Galaxy S20 serisi için kamera performansını artıracak yeni güncelleme yayınlandı

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Samsung Galaxy S20 serisi şimdi kamera performansını artıracak yeni bir yazılım güncellemesi alıyor. Şirket şikayet edilen otomatik odaklama sorunlarından sonra, amiral gemisinin kamerasını geliştirmeye kararlı.

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Galaxy S20 Ultra'ya yeni özellikler

Samsung'un en son yazılım güncellemesi, Galaxy S20 ve S20+ modellerinin daha hızlı otomatik odaklama yapmasını sağlıyor. Bu da cihazlardaki kameranın, çekim esnasında yakalamaya çalıştığınız her şeye daha hızlı kilitleneceği anlamına geliyor. Ancak yeni güncellemeden en maksimum derecede fayda görecek modelin ise Galaxy S20 Ultra olduğunu söylemek mümkün.

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Galaxy S20 Ultra bu güncellemeyle birlikte yakın mesafedeki bir nesneye odaklanırken, cihazın performansını artırmaya yardımcı olacak özel bir yakınlaştırma işlevi de alacak. Kameranın Gece modu da geliştirildi ve cihaz artık daha duyarlı bir parmak izi okuyucu ve daha iyi bir ses kalitesine sahip. Galaxy S20 serisinin tamamının, bu güncellemeyle Mayıs ayı güvenlik yamasını alacağını da belirtelim. Güney Kore'de yayınlanan güncelleme kısa bir süre içinde tüm dünyadaki Galaxy S20 modellerine ulaşacak.

https://www.gsmarena.com/new_samsung_galaxy_s20_update_improves_the_camera_especially_on_the_s20_ultra-news-43346.php

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