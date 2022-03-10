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    Galaxy M53 5G benchmark testlerinde ortaya çıktı

    Galaxy M53 5G akıllı telefon modeli Dimensity 900 5G yonga seti ile görece iyi bir performans sunarken bir önceki modelin belirli özelliklerini alacağı düşünülüyor. 
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    Galaxy M53 5G
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    Samsung’un önemli satış başarıları yakalayan Galaxy A, Galaxy M ve Galaxy F serilerine yeni model eklemeleri devam ediyor. Neredeyse her hafta yeni bir model ile ilgili resmi açıklama ya da sızıntı duyuyoruz. Bu kez Galaxy M53 5G internete sızdı.

    Galaxy M53 5G neler sunacak?

    Geekbench testleri üzerinde ortaya çıkan bilgiler Galaxy M53 5G akıllı telefon modelinin iki adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran Dimensity 900 5G yonga setini taşıdığı anlaşılıyor. Samsung’un biraz daha maliyete odaklı Dimensity yonga setlerine ilgi gösterdiğini görüyoruz.

    Samsung’un en az iki nesil boyunca telefonlarda belirli özellikleri değiştirmediğini düşünürsek 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, 64MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya muhemelen aynı kalacak.

    6GB/8GB RAM bellek ve 128GB depolama seçenekleri ile gelecek olan Galaxy M53 5G akıllı telefon modeli için Hindistan’da 392$ civarında bir başlangıç fiyatı beklentisi var. Satışların ise yaz aylarına doğru olacağı tahmin ediliyor.

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