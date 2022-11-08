Android 13 bekleyenlere müjde: Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisi için One UI 5 güncellemesi yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda güncelleme tarafında harikalar yaratan Samsung, Android 13 güncellemelerine de hızlı ve verimli bir şekilde başladı. Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 3 cihazlarına Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtan Güney Koreli firma şimdi de 2020 ve 2021 amiral gemileri için bu güncellemeyi yayınladı.

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Güncelleme, Galaxy S20 FE ve S21 FE için henüz yayınlanmadı

Daha gelişmiş dinamik tema seçenekleri, galeri yenilikleri, pro kamera özellikleri ve gelişmiş gizlilik seçenekleri barındıran One UI 5; Galaxy Note 20, Galaxy S20 ve Galaxy S21 serisindeki cihazlar için yayınlandı. Güncelleme, şimdilik yalnızca Almanya ve İsviçre gibi bazı Avrupa ülkelerinde yayınlandı ancak önümüzdeki haftalarda küresel olarak kullanıma açılacaktır. Ayrıca güncelleme uygun fiyatlı amiral gemi cihazları Galaxy S20 FE ve Galaxy S21 FE için henüz yayınlanmadı.

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Galaxy S20, S21 ve Note 20 serisi için Android 13 yayınlandı