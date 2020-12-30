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    Galaxy S21 Ultra altınla kaplandı

    Dünyaca ünlü Caviar firması Samsung’un yeni Galaxy S21 Ultra modelini 18 karat altınla kaplayarak 63000$ fiyat etiketi ile sınırlı sayıda satışa sunmaya hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 Ultra altınla kaplandı
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    Amiral gemi telefonları mücevherlerle kaplayarak servet değerinde fiyatlardan satışa sunan dünyaca ünlü lüks üretim firması Caviar; henüz piyasaya çıkmamış Galaxy S21 Ultra modeline de el attı.

    Galaxy S21 Ultra Limited Edition

    Caviar tarafından hazırlanan Galaxy S21 Ultra konsept gereği özel bir tasarıma sahip. Arka kısım dayanıklı PVD katman ile kaplanmış. Üzerine ise 18 karat altın katman uygulanmış. Kamera ve logo kısmı ise siyah bırakılmış. Böylece uyumlu bir kontrast ortaya çıkmış. Altın kaplama üzerinde 21 sayısı yer alıyor.

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    Galaxy S21 Ultra Limited Edition olarak adlandırılan amiral gemisi sınırlı sayıda müşteriye gönderilecek. 128GB kapasiteli versiyon 63000$ fiyat etiketine sahip. Versiyona göre fiyatı da artıyor.

    14 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy S21 Ultra modelinde 6.8 inçlik 120Hz ekran, 5nm Exynos 2100 veya Snapdragon 888 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, 108MP gelişmiş kamera gibi özellikler yer alacak.



    https://wccftech.com/samsung-galaxy-s21-ultra-limited-edition-60k-price-tag/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    6 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    18 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    defb 31 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Caviar önüne geleni altın kaplıyor galiba
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    pavlusx12 44 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://werhat.blogspot.com/
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    mr.biceps (Serdar Gökhan) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu hafta bu sitede gördüğüm üçüncü caviar firmasının altın kaplama haberi, sıktı artık, haber değeri bile yok.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Heryeri kaplanmamis. Zaten kaplama ...
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