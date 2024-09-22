Samsung Galaxy Ring, yakında daha büyük ve geniş boyut seçeneklerine sahip olacak

Galaxy Ring’in yeni boyut seçenekleri yolda
Akıllı saatler ayarlanabilir kayışlarla gelirken, Galaxy Ring gibi akıllı yüzüklerde bu seçenek mevcut değil. Bu nedenle üreticilerin tüketicilerin mükemmel uyumu kolayca bulabilmesi için farklı boyutlar sunması gerekiyor ve şu anda Samsung, Galaxy Ring’in boyutlarını 5'ten 13'e kadar sunuyor. Ayrıca firma, kullanıcılara mükemmel uyumlarını bulmalarına yardımcı olacak bir boyutlandırma kiti de veriyor. Ancak akıllı yüzüklerin mükemmel uyum gerektirmesi, Galaxy Ring'in yeni boyut seçeneklerinde sunulmasına sebep olacak gibi duruyor.
Güvenilir kaynakları ile bilinen Max Jambor, X platformu üzerinde Samsung’un akıllı yüzüğü hakkında konuştu. Jambor, Galaxy Ring’in yakında 14 ve 15 numara boyut seçeneklerine sahip olacağını belirtti. Görünüşe göre Samsung, yeni akıllı cihazının daha fazla kullanıcıya hitap etmesi için çalışıyor. Firma, henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak yeni Galaxy Ring boyutlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...