Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G'nin önümüzdeki haftalarda resmiyete çıkması bekleniyor. Bildiğiniz gibi her iki model, daha önce sertifikasyon platformlarında doğrulanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy A35 ve A55 5G'nin tasarımını gösteren CAD görüntüleri paylaşıldı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Samsung Galaxy A35 ve Galaxy A55 yan yana görüntülendi

Hatırlayanlar olacaktır, hem Galaxy A35 hemde Galaxy A55'in benzer bir tasarımda tanıtılması bekleniyor. Bu aşamada her iki modele delikli ekran ve Samsung'un ''Key Island'' olarak isimlendirdiği çıkıntılı tuş tasarımı eşlik edecek. Ayrıca CAD görüntüleri, üçlü kamera kurulumu ve düz çerçeveler ve yuvarlatılmış köşeleri bizlere gösteriyor. Üstelik Galaxy A55 5G, Galaxy A serisindeki ilk metal çerçeveli model olacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy A55 5G modelinden başlayacak olursak, akıllı telefonun 6.5 inç OLED ekran (120Hz, 1080 x 2340, HDR10+), metal çerçeve ve Exynos 1480 platformundan güç alması bekleniyor. Bu kuruluma ise 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama kapasitesi eşlik edecek. Ayrıca IP67, 25W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi ve Android 14 sürümü ile kutudan çıkacağı doğrulandı.

Kamera bölümünde ise, 50MP birincil, 5MP makro ve 12MP ultra geniş sensörler bulunacak. Galaxy A35'e gelirsek, abisine kıyasla Exynos 1380 platformu, kırpılmış bir kamera ve ekran tasarımıyla geliyor. Buna göre cihazın arka bölümünde 50MP birincil, 2MP makro ve 8MP ultra geniş açılı sensörler ile karşılacağız. Ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 çözünürlük sunan 6,6 inç AMOLED ekran yer alacak.

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Galaxy A55 5G'de bulunan IP67, şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 14 gibi detaylar ise bu modelde de korunuyor.. Sensör detayları ise şu an için net değil. Samsung Galaxy A35 5G’nin, Galaxy A55 ile birlikte bu yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Nisan-Haziran arasında tanıtıldığını görebiliriz.

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Galaxy A35 ve Galaxy A55 5G yan yana görüntülendi! İşte tasarımı