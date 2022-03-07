Samsung Galaxy S22 ve S22 Ultra'nın tamir edilebilirlik puanı can sıktı

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iFixit ekibi tamir edilebilirlik derecelerini belirlemek için Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını parçalarına ayırdı. Laboratuvara konuk olan Galaxy S22 ve S22 Ultra ne yazık ki uzmanlardan son derece düşük puan aldı.

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Yapılan inceleme Güney Koreli şirketin sunduğu yeni modelleri onarmanın oldukça zor olduğunu gösteriyor. Galaxy S22 serisi akıllı telefonlarda çok fazla yapıştırıcı bulunduğuna dikkat çekildi. Doğal olarak bu tamir sürecini hem zorlaştırıyor hem de daha zaman alıcı bir hale getiriyor.

Ekranı çıkarmak "korkunç zor"

iFixit uzmanlarına göre onarabilirlik bakımından tek artı Philips vidaların kullanılması. En zor şeylerden biri ekranı çıkarmak. Güçlü bir yapıştırıcı kullanıldığı için süreç "korkunç" olarak nitelendiriliyor. Aynı şekilde pili sökmek da son derece zor.

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Aktarılan bir başka can sıkıcı durum ise şirketin onarım kılavuzu sunmaması. Bu nedenle bırakın normal kullanıcıları yetkili olmayan teknik servislerin bile Galaxy S22 serisini tamir etmesi pek kolay olmayacak. iFixit ekibi sonuç olarak Galaxy S22 ve S22 Ultra'ya 10 üzerinden 3 tamir edilebilirlik puanı puanı verdi.

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Galaxy S22 ve S22 Ultra'nın tamir edilebilirlik puanı can sıktı