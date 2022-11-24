Samsung Galaxy S23 Ultra'nın rakibi iQOO 11 Pro'nun Geekbench 5 testi ortaya çıktı

iQOO 11 Pro ve Geekbench testi: İşte sonuçlar
Kutusundan Android 13 eşliğinde çıkacağı belirtilen iQOO 11 Pro'nun bu Geekbench 5 testinde 16 GB RAM ile sınandığı öğrenildi. Bu cihazın tek çekirdekli testten 1466, çok çekirdekli testten ise 4686 puan aldığı belirtildi. Snapdragon 8 Gen 2'nin 1 + 3 + 4 çekirdek mimarisini grafik konusunda Adreno 740 destekleyecek.
4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemcide Cortex-X3 tabanlı olan Kryo Prime (3.19 GHz) mevcut. Asus ROG Phone, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, Red Magic, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi, Meizu ve ZT gibi önemli modeller ile markalar da Snapdragon 8 Gen 2'nin gücünden yararlanacak.Kaynakça https://www.gsmarena.com/iqoo_11_pro_runs_geekbench_with_snapdragon_8_gen_2_and_16gb_of_ram-news-56637.php https://www.mysmartprice.com/gear/iqoo-11-pro-indian-variant-geekbench-listing/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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