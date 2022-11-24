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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 Ultra'nın rakibi iQOO 11 Pro'nun Geekbench 5 testi ortaya çıktı

    iQOO 11 Pro ve Snapdragon 8 Gen 2 bir Geekbench 5 testi ile gündeme geldi. Bir ay önce teknik özellikleri sızdırılan bu model Samsung Galaxy S23 Ultra'nın rakibi olabilecek mi? Sonuçlar ortada.
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    iQOO 11 Pro Tam Boyutta Gör
     iQOO 11 Pro 2 Aralık 2022 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Kendisinin tanıtım etkinliğinden önce ortaya çıkan bir Geekbench 5 testi dikkatleri üzerine çekti. Bu teste tabi tutulan ilgili iQOO 11 modeli gücünü Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemciden alıyor.

    iQOO 11 Pro ve Geekbench testi: İşte sonuçlar

    Kutusundan Android 13 eşliğinde çıkacağı belirtilen iQOO 11 Pro'nun bu Geekbench 5 testinde 16 GB RAM ile sınandığı öğrenildi. Bu cihazın tek çekirdekli testten 1466, çok çekirdekli testten ise 4686 puan aldığı belirtildi. Snapdragon 8 Gen 2'nin 1 + 3 + 4 çekirdek mimarisini grafik konusunda Adreno 740 destekleyecek.

    4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemcide Cortex-X3 tabanlı olan Kryo Prime (3.19 GHz) mevcut. Asus ROG Phone, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, Red Magic, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi, Meizu ve ZT gibi önemli modeller ile markalar da Snapdragon 8 Gen 2'nin gücünden yararlanacak.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/iqoo_11_pro_runs_geekbench_with_snapdragon_8_gen_2_and_16gb_of_ram-news-56637.php https://www.mysmartprice.com/gear/iqoo-11-pro-indian-variant-geekbench-listing/
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 22 saat önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 1 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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