Galaxy S23 serisi, Samsung üretimi Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek

Samsung Galaxy S23 serisi Avrupa fiyatları sızdırıldı 7 sa. önce eklendi

Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarda kullanılacak Snapdragon 8 Gen 2 işlemci “Galaxy için Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobil Platformu” olarak adlandırılacak ve 3.2GHz yerine 3.36GHz’e kadar saat hızında çalışacak. Bu özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2’nin geri kalan özellikleri büyük ölçüde normal sürümle aynı olacak; 3.36GHz’e kadar çalışan prime çekirdeği, 2.8GHz’e kadar çalışan dört adet performans çekirdeği ve 2GHz’e kadar çalışan üç adet verimlilik çekirdeği.

4nm üretim sürecinden geçen işlemcinin TSMC yerine Samsung üretimi olduğu söyleniyor. Bununla birlikte Samsung’un “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” markalaştırması Unpacked etkinliğine özel olabilir; geniş çapta kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor.

Samsung, Galaxy S23 serisinin teknik özelliklerini henüz detaylandırmadı ancak şu ana kadar gelen sızıntılar, S23 serisiyle ilgili yeni öğreneceğimiz çok az şeyin olduğunu gösteriyor.

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Galaxy S23, Samsung üretimi Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle gelecek