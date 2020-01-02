Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi

Xiaomi'nin, geleceğin akıllı telefonu olarak gösterilen Xiaomi Mi Mix Alpha modeliyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şirketin Eylül ayında gün yüzüne çıkardığı fütüristik akıllı telefonun ne zaman geleceği meçhul.
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Üretim zorlukları mevcut
Yüzde 180 ekran gövde oranı ile neredeyse tamamen ekranla kaplı bir akıllı telefon olan Xiaomi Mi Mix Alpha, birçok kişiyi daha piyasaya çıkmadan heyecanlandırmıştı. Cihazın Aralık ayında, 2.800 dolarlık fiyat etiketiyle sınırlı bir sayıda satışa sunulması bekleniyordu. Ancak beklnenen olmadı ve Xiaomi'den gelen bilgiler cihazın herhangi bir lansman tarihi olmadığı yönünde.
Xiaomi, ekranla kaplı Mi Mix Alpha'nın üretim zorluklarını da hesaba katarak, cihazın piyasaya sürülmesi için herhangi bir tarih veremeyeceklerini belirtiyor. Aralık ayında Xiaomi'nin çevrimiçi mağazası ve Tmall'da ortaya çıkan cihazda satın alma seçeneği mevcut değildi. Ayrıca Xiaomi'nin CEO'su Mi Mix Alpha'yı seri üretime sokmayı planlamadıklarını ancak, konsept bir telefon gibi sınırlı sayıda stokla satışa sunacaklarını belirtiyor.
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HUawei,Samsung, xiaomi ve motorola, çalışan bir prototipin yapılabildiğini gösterdiler. Bu tasarım birkaç sene içerisinde ticari amaçlı olarak üretilebilir hale gelirse, hepimizin telefona bakış açısı değişir.
Kullanıcılar henüz bu tip tasarıma alışık değiller. Yılların alışkanlığı, bir anda değişemez. Ancak hayatı kolaylaştıracağı ve kullanıcı dostu olacağı konusunda şüpheler giderilebilirse bir şansı olur.
Geçen yıl telefon sektörü yeni arayış içerisindeydi. Ana amaç, ekrandaki göze hoş gelmeyen unsurların yok edilmesi. Çentik,ahize ekranda yer aplayan unsurlar. Bunların kaldırılması için çeşitli şeyler denendi. Pop-up kameralar ön yüzün komple ekrandan oluşabileceğini bize gösterdi.
Şarj girişi bile olmayan cihazlar da deneme amaçlı da olsa üretime girdi. Kablosuz şarj ve kulaklıkların beklenenin ötesinde ilgi görmesi neticesinde firmalar telefonlardan bu tip giriş yerlerini kaldıracak gibi görünüyor. Bu olursa kasada hayli yer açılacağından, daha hızlı pop-up kameralara sahip ve daha küçük kasada daha fazla pil gücü sunan telefonlar görebiliriz.
Yine haberi değil de başlığı okuyanları bize göstermiş haberdir.
Onun dışında tam da bugün bu telefon satışa çıkamaz diye biraderle muhabbet ediyorduk. Tesadüfün böylesi
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