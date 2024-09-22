Samsung Galaxy Ring, yakında daha büyük ve geniş boyut seçeneklerine sahip olacak

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Tam Boyutta Gör Samsung’un 2024 yılının başlarında tanıttığı Galaxy Ring, geçtiğimiz temmuz ayında resmen satışa sunulmuştu. Dikkat çeken özellikleri, konforlu tasarımı ve sağlık takibindeki başarısı ile övülen cihaz, fiyat etiketi nedeniyle henüz yüksek satış sayılarına ulaşamamış gibi görünüyor. Cihazın daha fazla kullanıcıya hitap etmesini isteyen Güney Koreli teknoloji devi, yakında yeni bir duyuru yapabilir.

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Galaxy Ring’in yeni boyut seçenekleri yolda

Akıllı saatler ayarlanabilir kayışlarla gelirken, Galaxy Ring gibi akıllı yüzüklerde bu seçenek mevcut değil. Bu nedenle üreticilerin tüketicilerin mükemmel uyumu kolayca bulabilmesi için farklı boyutlar sunması gerekiyor ve şu anda Samsung, Galaxy Ring’in boyutlarını 5'ten 13'e kadar sunuyor. Ayrıca firma, kullanıcılara mükemmel uyumlarını bulmalarına yardımcı olacak bir boyutlandırma kiti de veriyor. Ancak akıllı yüzüklerin mükemmel uyum gerektirmesi, Galaxy Ring'in yeni boyut seçeneklerinde sunulmasına sebep olacak gibi duruyor.

Güvenilir kaynakları ile bilinen Max Jambor, X platformu üzerinde Samsung’un akıllı yüzüğü hakkında konuştu. Jambor, Galaxy Ring’in yakında 14 ve 15 numara boyut seçeneklerine sahip olacağını belirtti. Görünüşe göre Samsung, yeni akıllı cihazının daha fazla kullanıcıya hitap etmesi için çalışıyor. Firma, henüz iddialar hakkında bir açıklama yapmadı ancak yeni Galaxy Ring boyutlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.



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