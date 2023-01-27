Samsung Galaxy S23, Gorilla Glass Victus 2 ile güçlendirilen ilk cihaz olacak

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek hafta yeni amiral gemi serisi Galaxy S23’ü tanıtacak. 2023 yılının en dikkat çekecek telefon serilerinden olan Galaxy S23 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

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Galaxy S23 Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak

Dayanıklı ve güçlü cam serisi Gorilla Glass ile bilinen Corning, Galaxy S23’ün Gorilla Glass Victus 2 ile korunacağını belirtti. Böylece Galaxy S23, Corning’in yeni güçlendirilmiş camı olan Victus 2 ile donatılacak olan ilk cihaz olacak.

Gorilla Glass Victus 2, önceki nesil Victus camlarına göre düşmelere ve darbele karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip. Şirket, Victus 2’nin beton ve asfalt üzerinde 1 metreye kadar düşüşlerden kurtulabileceğini belirtiyor. Samsung Galaxy S23 serisi 1 Şubat’ta düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

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Galaxy S23 serisi Gorilla Glass Victus 2 ile güçlendirilecek