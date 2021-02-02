Galaxy S21'in yapay zekası, fotoğrafları nasıl daha iyi hale getiriyor?

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Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 amiral gemisinin zil sesinin nasıl oluşturulduğunu gösteren bir video yayınlamıştı. Şirket şimdi ise yeni akıllı telefonlarda fotoğraf çekerken, yapay zekanın nasıl çalıştığına dair detayları paylaştı. Özellikle deklanşöre basıldığında ne olduğu geniş şekilde anlatılıyor.

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Galaxy S21 ile selfie çekerken, kamera önce görüntüdeki yüzleri algılıyor, ardından bunları çerçevenin geri kalanından ayırıyor ve çerçeveyi olabildiğince iyi hale getirmek için çeşitli geliştirmeler uyguluyor. Bunu yapmak için saç, gözler ve yüz özellikleri geliştirilip, her ortamda en doğal cilt tonlarını ortaya çıkarmak için beyaz dengesi ayarlanıyor. Tüm bunların, yalnızca standart kamera uygulamasını kullanırken değil, aynı zamanda üçüncü taraf programları kullanırken de çalışması önemli bir detay.

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Sahneyi katmanlara ayırıyor

Daha önce Live Focus olarak bilinen güncellenmiş portre modu, daha derinlikli fotoğraflar oluşturmak için gelişmiş 3D algılama kullanıyor. Bu modu kullanırken Bulanıklaştırma, Stüdyo Aydınlatması ve diğerleri dahil olmak üzere mevcut efektler arasından seçim yapabiliyorsunuz. Deklanşör düğmesine bastığınızda ise yapay zeka (AI) görüntüyü bölümlere ayırdıktan sonra şu şekilde çalışıyor:

1- Segmentasyon Katmanı: AI, her bir nesne için bir segmentasyon katmanı oluşturarak, sahnedeki insanları veya evcil hayvanları tanır.

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2- Kaynak Katmanı: Segmentasyon haritasına dayalı olarak, seçilen efektlerin uygulanacağı orijinal bir özellik katmanı oluşturulur. Örneğin, iki kişinin bir fotoğrafında arka plan haritası, arka planı ana nesnelerden ayırır.

3- 3B Katman: Görüntü işleme sırasında, nesneyi, arka planı ve birleştikleri alanları tanımlamak için orijinalin üstüne bir 3B katman eklenir.

4- Mat katman: Ardından, nesnelerin saç ayrıntılarını ve yüz özelliklerini vurgulamak için 3B katmana matlık uygulanır.

5- Derinlik Tahmini: Aynı zamanda AI, arka plan ayrıntılarını ve alan derinliğini belirlemek için derinlik bilgilerini ölçer.

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Tüm bu işlemler 3 saniye sürüyor

Galaxy S21 ile Portre modunda çekim yaparken ise fotoğraf makinesi çerçevedeki tüm insanların ve hatta hayvanların varlığını otomatik olarak algılıyor.

Üç boyutlu bir katman oluşturma aşamasında, arka plan siyah, özne beyaz ve tanımlanmamış alanlar gri ile vurgulanıyor. Bu aşamada algoritma, bulanıklığın özneye uygulanması gerekmediğini anlıyor ve bundan sonra gri alanlardaki ayrıntıları iyileştirmek için mat bir katman oluşturuyor.

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Bu süre boyunca, yapay zeka bu ayrıntıları iyileştirmek için orijinal haritayı kullanıyor ve ardından katmanlar birleştirilerek son görüntüyü oluşturmak için ölçekleme yapılıyor. Oldukça kapsamlı bir süreç gibi görünse de, tüm bu işlemlerin yaklaşık üç saniye içinde gerçekleştiğini de belirtelim.

https://news.samsung.com/global/behind-the-snapshot-how-the-galaxy-s21s-ai-improves-your-photos-in-the-blink-of-an-eye

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