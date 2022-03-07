Samsung Galaxy S22 ve S22 Ultra'nın tamir edilebilirlik puanı can sıktı

iFixit ekibi tamir edilebilirlik derecelerini belirlemek için Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını parçalarına ayırdı. Laboratuvara konuk olan Galaxy S22 ve S22 Ultra ne yazık ki uzmanlardan son derece düşük puan aldı.
Yapılan inceleme Güney Koreli şirketin sunduğu yeni modelleri onarmanın oldukça zor olduğunu gösteriyor. Galaxy S22 serisi akıllı telefonlarda çok fazla yapıştırıcı bulunduğuna dikkat çekildi. Doğal olarak bu tamir sürecini hem zorlaştırıyor hem de daha zaman alıcı bir hale getiriyor.
Ekranı çıkarmak "korkunç zor"
iFixit uzmanlarına göre onarabilirlik bakımından tek artı Philips vidaların kullanılması. En zor şeylerden biri ekranı çıkarmak. Güçlü bir yapıştırıcı kullanıldığı için süreç "korkunç" olarak nitelendiriliyor. Aynı şekilde pili sökmek da son derece zor.
Aktarılan bir başka can sıkıcı durum ise şirketin onarım kılavuzu sunmaması. Bu nedenle bırakın normal kullanıcıları yetkili olmayan teknik servislerin bile Galaxy S22 serisini tamir etmesi pek kolay olmayacak. iFixit ekibi sonuç olarak Galaxy S22 ve S22 Ultra'ya 10 üzerinden 3 tamir edilebilirlik puanı puanı verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..