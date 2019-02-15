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Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta!

Geniş açılı çift kamera, 5000 mAh büyüklüğünde batarya ve V çentikli tasarımıyla dikkat çeken Galaxy M20'nin Türkiye fiyatı belli oldu. Samsung Galaxy M20'nin fiyatı oldukça uygun tutulmuş.
3 ay
13,3b
1
69
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung’un ilk olarak Hindistan’da satışa sunduğu ve çok fazla ilgi gören Galaxy M20 modeli ülkemize geliyor. Galaxy M20’nin Türkiye fiyatı oldukça uygun tutulmuş.

Galaxy M20 Fiyatı: 1799 TL

Samsung Galaxy M20, firmanın kendi sitesinde ve Hepsiburada, n11 gibi e-ticaret sitelerinde ön siparişe sunulduç. Samsung Galaxy M20’nin Türkiye fiyatı 1799 TL olarak belirlenmiş. Telefonun 24 Şubat tarihinde raflardaki yerini alması ve ön sipariş veren kullanıcılara sevkiyatının yapılması planlanıyor. N11 ve Hepsiburada’dan ön sipariş veren müşterilere bu sitelerde kullanabilecekleri alt limitsiz 250 TL’lik hediye çeki hediye edilecek.

Galaxy M20 özellikleri

Samsung Galaxy M20, 1799 TL’ye ince çerçeveli ekran, şık tasarım, geniş açılı çift kamera ve 5000mAh kapasiteli batarya özelliklerini sunuyor.

6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde V çentikli ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Bu sayede büyük ekranına rağmen oldukça ideal fiziksel ölçülere sahip.

Galaxy M20 modeli henüz tanıtılan Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor.  Grafik tarafında Mali-G71 MP2’nin bulunduğunu görüyoruz. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı barındırıyor. MicroSD kart ile hafızayı 512 GB'a kadar genişletebilmek mümkün.

Çift arka kameranın bulunduğu telefonda, ikinci kamera sayesinde portre modunda ve geniş açılı çekimler yapabilmek mümkün. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ön kameranın portre çekim ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor.

5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W hızlı şarj adaptörü de eklenmiş. Galaxy M20, 1799 TL’ye satılacak. Son dönemde yüksek talep gören Huawei P Smart 2019’a karşı güçlü bir rakip olacak. Samsung Galaxy M20’nin büyük talep göreceğini tahmin ediyoruz.


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mobileditor 3 ay en beğenilen
3 gb ram ve 32 gb rom ile Ferrari görünümünde bildiğin şahin.
aynı fiyata daha dolu alternatifler var.
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sniper23 3 ay
Amoled ekran olsaydı iyiydi. Bir de bu fiyata 4 GB ve 64 GB versiyonu olsa daha iyi olurdu.
Ama gene de başarılı bir adım olmuş.
2 Yanıt Yanıtla +24
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maholine 3 ay
iki sene sonra çöp
1 Yanıt Yanıtla +5
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3 Avatar Avatar Avatar
DH Misafiri 2 ay
1700 TL ye batarya satıyorlar :)
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by_efendy34 2 ay
Arkadaşıma sipariş verdiğimiz m20 geldi. Dün inceleme fırsatım oldu. Kutudan 32 gb micro sd kart da cikti. Hediye etmisler demek, aciklamada yoktu.
Neyse. Telefonun ele oturusu çok iyi. Açılması biraz uzun sürdü. Menü geçişleri gayet seri. Ekran canlılığını beğendim. Ön kamera baya iyi çekiyor. Arka kamera da gün ışığında epey iş görür. İndirim + hediye çeki ile 1300 e alınir rahat rahat kullanilir.
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TearsForFears 2 ay
500 çekle 1300 e alınabilir cihaz olmuş. Gerçi ben 1300 e de tercih etmezdim ama bataryaya kafayı takmışlar için iyi.
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scorpion20 2 ay TearsForFears
ama batarya da
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_MedicuS_ 2 ay
Bazi hesaplara tanimlamislar. Mobil pc farketmiyor
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MS4343 3 ay
GM 9 pro; donanım olarak iyi de, yazılım olarak Samsung'dan aşağı kalmaz...hatta daha kötü durumda...
Android 9'u bile veremediler daha!
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by_efendy34 3 ay
Hepsiburada sepette 250 TL indirim ve 250 TL çek veriyor 1300 TL ye gayet alınabilir bir telefon.
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WizMellin 3 ay by_efendy34
sepete ekledim fiyat düşmedi herkese yok galiba indirim
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teknolojisever ikcı 3 ay
ekran tft, malzeme plastik. elinize mi8 lite ı aldığınızda bırakamıyorsunuz. sırf kasasından dolayı m20 alınmaz. p smart 2019 meizu x8 mi 8 lite kesinlikle daha iyidir. Samsung isim parası almış...
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Mustafa-1453 3 ay
M30 bekleyin oda 2500 tl sen aşağıya olmaz
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expressimo 3 ay
1600 den kuruş yukarı vermem. rami 4 yapın hediye çeki de istemez.
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5510gokhan 3 ay
Ülkede bu paralara uygun demeyin asgari ücret kadar bildiğin çöp 1300-1400 en fazla ederi ki zaten 1-2 ay sonra oraya inecek, burada da aracılar(operatörler özellikle) cukka yapıyor buraya da tanzim lazım (:
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