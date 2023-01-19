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    Galaxy S23 serisi, Samsung üretimi Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek

    Samsung Galaxy S23 serisi, 1 Şubat'ta tanıtılacak. Akıllı telefonlar, TSMC yerine Samsung üretimi özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek.         
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    Samsung Galaxy s23 işlemcisi nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Yeni rapor, bir kez daha Samsung Galaxy S23 serisinin (S23, S23 Plus, S23 Ultra) daha yüksek hızda çalışan özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle geleceğini doğruluyor.

    Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarda kullanılacak Snapdragon 8 Gen 2 işlemci “Galaxy için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformu” olarak adlandırılacak ve 3.2GHz yerine 3.36GHz’e kadar saat hızında çalışacak. Bu özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2’nin geri kalan özellikleri büyük ölçüde normal sürümle aynı olacak; 3.36GHz’e kadar çalışan prime çekirdeği, 2.8GHz’e kadar çalışan dört adet performans çekirdeği ve 2GHz’e kadar çalışan üç adet verimlilik çekirdeği.

    4nm üretim sürecinden geçen işlemcinin TSMC yerine Samsung üretimi olduğu söyleniyor. Bununla birlikte Samsung’un “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” markalaştırması Unpacked etkinliğine özel olabilir; geniş çapta kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor.

    Samsung, Galaxy S23 serisinin teknik özelliklerini henüz detaylandırmadı ancak şu ana kadar gelen sızıntılar, S23 serisiyle ilgili yeni öğreneceğimiz çok az şeyin olduğunu gösteriyor.

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    cunkurd 3 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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