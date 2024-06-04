Galaxy Ring'in çıkış tarihi belli oldu: Yakında geliyor

Galaxy Ring, ağustos ayında geliyor
Samsung, Oura'ya açtığı davada Galaxy Ring'in karşılaşabileceği patent risklerini azaltmayı planlıyor. Kısaca bir önlem niteliğinde diyebiliriz. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağı ise şu an için belirsiz. Ancak yasal başvuruya göre Samsung, Galaxy Ring'in seri üretimine Haziran 2024 ortasında başlamayı planlıyor. Cihazın piyasaya sürülmesinin ise ağustos ayını bulacağı ifade edildi.
Bu, Samsung’un patent anlaşmazlıklarıyla ilk karşılaşması değil. Söz konusu davada yüzüğe pil yerleştirmek ve kullanıcılara bir fitness skoru vermek gibi patentlerin Oura'ya özgü olmadığı, aksine hemen hemen tüm akıllı yüzüklerde kullanılabileceği belirtiliyor. Şirketin bu konuda haklı olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Samsung'un büyüklüğü ve pazar gücü göz önüne alındığında, Galaxy Ring'in Oura'nın işine ciddi bir tehdit oluşturduğu açık. Eğer Samsung bu davada başarılı olursa, bu durum daha küçük giyilebilir teknoloji firmaları için de emsal teşkil edebilir.
Galaxy Ring hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak ve kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek. Üstelik farklı boyutlarda gelecek yüzüğün 300-350 dolar arası bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.