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    Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri tüm detaylarıyla kesinleşti

    Samsung, sadece sayılı günler kalan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'yı sergileyecek. Ancak telefonlar daha tanıtılmadan teknik özellikleri belli olmuş durumda.
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    Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Unpacked 2023 etkinliği sırasında 1 Şubat'ta Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'yı tanıtacak. Ancak akıllı telefonların teknik özelliklerini incelemek için o zamana kadar beklemenize gerek yok. Zira oldukça güvenilir bir kaynak olan WinFuture, Galaxy S23 ve Galaxy S23+'ın tüm özelliklerini sızdırdı.

    Güney Koreli firmanın yaklaşmakta olan üst düzey akıllı telefonları, performans, kameralar, yazılım ve pil ömründe iyileştirmeler getiren yinelemeli yükseltmeleri içeriyor. Dolayısıyla tasarımsal açıdan veya teknik özellikler açısından Galaxy S23 ve Galaxy S23+ devrimsel olmayacak.

    Karşınızda Galaxy S23 ve S23+'ın tüm detayları

    Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Rapora göre Galaxy S23 6.1 inç Super AMOLED ekrana sahipken Galaxy S23+ 6.6 inç ekrana sahip. Her iki telefonda da Full HD+ çözünürlük, 48-120 Hz değişken yenileme hızı, HDR10+ ve Gorilla Glass Victus 2 korumasının yer aldığı belirtiliyor. Her iki telefon da 7,6 mm inceliğinde ve önceki modellere benzer boyutlara (biraz daha geniş) sahip.

    Samsung her iki cihazın ön tarafına, 4K 60 FPS'e kadar HDR10+ videolar kaydedebilen yepyeni bir 12MP F2.2 özçekim kamerası konumlandırmış. Ön kamera büyük olasılıkla çift pikselli otomatik odaklamaya da sahip. Arkada ise, Galaxy S23 ve Galaxy S23+, OIS'li 50 MP birincil kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto kameraya eşlik edecek. Arka kamera 30 FPS'de 8K'ya kadar video ve 60 FPS'e kadar 4K video kaydedebilecek.

    Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+ özellikleri kesinleşti Tam Boyutta Gör
    Her iki akıllı telefon da kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile çıkıyor olacak. Samsung'un yeni telefonları, dünya çapında 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama ile desteklenmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyi kullanacak. Galaxy S23+ ayrıca 512 GB'lık bir varyanta da sahip olacak.

    Telefonların diğer özellikleri arasında ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, IP68 sertifikası, 5G, çift SIM kart yuvası + eSIM, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB (yalnızca Galaxy S23+'ta), NFC ve bir USB 3.2 Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Ayrıca Samsung Knox, Samsung DeX, 10W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikleri yine Galaxy S23 ve S23+’ın bünyesinde olacak.

    Galaxy S23, 3.900 mAh pil ile gelirken ve 25 W'a kadar hızlı şarj etme yeteneğine sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan Galaxy S23+, 45 W'a kadar hızlı şarj ile 4.700 mAh boyutunda pile sahipt. Her iki cihaz da dört ana renkte sunulacak: Siyah, pamuk beyazı, yeşil ve mor.

    Galaxy S23 ve Galaxy S23+ muhtemel fiyatları

    Resmi fiyatlandırma sızdırılmamış olsa da rapor, Samsung'un Galaxy S23 serisi telefonları ön siparişi verenlere ücretsiz depolama yükseltmeleri sunacağını iddia ediyor. Bu, telefonun 256 GB versiyonunu 128 GB fiyatına, 512 GB versiyonunu ise 256 GB fiyatına alacağınız anlamına geliyor. Önceki raporlar, Galaxy S23 fiyatlandırmasının 899 dolardan başlayacağını, Galaxy S23+'ın ise 1.099 dolardan başlayacağını iddia ediyordu.

    Galaxy S23 ve Galaxy S23+ teknik özellikleri

    Model

    Galaxy S23

    Galaxy S23+

    Yazılım

    Android 13 ve Samsung One UI 5.1

    İşlemci

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

    Ekran

    6.1 inç Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 piksel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi

    6.6 inç Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 piksel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi

    RAM

    8GB

    8GB

    Depolama

    128/256GB

    256/512GB

    Arka kamera

    Üçlü kamera: 50 MP (ana kamera, 85°, f/1.8, 23mm, OIS, Dual Pixel); 12 MP (ultra geniş açı lens, 120°, f/2.2, 13mm); 10 MP (telefoto, 36°, f/2.4, 69mm, 3x optik zoom)

    Ön kamera

    12MP (f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+)

    Bağlantı

    Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, Wi-Fi 6E, 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

    Renk

    Siyah, Pamuk Beyazı, Yeşil, Mor

    Boyut

    146.3 x 70.9 x 7.6mm

    157.8x76.2x7.6mm

    Ağırlık

    167 gram

    195 gram

    Pil

    3900 mAh, 25 hızlı şarj, 10 watt kablosuz şarj

    4700 mAh, 45 hızlı şarj, 10 watt kablosuz şarj

    Çıkış Tarihi

    01/02/2023

    01/02/2023
    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-plus-specifications-leak-price/ https://winfuture.de/news,134094.html
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