Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi

Tam Boyutta Gör

Xiaomi'nin, geleceğin akıllı telefonu olarak gösterilen Xiaomi Mi Mix Alpha modeliyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Şirketin Eylül ayında gün yüzüne çıkardığı fütüristik akıllı telefonun ne zaman geleceği meçhul.

Ayrıca Bkz. "TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek"

Üretim zorlukları mevcut

Yüzde 180 ekran gövde oranı ile neredeyse tamamen ekranla kaplı bir akıllı telefon olan Xiaomi Mi Mix Alpha, birçok kişiyi daha piyasaya çıkmadan heyecanlandırmıştı. Cihazın Aralık ayında, 2.800 dolarlık fiyat etiketiyle sınırlı bir sayıda satışa sunulması bekleniyordu. Ancak beklnenen olmadı ve Xiaomi'den gelen bilgiler cihazın herhangi bir lansman tarihi olmadığı yönünde.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi, ekranla kaplı Mi Mix Alpha'nın üretim zorluklarını da hesaba katarak, cihazın piyasaya sürülmesi için herhangi bir tarih veremeyeceklerini belirtiyor. Aralık ayında Xiaomi'nin çevrimiçi mağazası ve Tmall'da ortaya çıkan cihazda satın alma seçeneği mevcut değildi. Ayrıca Xiaomi'nin CEO'su Mi Mix Alpha'yı seri üretime sokmayı planlamadıklarını ancak, konsept bir telefon gibi sınırlı sayıda stokla satışa sunacaklarını belirtiyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_mix_alpha_delayed_indefinitely_-news-40816.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.