Galaxy S23 acil uydu iletişim sunuyor mu? Son durum ne?

Tam Boyutta Gör Galaxy S23 ile ilgili en çok gündeme gelen konulardan birisi acil uydu iletişim özelliğiydi. Huawei Mate 50 ve iPhone 14 serilerinde yer alan uydu üzerinden acil iletişim imkânı Galaxy S23 serisinde de var mı?

Galaxy S23 uydu iletişim destekliyor mu?

Aslında bugün Galaxy S23 lansmanında bir açıklama bekleniyordu ancak popüler bir konu olmasına rağmen Samsung hiç bu detaya girmedi. Bu da kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra Türkiye fiyatları 16 sa. önce eklendi

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti barındırdığı Snapdragon X70 5G modemi ile varsayılan olarak bu özelliği sunuyor. CES 2023 fuarında Snapdragon Satellite adıyla bu özellik tanıtılmıştı. Ne var ki Qualcomm henüz Iridium uydu sağlayıcısı ile son hazırlıkları yapmakla meşgul. Bu da muhtemel bir lansmanın yılın ikinci yarısına sarkmasına neden oldu.

iPhone 14 serisinde de Snapdragon X65 5G modem var ancak Apple bizzat kendisi uydu ortaklığı yapmıştı. Muhtemelen Samsung bizzat işi üstlenmek yerine Qualcomm’un çözümünü bekleyecek zira bu noktadan sonra tüm Android amiral gemileri benzer bir yol izleyecektir. Farklı farklı çözümler yerine tek bir çözüme odaklanmak kullanıcı açısından da olumlu olacaktır.

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