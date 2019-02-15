Samsung Galaxy M20 oldukça iddialı fiyatıyla ön satışta!

Samsung’un ilk olarak Hindistan’da satışa sunduğu ve çok fazla ilgi gören Galaxy M20 modeli ülkemize geliyor. Galaxy M20’nin Türkiye fiyatı oldukça uygun tutulmuş.

Galaxy M20 Fiyatı: 1799 TL

Samsung Galaxy M20, firmanın kendi sitesinde ve Hepsiburada, n11 gibi e-ticaret sitelerinde ön siparişe sunulduç. Samsung Galaxy M20’nin Türkiye fiyatı 1799 TL olarak belirlenmiş. Telefonun 24 Şubat tarihinde raflardaki yerini alması ve ön sipariş veren kullanıcılara sevkiyatının yapılması planlanıyor. N11 ve Hepsiburada’dan ön sipariş veren müşterilere bu sitelerde kullanabilecekleri alt limitsiz 250 TL’lik hediye çeki hediye edilecek.

Galaxy M20 özellikleri

Samsung Galaxy M20, 1799 TL’ye ince çerçeveli ekran, şık tasarım, geniş açılı çift kamera ve 5000mAh kapasiteli batarya özelliklerini sunuyor.

6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde V çentikli ekrana sahip olan Galaxy M20 modeli oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. Bu sayede büyük ekranına rağmen oldukça ideal fiziksel ölçülere sahip.

Galaxy M20 modeli henüz tanıtılan Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. Grafik tarafında Mali-G71 MP2’nin bulunduğunu görüyoruz. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı barındırıyor. MicroSD kart ile hafızayı 512 GB'a kadar genişletebilmek mümkün.

Çift arka kameranın bulunduğu telefonda, ikinci kamera sayesinde portre modunda ve geniş açılı çekimler yapabilmek mümkün. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram aralığı sunarken 5MP çözünürlüğünde ikinci kamera 120 derecelik geniş açı sunuyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde. Ön kameranın portre çekim ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor.

5000mAh kapasiteli batarya ile dikkat çeken modele 15W hızlı şarj adaptörü de eklenmiş. Galaxy M20, 1799 TL’ye satılacak. Son dönemde yüksek talep gören Huawei P Smart 2019’a karşı güçlü bir rakip olacak. Samsung Galaxy M20’nin büyük talep göreceğini tahmin ediyoruz.