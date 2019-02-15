Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta!

Galaxy M20 Fiyatı: 1799 TL
Galaxy M20 özellikleri
Samsung Galaxy M20, 1799 TL’ye ince çerçeveli ekran, şık tasarım, geniş açılı çift kamera ve 5000mAh kapasiteli batarya özelliklerini sunuyor.
6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde V çentikli ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Bu sayede büyük ekranına rağmen oldukça ideal fiziksel ölçülere sahip.
Galaxy M20 modeli henüz tanıtılan Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. Grafik tarafında Mali-G71 MP2’nin bulunduğunu görüyoruz. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı barındırıyor. MicroSD kart ile hafızayı 512 GB'a kadar genişletebilmek mümkün.
5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W hızlı şarj adaptörü de eklenmiş. Galaxy M20, 1799 TL’ye satılacak. Son dönemde yüksek talep gören Huawei P Smart 2019’a karşı güçlü bir rakip olacak. Samsung Galaxy M20’nin büyük talep göreceğini tahmin ediyoruz.
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aynı fiyata daha dolu alternatifler var.
Ama gene de başarılı bir adım olmuş.