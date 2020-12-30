Galaxy S21 Ultra altınla kaplandı

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Amiral gemi telefonları mücevherlerle kaplayarak servet değerinde fiyatlardan satışa sunan dünyaca ünlü lüks üretim firması Caviar; henüz piyasaya çıkmamış Galaxy S21 Ultra modeline de el attı.

Galaxy S21 Ultra Limited Edition

Caviar tarafından hazırlanan Galaxy S21 Ultra konsept gereği özel bir tasarıma sahip. Arka kısım dayanıklı PVD katman ile kaplanmış. Üzerine ise 18 karat altın katman uygulanmış. Kamera ve logo kısmı ise siyah bırakılmış. Böylece uyumlu bir kontrast ortaya çıkmış. Altın kaplama üzerinde 21 sayısı yer alıyor.

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Galaxy S21 Ultra Limited Edition olarak adlandırılan amiral gemisi sınırlı sayıda müşteriye gönderilecek. 128GB kapasiteli versiyon 63000$ fiyat etiketine sahip. Versiyona göre fiyatı da artıyor.

14 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy S21 Ultra modelinde 6.8 inçlik 120Hz ekran, 5nm Exynos 2100 veya Snapdragon 888 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, 108MP gelişmiş kamera gibi özellikler yer alacak.

https://wccftech.com/samsung-galaxy-s21-ultra-limited-edition-60k-price-tag/

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