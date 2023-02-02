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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 acil uydu iletişim sunuyor mu? Son durum ne?

    Galaxy S23 lansmanı sonrasında acil uydu bağlantısı ile ilgili kafalarda soru işareti kaldı. Galaxy S23 serisi uydulara bağlanacak mı veya ne zaman bağlanacak soruları çokça soruluyor. 
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    Galaxy S23 Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 ile ilgili en çok gündeme gelen konulardan birisi acil uydu iletişim özelliğiydi. Huawei Mate 50 ve iPhone 14 serilerinde yer alan uydu üzerinden acil iletişim imkânı Galaxy S23 serisinde de var mı?

    Galaxy S23 uydu iletişim destekliyor mu?

    Aslında bugün Galaxy S23 lansmanında bir açıklama bekleniyordu ancak popüler bir konu olmasına rağmen Samsung hiç bu detaya girmedi. Bu da kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

    Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti barındırdığı Snapdragon X70 5G modemi ile varsayılan olarak bu özelliği sunuyor. CES 2023 fuarında Snapdragon Satellite adıyla bu özellik tanıtılmıştı. Ne var ki Qualcomm henüz Iridium uydu sağlayıcısı ile son hazırlıkları yapmakla meşgul. Bu da muhtemel bir lansmanın yılın ikinci yarısına sarkmasına neden oldu.

    iPhone 14 serisinde de Snapdragon X65 5G modem var ancak Apple bizzat kendisi uydu ortaklığı yapmıştı. Muhtemelen Samsung bizzat işi üstlenmek yerine Qualcomm’un çözümünü bekleyecek zira bu noktadan sonra tüm Android amiral gemileri benzer bir yol izleyecektir. Farklı farklı çözümler yerine tek bir çözüme odaklanmak kullanıcı açısından da olumlu olacaktır.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 20 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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