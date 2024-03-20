Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu: Samsung Food ve dahası

Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu
Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu, seri üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacağı söyleniyor. Dolayısıyla bekleyiş sürerken cihaz hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Kore'den gelen yeni raporda ise, cihazın özellikle diyet ve sağlık işlevlerine odaklanan bazı özellikleri ortaya çıktı.
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Ring, yapay zeka destekli yemek ve yemek tarifi hizmeti olan Samsung Food entegrasyonuna sahip olacak. Bu sayede gün boyunca aktivitenizi izleyecek ve yiyecek ve kalori tüketimi&vücut kitle indeksine (BMI) dayalı olarak çeşitli öneriler sunacak. Üstelik Samsung Food, kullanıcının buzdolabındaki malzemeleri analiz edebiliyor ve sipariş verebiliyor.
Tabi ki bu özellik, Samsung e-Food Center'ın mevcudiyeti nedeniyle belirli bölgelerle sınırlı olabilir. Samsung Food'un halihazırda 104 ülkede desteklendiği hatırlatalım. Kore kaynakları ise, Samsung Mobile eXperience bölümü (MX) ve Ev Aletleri departmanı ekibinde çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Bu doğrultuda Galaxy Ring’in diğer Samsung cihazları ile birlikte çalışması mümkün.
Şimdilik Galaxy Ring'in yetenekleri hakkında bilinenler çok sınırlı. Ancak mevcut bilgilere göre Galaxy Ring, yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.