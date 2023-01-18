Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri tüm detaylarıyla kesinleşti

- Karşınızda Galaxy S23 ve S23+'ın tüm detayları
- Galaxy S23 ve Galaxy S23+ muhtemel fiyatları
- Galaxy S23 ve Galaxy S23+ teknik özellikleri
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Güney Koreli firmanın yaklaşmakta olan üst düzey akıllı telefonları, performans, kameralar, yazılım ve pil ömründe iyileştirmeler getiren yinelemeli yükseltmeleri içeriyor. Dolayısıyla tasarımsal açıdan veya teknik özellikler açısından Galaxy S23 ve Galaxy S23+ devrimsel olmayacak.
Karşınızda Galaxy S23 ve S23+'ın tüm detayları
Samsung her iki cihazın ön tarafına, 4K 60 FPS'e kadar HDR10+ videolar kaydedebilen yepyeni bir 12MP F2.2 özçekim kamerası konumlandırmış. Ön kamera büyük olasılıkla çift pikselli otomatik odaklamaya da sahip. Arkada ise, Galaxy S23 ve Galaxy S23+, OIS'li 50 MP birincil kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto kameraya eşlik edecek. Arka kamera 30 FPS'de 8K'ya kadar video ve 60 FPS'e kadar 4K video kaydedebilecek.
Telefonların diğer özellikleri arasında ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, IP68 sertifikası, 5G, çift SIM kart yuvası + eSIM, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB (yalnızca Galaxy S23+'ta), NFC ve bir USB 3.2 Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Ayrıca Samsung Knox, Samsung DeX, 10W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikleri yine Galaxy S23 ve S23+’ın bünyesinde olacak.
Galaxy S23, 3.900 mAh pil ile gelirken ve 25 W'a kadar hızlı şarj etme yeteneğine sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan Galaxy S23+, 45 W'a kadar hızlı şarj ile 4.700 mAh boyutunda pile sahipt. Her iki cihaz da dört ana renkte sunulacak: Siyah, pamuk beyazı, yeşil ve mor.
Galaxy S23 ve Galaxy S23+ muhtemel fiyatları
Resmi fiyatlandırma sızdırılmamış olsa da rapor, Samsung'un Galaxy S23 serisi telefonları ön siparişi verenlere ücretsiz depolama yükseltmeleri sunacağını iddia ediyor. Bu, telefonun 256 GB versiyonunu 128 GB fiyatına, 512 GB versiyonunu ise 256 GB fiyatına alacağınız anlamına geliyor. Önceki raporlar, Galaxy S23 fiyatlandırmasının 899 dolardan başlayacağını, Galaxy S23+'ın ise 1.099 dolardan başlayacağını iddia ediyordu.
|
Model
|
Galaxy S23
|
Galaxy S23+
|
Yazılım
|
Android 13 ve Samsung One UI 5.1
|
İşlemci
|
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|
Ekran
|
6.1 inç Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 piksel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi
|
6.6 inç Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 piksel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi
|
RAM
|
8GB
|
8GB
|
Depolama
|
128/256GB
|
256/512GB
|
Arka kamera
|
Üçlü kamera: 50 MP (ana kamera, 85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel); 12 MP (ultra geniş açı lens, 120°, f/2.2, 13mm); 10 MP (telefoto, 36°, f/2.4, 69mm, 3x optik zoom)
|
Ön kamera
|
12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+)
|
Bağlantı
|
Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6E, 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|
Renk
|
Siyah, Pamuk Beyazı, Yeşil, Mor
|
Boyut
|
146.3 x 70.9 x 7.6mm
|
157.8x76.2x7.6mm
|
Ağırlık
|
167 gram
|
195 gram
|
Pil
|
3900 mAh, 25 hızlı şarj, 10 watt kablosuz şarj
|
4700 mAh, 45 hızlı şarj, 10 watt kablosuz şarj
|
Çıkış Tarihi
|
01/02/2023
|
01/02/2023
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