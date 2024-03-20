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    Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu: Samsung Food ve dahası

    Samsung’un merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu. Yapay zeka destekli yemek ve yemek tarifi hizmeti olan Samsung Food entegrasyonuna sahip olacak. İşte detaylar...
    Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu! Samsung Food Tam Boyutta Gör
    Samsung’un bir süredir gündemde olan akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in Ağustos ayında satışa çıkması bekleniyor. Bildiğiniz üzere ilk defa Unpacked 2024 kapsamında görücüye çıkan cihazın özellikleri halen netleşmedi. Hatta şimdiye kadar elimizde olan tek bilgi ise tasarımdı. Ancak bu sessizlik yavaş yavaş sonlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde Galaxy Ring'in bir özelliği belli oldu.

    Galaxy Ring'in bir özelliği daha belli oldu

    Kaçıranlar için Galaxy Ring’in şu anda prototip aşamasında olduğu, seri üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacağı söyleniyor. Dolayısıyla bekleyiş sürerken cihaz hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Kore'den gelen yeni raporda ise, cihazın özellikle diyet ve sağlık işlevlerine odaklanan bazı özellikleri ortaya çıktı.

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Ring, yapay zeka destekli yemek ve yemek tarifi hizmeti olan Samsung Food entegrasyonuna sahip olacak. Bu sayede gün boyunca aktivitenizi izleyecek ve yiyecek ve kalori tüketimi&vücut kitle indeksine (BMI) dayalı olarak çeşitli öneriler sunacak. Üstelik Samsung Food, kullanıcının buzdolabındaki malzemeleri analiz edebiliyor ve sipariş verebiliyor.

    Tabi ki bu özellik, Samsung e-Food Center'ın mevcudiyeti nedeniyle belirli bölgelerle sınırlı olabilir. Samsung Food'un halihazırda 104 ülkede desteklendiği hatırlatalım. Kore kaynakları ise, Samsung Mobile eXperience bölümü (MX) ve Ev Aletleri departmanı ekibinde çalışmaların sürdüğünü söylüyor. Bu doğrultuda Galaxy Ring’in diğer Samsung cihazları ile birlikte çalışması mümkün.

    Şimdilik Galaxy Ring'in yetenekleri hakkında bilinenler çok sınırlı. Ancak mevcut bilgilere göre Galaxy Ring, yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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