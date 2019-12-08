Galaxy A51 basın görselleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Samsung’un yeni yıldaki iddialı modellerinden birisi olacak Galaxy A51 sızıntıları devam ediyor. İlk şablon çalışmalarından sonra modelin basın görselleri de sızdırıldı. Modelin pastel tonlarındaki renk seçenekleri dikkat çekiyor.

Galaxy A51 özellikleri

Serinin beklenen ilk modeli Galaxy A51 olacak. 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olan telefonun nokta çentik tasarımı barındırdığı görünüyor. Böylece ekran-kasa oranı daha agresif hale geliyor.

Ayrıca Bkz. "Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi"

Telefona Exynos 9611 yonga seti güç verirken 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. 4000mAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj ile destekleniyor. Parlak polikarbonat gövde 158.5 x 73.6 x 7.9mm ölçülerine sahip.

Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, derinlik sensörü, makro sensör ve ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Çentik içerisinde ise 32MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

Tam Boyutta Gör

12 Aralık tarihinde Galaxy A51 modelinin tanıtılması bekleniyor. Aynı etkinlikte Galaxy A71 modeli de karşımıza çıkabilir. CES 2020 fuarında ise Galaxy A21 ve 31 modelleri bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-a51-coming-december-12/