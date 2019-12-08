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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy A51 basın görselleri sızdırıldı

    Gelecek hafta sahneye çıkacak Galaxy A51 akıllı telefon modelinin basın görselleri sızdırıldı. Telefon pastel renkleri ve dörtlü kamera paketi ile dikkat çekiyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A51 basın görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un yeni yıldaki iddialı modellerinden birisi olacak Galaxy A51 sızıntıları devam ediyor. İlk şablon çalışmalarından sonra modelin basın görselleri de sızdırıldı. Modelin pastel tonlarındaki renk seçenekleri dikkat çekiyor.

    Galaxy A51 özellikleri

    Serinin beklenen ilk modeli Galaxy A51 olacak. 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun nokta çentik tasarımı barındırdığı görünüyor. Böylece ekran-kasa oranı daha agresif hale geliyor.

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    Telefona Exynos 9611 yonga seti güç verirken 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Parlak polikarbonat gövde 158.5 x 73.6 x 7.9mm ölçülerine sahip.

    Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, derinlik sensörü, makro sensör ve ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Çentik içerisinde ise 32MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

    Galaxy A51 basın görselleri sızdırıldı
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    12 Aralık tarihinde Galaxy A51 modelinin tanıtılması bekleniyor. Aynı etkinlikte Galaxy A71 modeli de karşımıza çıkabilir. CES 2020 fuarında ise Galaxy A21 ve 31 modelleri bekleniyor.



    https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-a51-coming-december-12/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    technova 4 gün
    anlaşılan samsung A (11-21-31-41-51...) nın bütün versiyonlarını çıkaracak.
    yenilik var mı ? şapkadan tavşan çıkacak mı ?
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    mnbvb 4 gün
    Samsung kullanıcıları kaybetti ki bir şeyi geri kazanmak zordur...
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    Kerim5100 4 gün
    2500-3000 bandında olsa rahat satar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DokuzKuyrukluTilki 4 gün Kerim5100
    Çıktıktan 6 ay sonra o fiyata düşer ama 3+ bir fiyatla gelecek en azından 6/128 olanı.
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