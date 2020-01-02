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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin Eylül duyurduğu ve yüzde 180 ekran gövde oranıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi Mi Mix Alpha'nın süresiz olarak ertelendiği bildirildi.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi
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    Xiaomi'nin, geleceğin akıllı telefonu olarak gösterilen Xiaomi Mi Mix Alpha modeliyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şirketin Eylül ayında gün yüzüne çıkardığı fütüristik akıllı telefonun ne zaman geleceği meçhul.

    Ayrıca Bkz. "TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek"

    Üretim zorlukları mevcut

    Yüzde 180 ekran gövde oranı ile neredeyse tamamen ekranla kaplı bir akıllı telefon olan Xiaomi Mi Mix Alpha, birçok kişiyi daha piyasaya çıkmadan heyecanlandırmıştı. Cihazın Aralık ayında, 2.800 dolarlık fiyat etiketiyle sınırlı bir sayıda satışa sunulması bekleniyordu. Ancak beklnenen olmadı ve Xiaomi'den gelen bilgiler cihazın herhangi bir lansman tarihi olmadığı yönünde.

    Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi
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    Xiaomi, ekranla kaplı Mi Mix Alpha'nın üretim zorluklarını da hesaba katarak, cihazın piyasaya sürülmesi için herhangi bir tarih veremeyeceklerini belirtiyor. Aralık ayında Xiaomi'nin çevrimiçi mağazası ve Tmall'da ortaya çıkan cihazda satın alma seçeneği mevcut değildi. Ayrıca Xiaomi'nin CEO'su Mi Mix Alpha'yı seri üretime sokmayı planlamadıklarını ancak, konsept bir telefon gibi sınırlı sayıda stokla satışa sunacaklarını belirtiyor.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_mix_alpha_delayed_indefinitely_-news-40816.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 2 hf. en beğenilen
    Bu tarz cihazlar çok fena patladı. Hiçbiri sunmak istedi şeyleri sunamadı. Firmalar bir heyecanla biz bunu yaptık diye ortaya atıldılar ama aslında bize hayallerini anlattılar. Belki ileriki yıllarda düzgün bir şekilde karşımıza çıkarlar.
    Bu tarz cihazlar çok fena patladı. Hiçbiri sunmak istedi şeyleri sunamadı. Firmalar bir heyecanla biz bunu yaptık diye ortaya atıldılar ama aslında bize hayalle...
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    Yanıtla +22
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    Ussuz 2 hf.
    Adamlar şovunu yaptı satmasalarda olur bu saatten sonra
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    tiestoly 2 hf.
    Vizyon önemli burda
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    Boragungoren 2 hf.
    İyide adamlar zaten bu ürünü çıkartacağız demedi ki biz yapabiliyoruz demek için yaptılar.Şov amaçlıydı
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    Askaparta 2 hf.
    Beka sorunu var demek.
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    nightsoldier 2 hf.
    Bunlar prototip cihazları. Ticari hayatta asla şansı olamayacak, sadece çok az bir kitlenin edinip vitrinde sergileyeceği bir cihaz olmaktan öteye gidemeyecek cihazlar. Zaten firmaların bu cihazları üretmesindeki amaç, ticari kar elde etmekten çok, bu tip fütüristik tasarımlara imza atabiliyor olduklarını tüm herkese göstermektir.

    HUawei,Samsung, xiaomi ve motorola, çalışan bir prototipin yapılabildiğini gösterdiler. Bu tasarım birkaç sene içerisinde ticari amaçlı olarak üretilebilir hale gelirse, hepimizin telefona bakış açısı değişir.

    Kullanıcılar henüz bu tip tasarıma alışık değiller. Yılların alışkanlığı, bir anda değişemez. Ancak hayatı kolaylaştıracağı ve kullanıcı dostu olacağı konusunda şüpheler giderilebilirse bir şansı olur.

    Geçen yıl telefon sektörü yeni arayış içerisindeydi. Ana amaç, ekrandaki göze hoş gelmeyen unsurların yok edilmesi. Çentik,ahize ekranda yer aplayan unsurlar. Bunların kaldırılması için çeşitli şeyler denendi. Pop-up kameralar ön yüzün komple ekrandan oluşabileceğini bize gösterdi.

    Şarj girişi bile olmayan cihazlar da deneme amaçlı da olsa üretime girdi. Kablosuz şarj ve kulaklıkların beklenenin ötesinde ilgi görmesi neticesinde firmalar telefonlardan bu tip giriş yerlerini kaldıracak gibi görünüyor. Bu olursa kasada hayli yer açılacağından, daha hızlı pop-up kameralara sahip ve daha küçük kasada daha fazla pil gücü sunan telefonlar görebiliriz.
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    DokuzKuyrukluTilki 2 hf.
    Ortalık vizyonsuz kaynıyor valla. Buradakilere kalsak hala 3310 kullanıyorduk. Bir ürün ortaya koyup denemeden, görmeden onu geliştiremezsin.
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    Erdinç B. 2 hf.
    Ya bunu nasıl kullanacaksın, neresinden tutacaksın, düşse ne yapacaksın? Tamamen saçmalık... Yap düz ekran, alttan üstten telefonu tutacak kadar boşluk bırak tamam işte.
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    Rachsuchtig 2 hf.
    Ayrıca Xiaomi'nin CEO'su Mi Mix Alpha'yı seri üretime sokmayı planlamadıklarını ancak, konsept bir telefon gibi sınırlı sayıda stokla satışa sunacaklarını belirtiyor.




    Yine haberi değil de başlığı okuyanları bize göstermiş haberdir.



    Onun dışında tam da bugün bu telefon satışa çıkamaz diye biraderle muhabbet ediyorduk. Tesadüfün böylesi
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    Krone 2 hf.
    Çok maliyetli, çok pahalı. Haliyle patlar tabi proje. Bi 4-5 yıl sonra görmek lazım bu tarz cihazları.
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    face1tr 2 hf.
    kamera ve sensörleri ekran altına taşıyarak o arkadaki şeritli kısmı yok etsinler, tamamı ekran olacak şekilde bir daha duyursunlar 😎
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    Ussuz 2 hf.
    Adamlar şovunu yaptı satmasalarda olur bu saatten sonra
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    5430 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

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