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    Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung'un merakla beklenen telefonları, Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G yan yana görüntülendi. İşte düz çerçeveler, üçlü kamera ve daha fazlasıyla Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G.
    Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G yan yana görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G'nin önümüzdeki haftalarda resmiyete çıkması bekleniyor. Bildiğiniz gibi her iki model, daha önce sertifikasyon platformlarında doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy A35 ve A55 5G'nin tasarımını gösteren CAD görüntüleri paylaşıldı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor. 

    Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 yan yana görüntülendi

    Hatırlayanlar olacaktır, hem Galaxy A35 hemde Galaxy A55'in benzer bir tasarımda tanıtılması bekleniyor. Bu aşamada her iki modele delikli ekran ve Samsung'un ''Key Island'' olarak isimlendirdiği çıkıntılı tuş tasarımı eşlik edecek. Ayrıca CAD görüntüleri, üçlü kamera kurulumu ve düz çerçeveler ve yuvarlatılmış köşeleri bizlere gösteriyor. Üstelik Galaxy A55 5G, Galaxy A serisindeki ilk metal çerçeveli model olacak.

    Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G yan yana görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Galaxy A55 5G modelinden başlayacak olursak, akıllı telefonun 6.5 inç OLED ekran (120Hz, 1080 x 2340, HDR10+), metal çerçeve ve Exynos 1480 platformundan güç alması bekleniyor. Bu kuruluma ise 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama kapasitesi eşlik edecek. Ayrıca IP67, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 sürümü ile kutudan çıkacağı doğrulandı.

    Kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 5MP makro ve 12MP ultra geniş sensörler bulunacak. Galaxy A35'e gelirsek, abisine kıyasla Exynos 1380 platformu, kırpılmış bir kamera ve ekran tasarımıyla geliyor. Buna göre cihazın arka bölümünde 50MP birincil, 2MP makro ve 8MP ultra geniş açılı sensörler ile karşılacağız. Ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 çözünürlük sunan 6,6 inç AMOLED ekran yer alacak.

    Galaxy A55 5G'de bulunan IP67, şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 gibi detaylar ise bu modelde de korunuyor.. Sensör detayları ise şu an için net değil. Samsung Galaxy A35 5G’nin, Galaxy A55 ile birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Nisan-Haziran arasında tanıtıldığını görebiliriz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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