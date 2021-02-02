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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21'in yapay zekası, fotoğrafları nasıl daha iyi hale getiriyor?

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, resmi web sitesinde Galaxy S21 ile yapay zeka destekli fotoğraf çekme sürecini detaylı bir şekilde anlattı.
    02 Şubat 2021, 20:30 (2 hf.)
    2,8b
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    10
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S21'in yapay zekası, fotoğrafları nasıl daha iyi hale getiriyor?
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    Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 amiral gemisinin zil sesinin nasıl oluşturulduğunu gösteren bir video yayınlamıştı. Şirket şimdi ise yeni akıllı telefonlarda fotoğraf çekerken, yapay zekanın nasıl çalıştığına dair detayları paylaştı. Özellikle deklanşöre basıldığında ne olduğu geniş şekilde anlatılıyor.

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    Galaxy S21 ile selfie çekerken, kamera önce görüntüdeki yüzleri algılıyor, ardından bunları çerçevenin geri kalanından ayırıyor ve çerçeveyi olabildiğince iyi hale getirmek için çeşitli geliştirmeler uyguluyor. Bunu yapmak için saç, gözler ve yüz özellikleri geliştirilip, her ortamda en doğal cilt tonlarını ortaya çıkarmak için beyaz dengesi ayarlanıyor. Tüm bunların, yalnızca standart kamera uygulamasını kullanırken değil, aynı zamanda üçüncü taraf programları kullanırken de çalışması önemli bir detay.

    Galaxy S21'in yapay zekası, fotoğrafları nasıl daha iyi hale getiriyor?
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    Sahneyi katmanlara ayırıyor

    Daha önce Live Focus olarak bilinen güncellenmiş portre modu, daha derinlikli fotoğraflar oluşturmak için gelişmiş 3D algılama kullanıyor. Bu modu kullanırken Bulanıklaştırma, Stüdyo Aydınlatması ve diğerleri dahil olmak üzere mevcut efektler arasından seçim yapabiliyorsunuz. Deklanşör düğmesine bastığınızda ise yapay zeka (AI) görüntüyü bölümlere ayırdıktan sonra şu şekilde çalışıyor:

    1- Segmentasyon Katmanı:  AI, her bir nesne için bir segmentasyon katmanı oluşturarak, sahnedeki insanları veya evcil hayvanları tanır.

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    2- Kaynak Katmanı: Segmentasyon haritasına dayalı olarak, seçilen efektlerin uygulanacağı orijinal bir özellik katmanı oluşturulur. Örneğin, iki kişinin bir fotoğrafında arka plan haritası, arka planı ana nesnelerden ayırır.

    3- 3B Katman: Görüntü işleme sırasında, nesneyi, arka planı ve birleştikleri alanları tanımlamak için orijinalin üstüne bir 3B katman eklenir.

    4- Mat katman: Ardından, nesnelerin saç ayrıntılarını ve yüz özelliklerini vurgulamak için 3B katmana matlık uygulanır.

    5- Derinlik Tahmini: Aynı zamanda AI, arka plan ayrıntılarını ve alan derinliğini belirlemek için derinlik bilgilerini ölçer.

    Galaxy S21'in yapay zekası, fotoğrafları nasıl daha iyi hale getiriyor?
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    Tüm bu işlemler 3 saniye sürüyor

    Galaxy S21 ile Portre modunda çekim yaparken ise fotoğraf makinesi çerçevedeki tüm insanların ve hatta hayvanların varlığını otomatik olarak algılıyor.

    Üç boyutlu bir katman oluşturma aşamasında, arka plan siyah, özne beyaz ve tanımlanmamış alanlar gri ile vurgulanıyor. Bu aşamada algoritma, bulanıklığın özneye uygulanması gerekmediğini anlıyor ve bundan sonra gri alanlardaki ayrıntıları iyileştirmek için mat bir katman oluşturuyor.

    Galaxy S21'in yapay zekası, fotoğrafları nasıl daha iyi hale getiriyor?
    Tam Boyutta Gör

    Bu süre boyunca, yapay zeka bu ayrıntıları iyileştirmek için orijinal haritayı kullanıyor ve ardından katmanlar birleştirilerek son görüntüyü oluşturmak için ölçekleme yapılıyor. Oldukça kapsamlı bir süreç gibi görünse de, tüm bu işlemlerin yaklaşık üç saniye içinde gerçekleştiğini de belirtelim.



    https://news.samsung.com/global/behind-the-snapshot-how-the-galaxy-s21s-ai-improves-your-photos-in-the-blink-of-an-eye Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bir sonraki güncellemeyle çekim kalitesini mahvederler çokta önemli değil :s
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    Y yingyangtwinz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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    ctrl-alt-delete (Ctrl-Alt Delete) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir tek s21 değil tüm yapay zeka destekli kamera yazılımları aynı şeyi yapıyor.



    Samsung'un bir başka saçma haberi.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    expressimo 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    S10 ile mükemmelliğin kitabını yazan samsung s20 den beri bir tarafını byütıyor resmen. Bu kadar salak saçma tasarım olmaz olsun hele ki s21 lila renkteki o altın kaplama nedir öyle çok afedersiniz ama b.k daha estetik durur o tasarımdan en azından bir simetrisi oluyor tuvalette. S20 bile iyi kötü s2 s5 havasına sahip o siyah kamera camı ve siyah renk seçeneğinde. Kısaca ultrayı sadece çıkarsa olurmuş kaldı ki note serisini bu derece ucube bir cihaz ile öldürmek bir saçmalık. Htc nin kafası daki hareketler bunlar samsung ne içtiyse s5 sonrasındaki gibi ayıltılır ama sonra onlar kaybeder. Kısaca samsung bu tipsiz telefonu iteleme peşinde, s10 plus hatrına ve covid konusunda Çinlilere tepkimden samsung aldım ama artık samsung kendini küçük düşürmeye başladı. Muhtemelen sonraki telefonum 3.5 mm girişli orta segment rastgele bir telefon olacak.
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynı Photoshop ve KnockOut ile yaptığımız işleri kendi yapmaya başlamış cihaz...
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunu Google Kamera uygulaması da yapıyor. Hem de muhteşem bir şekilde.
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    O onboardx 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    12 pro maxte müthiş resimler çekiyorum.
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    B burakdc 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sadece portre cekımınden bahsedılmıs ben manzara cekerım genelde o zaman buna benzer algorıtmalar manzarada devreye gırmıyormu. Ben yayınlanan gorsellerden sonucta kı goruntude cokta bır fark oldugunu goremedım sanırım yenı bır Sureyya hanım vakası.
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    S21 serisinin gece fotoğrafları o fiyattaki bir cihazdan beklenmeyecek derecede. En iyi ihtimalle fiyatına göre "vasat" kelimesini hakediyor. GSMArena incelemesinde her şey açık ve net...
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kim ne derse desin iphone.
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    ctrl-alt-delete (Ctrl-Alt Delete) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir tek s21 değil tüm yapay zeka destekli kamera yazılımları aynı şeyi yapıyor.



    Samsung'un bir başka saçma haberi.
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    Y yingyangtwinz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bir sonraki güncellemeyle çekim kalitesini mahvederler çokta önemli değil :s
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    2759 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    samsung, galaxy s21 ve
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