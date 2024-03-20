Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu: Samsung Food ve dahası

Tam Boyutta Gör Samsung’un bir süredir gündemde olan akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in Ağustos ayında satışa çıkması bekleniyor. Bildiğiniz üzere ilk defa Unpacked 2024 kapsamında görücüye çıkan cihazın özellikleri halen netleşmedi. Hatta şimdiye kadar elimizde olan tek bilgi ise tasarımdı. Ancak bu sessizlik yavaş yavaş sonlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde Galaxy Ring'in bir özelliği belli oldu.

Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu

Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu, seri üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacağı söyleniyor. Dolayısıyla bekleyiş sürerken cihaz hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Kore'den gelen yeni raporda ise, cihazın özellikle diyet ve sağlık işlevlerine odaklanan bazı özellikleri ortaya çıktı.

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Ring, yapay zeka destekli yemek ve yemek tarifi hizmeti olan Samsung Food entegrasyonuna sahip olacak. Bu sayede gün boyunca aktivitenizi izleyecek ve yiyecek ve kalori tüketimi&vücut kitle indeksine (BMI) dayalı olarak çeşitli öneriler sunacak. Üstelik Samsung Food, kullanıcının buzdolabındaki malzemeleri analiz edebiliyor ve sipariş verebiliyor.

Tabi ki bu özellik, Samsung e-Food Center'ın mevcudiyeti nedeniyle belirli bölgelerle sınırlı olabilir. Samsung Food'un halihazırda 104 ülkede desteklendiği hatırlatalım. Kore kaynakları ise, Samsung Mobile eXperience bölümü (MX) ve Ev Aletleri departmanı ekibinde çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Bu doğrultuda Galaxy Ring’in diğer Samsung cihazları ile birlikte çalışması mümkün.

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Şimdilik Galaxy Ring'in yetenekleri hakkında bilinenler çok sınırlı. Ancak mevcut bilgilere göre Galaxy Ring, yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte piyasaya sürülecek.

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Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu! Samsung Food