Android 13 bekleyenlere müjde: Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisi için One UI 5 güncellemesi yayınlandı

Güncelleme, Galaxy S20 FE ve S21 FE için henüz yayınlanmadı
Daha gelişmiş dinamik tema seçenekleri, galeri yenilikleri, pro kamera özellikleri ve gelişmiş gizlilik seçenekleri barındıran One UI 5; Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve Galaxy S21 serisindeki cihazlar için yayınlandı. Güncelleme, şimdilik yalnızca Almanya ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerinde yayınlandı ancak önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma açılacaktır. Ayrıca güncelleme uygun fiyatlı amiral gemi cihazları Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 FE için henüz yayınlanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence