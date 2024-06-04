Galaxy Ring'in çıkış tarihi belli oldu: Yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, uzun zamandır beklenen Galaxy Ring'i bir sonraki Unpacked etkinliğinde duyurmayı planlıyor. Ancak bu tarih büyük bir engelle karşılaşmış olabilir. Samsung'un Oura isimli akıllı yüzük şirketine açtığı davada, Galaxy Ring'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi, resmi kaynaklardan geliyor.

Galaxy Ring, ağustos ayında geliyor

Samsung, Oura'ya açtığı davada Galaxy Ring'in karşılaşabileceği patent risklerini azaltmayı planlıyor. Kısaca bir önlem niteliğinde diyebiliriz. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağı ise şu an için belirsiz. Ancak yasal başvuruya göre Samsung, Galaxy Ring'in seri üretimine Haziran 2024 ortasında başlamayı planlıyor. Cihazın piyasaya sürülmesinin ise ağustos ayını bulacağı ifade edildi.

Samsung Galaxy Ring iki aşamada satın alınacak 1 hf. önce eklendi

Bu, Samsung’un patent anlaşmazlıklarıyla ilk karşılaşması değil. Söz konusu davada yüzüğe pil yerleştirmek ve kullanıcılara bir fitness skoru vermek gibi patentlerin Oura'ya özgü olmadığı, aksine hemen hemen tüm akıllı yüzüklerde kullanılabileceği belirtiliyor. Şirketin bu konuda haklı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Samsung'un büyüklüğü ve pazar gücü göz önüne alındığında, Galaxy Ring'in Oura'nın işine ciddi bir tehdit oluşturduğu açık. Eğer Samsung bu davada başarılı olursa, bu durum daha küçük giyilebilir teknoloji firmaları için de emsal teşkil edebilir.

Galaxy Ring hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalara bakıldığında kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık izleme özellikleriyle birlikte çıkacak ve kalp atış hızını, SpO2'yi, adımları, egzersizleri ve uykuyu takip edebilecek. Üstelik farklı boyutlarda gelecek yüzüğün 300-350 dolar arası bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.

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