Samsung Galaxy S23 Ultra'nın rakibi iQOO 11 Pro'nun Geekbench 5 testi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iQOO 11 Pro 2 Aralık 2022 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Kendisinin tanıtım etkinliğinden önce ortaya çıkan bir Geekbench 5 testi dikkatleri üzerine çekti. Bu teste tabi tutulan ilgili iQOO 11 modeli gücünü Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemciden alıyor.

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iQOO 11 Pro ve Geekbench testi: İşte sonuçlar

Kutusundan Android 13 eşliğinde çıkacağı belirtilen iQOO 11 Pro'nun bu Geekbench 5 testinde 16 GB RAM ile sınandığı öğrenildi. Bu cihazın tek çekirdekli testten 1466, çok çekirdekli testten ise 4686 puan aldığı belirtildi. Snapdragon 8 Gen 2'nin 1 + 3 + 4 çekirdek mimarisini grafik konusunda Adreno 740 destekleyecek.

4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemcide Cortex-X3 tabanlı olan Kryo Prime (3.19 GHz) mevcut. Asus ROG Phone, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, Red Magic, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi, Meizu ve ZT gibi önemli modeller ile markalar da Snapdragon 8 Gen 2'nin gücünden yararlanacak.

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iQOO 11 Pro için bir Geekbench 5 testi yayımlandı: İşte sonuçlar