: Yeni adlandırmaya gidilebilir 1 sa. SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya gönderdi "Uzaydan internete doğru" 2 sa. ASELSAN; "Pardus temelli milli sunucu göreve hazır!" 2 sa. Rockstar'da yüzler gülüyor: GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 3 sa. Fren sistemleri üreticisi WABCO, Sakarya'da fabrika kuruyor 3 sa. CacheOut: Intel işlemcilerdeki yeni açık 3 sa. Sevgililer günü hediyesi olarak alınabilecek iPhone modelleri 4 sa. Mobil oyunlar Nintendo'ya bir milyar dolar kazandırdı 4 sa. Lenovo dizüstülerine sessiz mod geliyor 5 sa. Almanya'da ilk coronavirüs vakası kaydedildi 5 sa. Avrupa’nın 2019 yılı hava trafiği verileri 5 sa. 25.000TL'lik WEB Kamerası olur mu? | Elgato Cam Link 4K inceleme 6 sa. AMD gelirlerde rekor artış yakaladı 6 sa. Seat'tan ayrılan Luca De Meo, Renault'nun yeni CEO'su oldu 6 sa. Apple tarihi çeyrek rakamlarına imza attı 7 sa. NASA, UUİ ile birlikte alçak yörüngeyi ticarete açıyor! İlk anlaşma Axiom Space ile 8 sa. NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünü, helikopterdeki iPad aydınlatabilir 8 sa. Wordpress teknolojilerinin konuşulacağı WPTech Summit, 26 Mart'ta gerçekleştirilecek 8 sa. Samsung, Unpacked 2020 etkinliğinin fragmanını yayınladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Akp neden insanları müslüman olmaya zorluyor?
    DH Forum
    2019 Yılı İmam Hatip Liselerinin Başarısı (%15)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim