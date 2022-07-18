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    Google Fuchsia OS platformu Android uygulamalarını yerleşik çalıştırabilir

    Google Fuchsia OS platformunun yerleşik olarak Android ve Linux uygulamalarını çalıştırabilmesi için geliştirilen projede bazı değişiklikler olacağı ifade ediliyor. 
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    Fuchsia OS
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    Google’ın yıllar önce başladığı ve geçen yıl kullanıma sunulan Fuchsia işletim sistemi üzerindeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Google yerleşik olarak Android uygulamaları çalıştırmak istiyor.

    Fuchsia OS platformunda sonraki aşama

    Geçen yıl akıllı ekranlar için kullanıma sunulan Fuschia OS platformu tamamen açık kaynak ve geliştiriciler istedikleri değişikliği yapabiliyor. Google ise bu projenin geleceği ile ilgili net bilgiler vermiyor. Bu bakımdan dedikodular da aldı başını gidiyor.

    Fuchsia OS normalde emülatör ile Android uygulamaları çalıştırabiliyordu ancak bu verim sorunları ortaya çıkardı. 2019 yılında AOSP üzerinde Android Runtime yapıları çalıştıracak Starnix adında bir proje başlamıştı ancak geçen yıl bu durduruldu. Geçtiğimiz hafta ise kaynak kodları tamamen kaldırıldı.

    Kaynaklar Google’ın yerleşik bir şekilde Android ve Linux uygulamalarını çalıştırmak için yeni bir çözüm üzerinde çalıştığını belirtiyor. Böylece Android ve Chrome cihazlarının yanında Pixel telefonlarının da Fuchsia OS platformuna geçişinin önü açılacak. Hatta Samsung’un da projeye katkı sağladığı belirtiliyor. Yani uzun vadede Samsung cihazları ve akıllı televizyonları da geçiş yapabilir.

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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