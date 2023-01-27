Samsung Galaxy S23, Gorilla Glass Victus 2 ile güçlendirilen ilk cihaz olacak

Galaxy S23 Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak
Dayanıklı ve güçlü cam serisi Gorilla Glass ile bilinen Corning, Galaxy S23’ün Gorilla Glass Victus 2 ile korunacağını belirtti. Böylece Galaxy S23, Corning’in yeni güçlendirilmiş camı olan Victus 2 ile donatılacak olan ilk cihaz olacak.
Gorilla Glass Victus 2, önceki nesil Victus camlarına göre düşmelere ve darbele karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip. Şirket, Victus 2’nin beton ve asfalt üzerinde 1 metreye kadar düşüşlerden kurtulabileceğini belirtiyor. Samsung Galaxy S23 serisi 1 Şubat’ta düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?